TV 03.11.2026

Justin Timberlake και Janet Jackson: Στα «σκαριά» νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Super Bowl του 2004

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Μια νέα τετράπτυχη σειρά ντοκιμαντέρ στο Apple TV+ αναμένεται να εξερευνήσει το αμφιλεγόμενο περιστατικό του Super Bowl 2004, με τη Janet Jackson να μοιράζεται τη δική της οπτική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά ντοκιμαντέρ στο Apple TV+ θα εξετάσει το περιστατικό του Super Bowl του 2004.
  • Η σειρά αναμένεται να περιλαμβάνει την αφήγηση της Janet Jackson για το «wardrobe malfunction».
  • Το περιστατικό είχε σοβαρές συνέπειες για την καριέρα της Janet Jackson, ενώ ο Justin Timberlake επηρεάστηκε ελάχιστα.
  • Η σειρά θα εξετάσει τις διαφορετικές οπτικές και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του συμβάντος.
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Ο Justin Timberlake ετοιμάζεται να επανεξετάσει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στιγμιότυπα της καριέρας του, το περιστατικό του Super Bowl XXXVIII το 2004 με την Janet Jackson, μέσω μιας νέας τετράπτυχης σειράς ντοκιμαντέρ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Apple TV+ τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στο Variety, η σειρά χαρακτηρίζεται ως «tell-all» και αναμένεται να περιλαμβάνει τη δική της αφήγηση η Janet Jackson σχετικά με το περίφημο «wardrobe malfunction» που συνέβη κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο ημίχρονο.

https://www.instagram.com/justintimberlake/
https://www.instagram.com/justintimberlake/

Οι εκπρόσωποι του Justin Timberlake, της Janet Jackson, καθώς και του Apple TV+ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

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Η κοινή εμφάνιση των Justin Timberlake και Janet Jackson στο ημίχρονο του Super Bowl XXXVIII έχει μείνει χαραγμένη στην ιστορία ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της ζωντανής τηλεόρασης. Η Janet Jackson, ως επικεφαλής της εμφάνισης, δέχτηκε τη συμμετοχή του Justin Timberlake σε ένα τραγούδι και χορό. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τραγουδιού «Rock Your Body», ο Justin Timberlake, στο σημείο που τραγουδούσε «Gonna have you naked by the end of this song», άρπαξε το κοστούμι της Janet Jackson, αποκαλύπτοντας ακούσια το δεξί της στήθος.

Η Janet Jackson με μαύρο καπέλο, βέλο και μαύρο t-shirt
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αντίδραση ήταν άμεση, με το τηλεοπτικό δίκτυο και τον Justin Timberlake να σπεύδουν να ζητήσουν συγγνώμη. Ο Justin Timberlake χαρακτήρισε το περιστατικό ως «wardrobe malfunction» και φάνηκε να αποστασιοποιείται από την ευθύνη, ενώ η Janet Jackson δέχτηκε το κύριο βάρος της δημόσιας κατακραυγής. Η καριέρα της επλήγη σοβαρά, με τραγούδια της να αφαιρούνται από το ραδιόφωνο και την πορεία της να διαταράσσεται προσωρινά. Αντίθετα, ο Justin Timberlake υπέστη ελάχιστες συνέπειες, φτάνοντας μάλιστα να επιστρέψει στο ημίχρονο του Super Bowl ως σόλο καλλιτέχνης το 2017.

Το 2021, με την πρόσφατη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears», το παρελθόν επαναξιολογήθηκε και ο Justin Timberlake βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα κριτική για τον ρόλο του στην υπόθεση, στο πλαίσιο της γενικότερης αντίδρασης κατά της Janet Jackson μετά το σκάνδαλο «Nipplegate». Τότε, ο Justin Timberlake προέβη σε δημόσια συγγνώμη, απευθυνόμενος τόσο στην Britney Spears όσο και στην Janet Jackson.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη συγκεκριμένα από την Britney Spears και την Janet Jackson, και οι δύο ξεχωριστά, γιατί τις σέβομαι και τις εκτιμώ και ξέρω ότι απέτυχα», είχε δηλώσει ο Justin Timberlake. «Η βιομηχανία είναι ελαττωματική. Τοποθετεί τους άνδρες, ειδικά τους λευκούς άνδρες, για επιτυχία. Είναι σχεδιασμένη έτσι. Ως άνδρας σε προνομιακή θέση, πρέπει να είμαι φωνητικός για αυτό. Λόγω της άγνοιάς μου, δεν το αναγνώρισα για ό,τι πραγματικά ήταν ενώ συνέβαινε στη δική μου ζωή, αλλά δεν θέλω ποτέ να επωφεληθώ ξανά από το να τραβιέται κάποιος άλλος προς τα κάτω».

Η νέα docuseries αναμένεται να προσφέρει μια βαθύτερη ματιά σε αυτή την περίοδο, εξετάζοντας τις διαφορετικές οπτικές και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του περιστατικού.

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