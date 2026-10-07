TV 07.10.2026

Η Μάνια Παπαδημητρίου ξύπνησε αναμνήσεις με την εμφάνισή της στις «Κόρες της Αρετής»

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Η Μάνια Παπαδημητρίου εμφανίστηκε στις «Κόρες της Αρετής» και προκάλεσε ενθουσιασμό στο τηλεοπτικό κοινό και πολλές αντιδράσεις στο «Χ»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μάνια Παπαδημητρίου εμφανίστηκε στις «Κόρες της Αρετής», προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Οι τηλεθεατές εξέφρασαν χαρά για την επιστροφή της ηθοποιού στην οθόνη.
  • Η εμφάνισή της θύμισε τον ρόλο της «Νικαίτης» από τη σειρά «Να μ’ αγαπάς».
  • Το κοινό σχολίασε με χιούμορ και αιχμηρότητα τις εξελίξεις της σειράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με κάθε νέο επεισόδιο να φέρνει καταιγιστικές εξελίξεις και απρόσμενες ανατροπές. Στο πρόσφατο επεισόδιο που προβλήθηκε στον Alpha, η εμφάνιση της ηθοποιού Μάνιας Παπαδημητρίου αποτέλεσε αφορμή για πλήθος σχολίων και αντιδράσεων από τους χρήστες του Χ (πρώην Twitter).

https://www.instagram.com/alphatv/
https://www.instagram.com/alphatv/

Η παρουσία της Μάνιας Παπαδημητρίου στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολλοί τηλεθεατές έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά τους για την επιστροφή της στην οθόνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Επιτέλους η Μάνια Παπαδημητρίου».

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Ωστόσο, η εμφάνισή της αυτή ξύπνησε και έντονες τηλεοπτικές μνήμες, καθώς θύμισε σε πολλούς τον αγαπημένο ρόλο της «Νικαίτης» από τη δημοφιλή σειρά «Να μ’ αγαπάς». «Αχ η αγαπημένη Νικαίτη», έγραψε χαρακτηριστικά ένας τηλεθεατής, εκφράζοντας τη νοσταλγία του.

https://www.instagram.com/alphatv/
https://www.instagram.com/alphatv/

Πέρα από την εμφάνιση της Μάνιας Παπαδημητρίου, οι χρήστες του Χ σχολίασαν και τις γενικότερες εξελίξεις της σειράς, επιστρατεύοντας το χιούμορ τους. Οι αντιδράσεις κυμάνθηκαν από αιχμηρά σχόλια, όπως «Ξεκίνησε η κωμωδία της χρονιάς», μέχρι πιο ευρηματικές παρατηρήσεις που παρομοίαζαν τη σειρά με «Το φετινό βραζιλιάνικο».

 

 

Οι τηλεθεατές, μέσα από τις αναρτήσεις τους στο Χ, σχολίασαν με ειλικρίνεια και χιούμορ τις σκηνές του επεισοδίου. Από ατάκες που έκλεψαν την παράσταση, όπως «Δεν πρέπει να τον ενημερώσει ότι ξέρει καράτε», μέχρι παρατηρήσεις για την ένδυση και τις εκφράσεις των χαρακτήρων, η αλληλεπίδραση ήταν έντονη.

Ορισμένοι χρήστες έδειξαν να απολαμβάνουν την «κωμική» πλευρά της σειράς, ενώ άλλοι επέλεξαν να εστιάσουν σε συγκεκριμένες σκηνές, παρομοιάζοντας κάποιους χαρακτήρες με ηρωίδες από άλλες γνωστές σειρές.

 

Η Μάνια Παπαδημητρίου έχει αφήσει το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση με πολλούς αξέχαστους ρόλους, και η παρουσία της στις «Κόρες της Αρετής» φαίνεται να έχει ξαναζωντανέψει το ενδιαφέρον του κοινού για την ηθοποιό, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στη μακρά και επιτυχημένη καριέρα της.

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Μάνια Παπαδημητρίου Οι Κόρες της Αρετής
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