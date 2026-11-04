TV 04.11.2026

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στη μικρή οθόνη και το Twitter θυμήθηκε τον «Περιστερόπουλο»

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Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στην τηλεόραση μέσα από τη σειρά «Ντέρτι» και οι τηλεθεατές υποδέχθηκαν την εμφάνισή του με ενθουσιασμό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στην τηλεόραση στη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1.
  • Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό και νοσταλγία στο κοινό.
  • Το Twitter θυμήθηκε τον παλιό του ρόλο «Περιστερόπουλο» λόγω της φωνής του.
  • Οι τηλεθεατές σχολίασαν θετικά την ερμηνεία και την εμφάνισή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του Γιώργου Σεϊταρίδη στη μικρή οθόνη, μετά από ένα διάστημα αποχής από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους τηλεθεατές της σειράς «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Η εμφάνισή του στη δραματική σειρά εποχής, όπου υποδύεται τον Μίλτο Γονατά, προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό και ξύπνησε αναμνήσεις, φέρνοντας έναν αέρα νοσταλγίας στο τηλεοπτικό κοινό.

https://www.instagram.com/georgeseitaridis
https://www.instagram.com/georgeseitaridis

Στα πρόσφατα επεισόδια της σειράς, ο χαρακτήρας του Μίλτου Γονατά, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιώργος Σεϊταρίδης, αποφυλακίζεται, προσδίδοντας μια νέα δυναμική στην πλοκή. Ωστόσο, το γεγονός που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των θεατών δεν ήταν τόσο η εξέλιξη της ιστορίας, όσο η ίδια η παρουσία του δημοφιλούς ηθοποιού στην οθόνη. Η επιστροφή του Γιώργου Σεϊταρίδη σηματοδοτήθηκε από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν την χαρά τους για την επανεμφάνισή του.

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Το κοινό, εμφανώς ενθουσιασμένο, υποδέχθηκε την επιστροφή του Γιώργου Σεϊταρίδη με πληθώρα σχολίων στα social media. Αναφορές όπως «Ο Περιστερόπουλος κάνει check in!» και «Βρε Σεϊταριδη❤️‍» αντικατοπτρίζουν την αγάπη και την αναγνώριση που τρέφει το κοινό προς τον ηθοποιό. Πολλοί σχολίασαν την εξαιρετική του ερμηνεία, τονίζοντας ότι ταιριάζει απόλυτα στον ρόλο και ότι δημιουργεί ένα ωραίο δίδυμο με τον Ραμπίσα, τον οποίο παρομοίασαν με πατέρα και γιο.

 

Η σύγκριση της φωνής του χαρακτήρα του Μίλτου με αυτήν του παλαιότερου ρόλου του Γιώργου Σεϊταρίδη, του «Περιστερόπουλου», ήταν αναπόφευκτη, με πολλούς να δηλώνουν ότι ακούγοντάς τον, θυμούνται αμέσως τον αγαπημένο χαρακτήρα. Παράλληλα, δεν έλειψαν τα κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή του, με κάποιους να τον χαρακτηρίζουν «κούκλο».

Η παρουσία του Γιώργου Σεϊταρίδη στη σειρά «Ντέρτι» αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αγάπη του κοινού προς αυτόν. Η επιστροφή του σηματοδοτεί μια νέα αρχή, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους τηλεθεατές που απολαμβάνουν να τον βλέπουν ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Γιώργος Σεϊταρίδης
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