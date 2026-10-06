EUROVISION 06.10.2026

Eurovision 2027: Η Τσεχία δεν θα συμμετέχει – Ποιος είναι ο λόγος πίσω από την απόφαση

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Η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027, με την απόφαση να συνδέεται με τις σημαντικές οικονομικές περικοπές της χώρας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027 στο Μπουργκάς.
  • Η απόφαση οφείλεται σε προγραμματισμένες οικονομικές περικοπές του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
  • Η Česká televize επιβεβαίωσε επίσημα την αποχώρηση, μετά από προηγούμενες πληροφορίες.
  • Ο φορέας δεν αποκλείει μελλοντική επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό.
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Αν κάθε χρόνο περιμένεις με ανυπομονησία να δεις ποιες χώρες θα ανέβουν στη σκηνή της Eurovision, τότε η Eurovision 2027 έχει ήδη μια σημαντική απουσία. Η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς, καθώς η Česká televize (ČT) επιβεβαίωσε επίσημα ότι η χώρα δεν θα λάβει μέρος στην επόμενη διοργάνωση. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών περικοπών που προγραμματίζει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας για το 2027, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στη Eurovision να μην βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητές του. Για τους Eurofans, η είδηση μπορεί να προκαλεί απογοήτευση, ωστόσο δεν έρχεται ακριβώς ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν ήδη κυκλοφορήσει πληροφορίες για την επικείμενη αποχώρηση της Τσεχίας από τον διαγωνισμό.

Γραφικό με τίτλο "Sofia vs Burgas" για την Eurovision 2027 στη Βουλγαρία, με λογότυπο Eurovision Song Contest.
https://www.instagram.com/eurovisionfn/

Η Česká televize επιβεβαίωσε, λοιπόν, ότι η Τσεχία θα απουσιάσει από τη Eurovision 2027, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τη συμμετοχή της. Η χώρα δεν θα έχει εκπρόσωπο στο Μπουργκάς και δεν θα διεκδικήσει μια θέση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού, ενώ η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις σημαντικές περικοπές που σχεδιάζει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας για την επόμενη χρονιά.

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Αν παρακολουθείς τη Eurovision όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζεις ότι κάθε συμμετοχή έχει τη δική της ιστορία και η Τσεχία έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της παρουσία στον διαγωνισμό, ιδιαίτερα μέσα από πιο σύγχρονες και εναλλακτικές μουσικές προσεγγίσεις. Η απουσία της από τη Eurovision 2027 σημαίνει ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει έναν διαγωνισμό με διαφορετική σύνθεση χωρών, ενώ οι Eurofans θα πρέπει να περιμένουν για να δουν ξανά την τσεχική σημαία στη σκηνή.

Η επίσημη ανακοίνωση της Česká televize έρχεται να επιβεβαιώσει και το ρεπορτάζ του Eurovisionfun από τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν είχε γίνει γνωστό ότι η Τσεχία βρισκόταν πολύ κοντά στην απόφαση να αποχωρήσει από τη Eurovision 2027. Εκείνη τη στιγμή η συμμετοχή της χώρας βρισκόταν υπό αμφισβήτηση, όμως πλέον το τοπίο είναι ξεκάθαρο: η Τσεχία δεν θα ταξιδέψει στο Μπουργκάς για τον επόμενο διαγωνισμό. Πίσω από την απόφαση βρίσκονται οι οικονομικές περικοπές που προγραμματίζει η Česká televize για το 2027. Η συμμετοχή στη Eurovision απαιτεί σημαντικούς πόρους, από την επιλογή και την προετοιμασία του καλλιτέχνη μέχρι την παραγωγή της συμμετοχής, τη σκηνική παρουσία και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που συνοδεύουν έναν τόσο μεγάλο διεθνή διαγωνισμό. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας περιορίζει τις δαπάνες του, η Τσεχία αποφάσισε να αφήσει τη Eurovision εκτός του προγραμματισμού της για την επόμενη χρονιά.

Λογότυπο Eurovision Song Contest Βουλγαρία 2027, με καρδιά που απεικονίζει τη βουλγαρική σημαία, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της EBU.
Eurovision 2027

Ωστόσο, υπάρχει και μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας για όσους θα ήθελαν να δουν ξανά την Τσεχία στον διαγωνισμό. Η Česká televize δεν αποκλείει την επιστροφή της χώρας στο μέλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η απουσία από τη Eurovision 2027 δεν θα πρέπει να θεωρηθεί οριστική. Αν οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν και ο σχεδιασμός του φορέα το επιτρέψει, η Τσεχία θα μπορούσε να επιστρέψει σε επόμενη διοργάνωση.

Μέχρι τότε, όμως, η χώρα θα παρακολουθήσει τη Eurovision 2027 από απόσταση. Και αν είσαι από εκείνους που περιμένουν κάθε χρόνο τις νέες συμμετοχές, τις ανατροπές στους ημιτελικούς και φυσικά τη μεγάλη βραδιά του τελικού, η απουσία της Τσεχίας είναι σίγουρα μία από εκείνες που θα προσέξεις. Η Eurovision 2027 στο Μπουργκάς αρχίζει ήδη να διαμορφώνει τον δικό της χάρτη και η Τσεχία, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά, δεν θα βρίσκεται μέσα σε αυτόν.

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Eurovision 2027
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