Μουσικά Νέα 07.10.2026

Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή μετά από 3 χρόνια – Όλα όσα ετοιμάζουν στο Hollywood Bowl

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Μάθε για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Aerosmith στη σκηνή μετά από τρία χρόνια, με συναυλίες στο θρυλικό Hollywood Bowl
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι Aerosmith ετοιμάζονται για επιστροφή στη σκηνή μετά από τρία χρόνια απουσίας.
  • Ο Steven Tyler έδωσε στοιχεία για μελλοντικά σχέδια του συγκροτήματος στο Hollywood Bowl.
  • Η προηγούμενη περιοδεία τους "Peace Out" ακυρώθηκε λόγω τραυματισμού του Tyler.
  • Οι πλήρεις λεπτομέρειες για τις νέες εμφανίσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια απουσία που ξεπερνά τα τρία χρόνια, οι Aerosmith φαίνεται πως ετοιμάζονται να ξαναβρεθούν στη σκηνή. Την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους σηματοδοτούν οι πρόσφατες αναρτήσεις του frontman Steven Tyler, ο οποίος, συνεργαζόμενος με τον γνωστό φωτογράφο Ross Halpin, έδωσε μια πρώτη γεύση από τα μελλοντικά σχέδια του συγκροτήματος.

Το θρυλικό συγκρότημα των Aerosmith σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.
www.instagram.com/aerosmith

Η πρώτη ματιά: Το Hollywood Bowl και το «& Friends»

Σε ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο 78χρονος Steven Tyler εντοπίζεται έξω από το εμβληματικό Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες. Με τη βοήθεια του Halpin, ο Tyler τοποθετεί γράμματα στην πινακίδα του διάσημου χώρου, δημιουργώντας το μήνυμα «Y H W». Ο Halpin, αμφισβητώντας τις ικανότητες του Tyler να γράψει σωστά το όνομα του συγκροτήματος, λαμβάνει την απάντηση: «Είναι ‘& Friends’, Ross. Aerosmith ΚΑΙ φίλοι». Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από αποσπάσματα του κλασικού τους κομματιού «Sweet Emotion», ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η φράση «& … όλα θα αποκαλυφθούν αύριο».

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, με φόντο το Hollywood Bowl και τις ημερομηνίες 29 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου να είναι ορατές, ο Halpin ρωτά τον Tyler αν του λείπει η σκηνή. Ο Tyler, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, απαντά: «Από όλα όσα μου έχουν λείψει, το μυαλό μου μου έχει λείψει περισσότερο», ενώ απολαμβάνουν smoothies.

Το παρελθόν και η αποχή: Η ακύρωση της περιοδείας «Peace Out»

Η τελευταία φορά που οι Aerosmith εμφανίστηκαν ζωντανά ήταν πριν από περισσότερα από τρία χρόνια. Η προγραμματισμένη αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, «Peace Out … Farewell Tour», που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2023, αναγκάστηκε να διακοπεί. Ο λόγος ήταν ένας τραυματισμός στο λάρυγγα του Steven Tyler, ο οποίος υπέστη κάταγμα μόλις τρεις συναυλίες μετά την έναρξη της περιοδείας. Η περιοδεία αρχικά αναβλήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε, με το συγκρότημα να ανακοινώνει την αποχώρησή του από τις ζωντανές εμφανίσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέες δημιουργίες και αισιοδοξία: Η προετοιμασία για την επιστροφή

Παρά την ανακοινωμένη απόσυρση από τις περιοδείες, η μουσική δημιουργία δεν σταμάτησε για τα μέλη του συγκροτήματος. Ο Tyler και ο κιθαρίστας Joe Perry συνεργάστηκαν με τον Yungblud για την EP «One More Time» το 2025. Επιπλέον, ο Steven Tyler έχει πραγματοποιήσει κάποιες μεμονωμένες εμφανίσεις, όπως ένα σετ έξι τραγουδιών σε εκδήλωση για το Janie’s Fund και τη συμμετοχή του στο επετειακό συναυλία του Ozzy Osbourne.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Joe Perry, στα 76 του, είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Billboard ότι δεν ήταν έτοιμος να αποχαιρετήσει οριστικά τις ζωντανές εμφανίσεις. «Το συγκρότημα σίγουρα δεν είναι σε περιοδεία, αλλά υπάρχουν άλλες επιλογές, οπότε διατηρούμε την επαφή», είχε αναφέρει, περιγράφοντας τις συχνές του συνομιλίες με τον Tyler. «Ποτέ δεν ξέρεις», είχε αφήσει να εννοηθεί ο Perry για πιθανές μελλοντικές εμφανίσεις των Aerosmith, τονίζοντας ότι ο Steven Tyler χρειάστηκε να κάνει ένα χρόνο αποχή για να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του λάρυγγα του, εστιάζοντας στην προστασία της φωνής του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση των λεπτομερειών

Οι Aerosmith αναμένεται να δημοσιεύσουν πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις επερχόμενες συναυλίες τους την Τρίτη το πρωί, 6 Οκτωβρίου. Η επιστροφή τους στη σκηνή, μετά από μια τόσο μακρά περίοδο, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους χιλιάδες θαυμαστές τους παγκοσμίως.

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