Μουσικά Νέα 07.10.2026

Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία

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Ο Sam Smith μίλησε για το νέο του άλμπουμ «Hazel Eyes» και αποκάλυψε την ξεκαρδιστική παρεξήγηση που επηρέασε την προώθησή του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ του Sam Smith, "Hazel Eyes", δημιουργήθηκε σε τρία χρόνια και σηματοδοτεί την πρώτη του συμμετοχή στην παραγωγή ολόκληρης της συλλογής.
  • Ο Sam Smith αποκάλυψε ότι νόμιζε πως τα "hazel eyes" ήταν καφέ, παραδεχόμενος ένα "λάθος" στον τίτλο του άλμπουμ.
  • Το "Hazel Eyes" εστιάζει στην αγάπη και την ευτυχία, παρουσιάζοντας έναν πιο χαλαρό ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ "Gloria".
  • Ο καλλιτέχνης συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του "To Be Free" για να συνδεθεί με το κοινό του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sam Smith, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της εποχής μας, βρέθηκε πρόσφατα στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου μοιράστηκε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το πέμπτο, ολοκαίνουργιο άλμπουμ του, με τίτλο «Hazel Eyes». Η δημιουργία του δίσκου, που κυκλοφόρησε μέσω της Capitol Records, διήρκεσε τρία χρόνια και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον καλλιτέχνη, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στην παραγωγή ολόκληρης της συλλογής, συνεργαζόμενος με τους Simon Aldred (γνωστό για τη δουλειά του με Avicii και Liam Gallagher) και David Odlum (συνεργάτης των Glen Hansard και Josh Ritter). «Όλη αυτή η μουσική ταξίδεψε μαζί μου», ανέφερε ο Sam Smith, περιγράφοντας τη μετακίνησή του από το Λονδίνο στο νέο του σπίτι, τη Νέα Υόρκη. Το άλμπουμ, όπως εξήγησε, «αφορά τη σχέση μου. Αφορά την αγάπη» και, γενικότερα, «κάτι απαλό».

Ο Sam Smith κρατάει δίσκο βινυλίου με το πρόσωπό του
https://www.instagram.com/samsmith/

Ωστόσο, η πιο απροσδόκητη αποκάλυψη αφορούσε τον ίδιο τον τίτλο του άλμπουμ. Ο Sam Smith παραδέχτηκε με χιούμορ μια «μικρή γκάφα», όπως την χαρακτήρισε, λέγοντας: «Νόμιζα ότι τα hazel eyes ήταν καφέ, σαν το φουντούκι (hazelnut)». Η αλήθεια είναι πως τα hazel eyes είναι ένας σπάνιος, πολυδιάστατος χρωματικός συνδυασμός που περιλαμβάνει αποχρώσεις του καφέ, του πράσινου και του χρυσού ή κεχριμπαριού. Αντίθετα, το «hazelnut» παραπέμπει περισσότερο στο γήινο καφέ χρώμα που ο καλλιτέχνης είχε στο μυαλό του, το χρώμα των ματιών για τα οποία γράφτηκε το άλμπουμ.

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Η συνειδητοποίηση του λάθους ήρθε μόλις τέσσερις μήνες πριν, όταν η καμπάνια προώθησης του άλμπουμ είχε ήδη ξεκινήσει και όλα ήταν σε πυρετώδη ρυθμό. «Όλα μου τα ρούχα ήταν καφέ για όλη την καμπάνια του άλμπουμ. Είναι ένας εφιάλτης», δήλωσε ο Sam Smith γελώντας. «Θα έπρεπε να λεγόταν «Hazelnut Eyes». Είμαι έτοιμος να αλλάξω τον ορισμό», συμπλήρωσε.

