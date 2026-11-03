TV 03.11.2026

«GNTM 7»: Η απρόσμενη αποχώρηση που «τάραξε» το σπίτι των μοντέλων

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Η αποχώρηση του Μάνου από το «GNTM» αιφνιδίασε τους παίκτες με τον Χρύσανθο να αντιδρά και τον διαγωνιζόμενο να αφήνει αιχμές για τη Σταυρούλα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μάνος αποχώρησε απρόσμενα από το GNTM 7 μετά από δοκιμασία φωτογράφισης γάμου.
  • Τα μοντέλα έπρεπε να δημιουργήσουν τα δικά τους outfits για τη φωτογράφιση.
  • Η Σταυρούλα συνεργάστηκε με τον Μάνο, αλλά η φωτογραφία τους κρίθηκε αδύναμη.
  • Η αποχώρηση του Μάνου εξέπληξε τους συμπαίκτες του, που περίμεναν να φύγει η Σταυρούλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δοκιμασία της φωτογράφισης στο «GNTM 7», που είχε ως θέμα τον γάμο, ολοκληρώθηκε με μια αποχώρηση που δεν περίμεναν πολλοί. Ο Μάνος βρέθηκε εκτός παιχνιδιού, αφήνοντας έκπληκτους τόσο τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους όσο και την παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Χρύσανθο να εκφράζει τη δυσπιστία του για την εξέλιξη.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Το concept της φωτογράφισης απαιτούσε από τα μοντέλα να ενσαρκώσουν νύφες και γαμπρούς, με την πρόκληση να είναι διπλή: όχι μόνο να αποδώσουν σωστά τους ρόλους τους, αλλά και να δημιουργήσουν τα δικά τους outfits. Τα μοντέλα κλήθηκαν να επιλέξουν ρούχα και αξεσουάρ που θα ολοκλήρωναν τις εμφανίσεις τους, δίνοντας έτσι μια προσωπική πινελιά στην τελική εικόνα.

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Ωστόσο, η διαδικασία σχηματισμού των ζευγαριών δεν κύλησε ομαλά. Η Σταυρούλα Μαυρομάτη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της όταν διαπίστωσε ότι οι συμπαίκτες της δεν την επέλεγαν για παρτενέρ. Αυτή η κατάσταση την οδήγησε να συνεργαστεί για τρίτη φορά με τον Μάνο.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Η τελική φωτογραφία του ζευγαριού Μάνου και Σταυρούλας δεν ικανοποίησε τους κριτές. Η προσπάθειά τους κρίθηκε αδύναμη, οδηγώντας τελικά στην αποχώρηση του Μάνου από το σπίτι του GNTM.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος αιφνιδίασε τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία από τα παρασκήνια. Πολλοί από αυτούς θεωρούσαν ότι η Σταυρούλα θα ήταν εκείνη που θα αποχωρούσε, γεγονός που έκανε την αποχώρηση του Μάνου ακόμα πιο απρόσμενη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Χρύσανθος, μιλώντας στην κάμερα, δεν έκρυψε την έκπληξή του, λέγοντας: «Άλλο κι αυτό… αποχωρεί ο Μάνος! Πού θα πάει αυτό το αστείο δεν ξέρω».

Οι τελευταίες δηλώσεις του Μάνου

Ο Μάνος, κατά την αποχώρησή του, άφησε αιχμές για τη στάση της συμπαίκτριάς του, Σταυρούλας. Δήλωσε ότι προτιμά να αποχωρήσει γνωρίζοντας ότι προσπάθησε να βοηθήσει, παρά να παραμείνει στο παιχνίδι έχοντας συμπεριφερθεί αντιεπαγγελματικά. «Προτιμώ να φεύγω προσπαθώντας να βοηθήσω κάποιον, παρά να μένω ξέροντας ότι έχω λειτουργήσει αντιεπαγγελματικά. Η Σταυρούλα βγαίνει περισσότερο χαμένη από το σημερινό, η συμπεριφορά της σε χαντακώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, λίγο πριν αποχαιρετήσει το GNTM.

Η αποχώρηση του Μάνου έφερε μια νέα ανατροπή στο παιχνίδι, αφήνοντας τους παίκτες να αναρωτιούνται για τις επόμενες εξελίξεις.

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GNTM GNTM 7
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