Κοντινό πλάνο του Sam Smith σε ασπρόμαυρο τόνο με τατουάζ στα χέρια
https://www.instagram.com/samsmith/

Μετά το «Gloria» του 2023, το οποίο χάρισε στον Sam Smith το τρίτο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο ο καλλιτέχνης περιγράφει ως «πολύ έντονο, γυμνό και γκέι», το «Hazel Eyes» παρουσιάζει έναν διαφορετικό, πιο χαλαρό ρυθμό. «Απλώς ήθελα να είμαι με τους φίλους μου. Και γύρω από πραγματικά όργανα, τραγουδώντας από την καρδιά και την ψυχή μου. Και έτσι ακούγεται», εξήγησε.

Ο Sam Smith συνέχισε, αναφέροντας πόσο όμορφο ήταν να γράφει για την αγάπη από μια πιο χαρούμενη οπτική γωνία. «Πάντα ανησυχούσα ότι δεν θα μπορούσα να φτάσω… σε βαθύτερα συναισθηματικά επίπεδα αν έπεφτα ερωτευμένος. Αλλά αυτό συνέβαινε επειδή δεν είχα ερωτευτεί ποτέ. Και όταν αγαπάς πραγματικά κάποιον, υπάρχουν πάντα σκαμπανεβάσματα, ειδικά όταν βγαίνεις ραντεβού μαζί μου, γιατί είμαι πολύ δραματικός».

Ο Sam Smith σε στούντιο ηχογράφησης μπροστά από κονσόλα ήχου
https://www.instagram.com/samsmith/

Η αίσθηση ασφάλειας που του προσφέρει η παρούσα σχέση του, του επιτρέπει πλέον να γράφει πιο εύκολα μελαγχολικά τραγούδια. «Νιώθω ότι μπορώ να αντλήσω περισσότερα συναισθήματα γιατί νιώθω ασφαλής στο σπίτι και καλά». Στην πλούσια καριέρα του, ο Sam Smith έχει σημειώσει τέσσερις εμφανίσεις στο Top 10 του Billboard 200, συμπεριλαμβανομένης της κορυφής με το «The Thrill Of It All» (2017), και επτά Top 10 επιτυχίες στο Billboard Hot 100, με το Νο. 1 «Unholy» σε συνεργασία με την Kim Petras. Επιπλέον, ο soul τραγουδιστής κατέχει δύο παγκόσμια ρεκόρ Guinness, πέντε βραβεία Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 64 εκατομμύρια ισοδύναμα άλμπουμ και έχει συγκεντρώσει 57 δισεκατομμύρια streams.

Ο Sam Smith κρατάει μπροστά από το πρόσωπό του έναν δίσκο βινυλίου με το πορτρέτο του.
https://www.instagram.com/samsmith/

Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας, πιο προσωπικής εποχής του άλμπουμ, ο Sam Smith συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του «To Be Free», η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο στο Brooklyn’s Warsaw και περιλαμβάνει εμφανίσεις στο ιστορικό Castro Theatre του Σαν Φρανσίσκο, στο Μεξικό και στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Μετά τα τελευταία πέντε χρόνια», εξήγησε, «έχω αλλάξει πολύ στα μάτια του κοινού. Και νομίζω ότι ήθελα την ευκαιρία να κοιτάξω τους ανθρώπους στα μάτια και να δω τι έχει γίνει το κοινό μου».

Ο Sam Smith με κόκκινη ρόμπα και μούσι σε ατμοσφαιρικό φωτισμό
https://www.instagram.com/samsmith/

Συνεργάτες στο νέο άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου, είναι οι Feist, Shahzad Ismaily, Moose και TwoCity Chorus. Η 28μελής φωνητική συλλογικότητα συμμετέχει στο τραγούδι «Oh Mother» και συνόδευσε τον Sam Smith σε μια ζωντανή εκτέλεση του κομματιού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο «The Tonight Show». Ο νέος δίσκος «Hazel Eyes» αποτελεί μία βαθιά προσωπική κατάθεση, με τον Sam Smith να εστιάζει στην αγάπη και την ευτυχία, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την καλλιτεχνική του εξέλιξη.

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Sam Smith άλμπουμ
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