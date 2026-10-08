Μουσικά Νέα 08.10.2026

Η Rihanna έχει170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Rihanna αποκάλυψε ότι έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια και οι fans ελπίζουν σε νέο άλμπουμ, 10 χρόνια μετά το «ANTI»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rihanna έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια.
  • Η Rihanna χρησιμοποίησε μια «Fenty Beauty μαθηματική» για να εξηγήσει τον αριθμό των τραγουδιών.
  • Ο σύντροφός της, A$AP Rocky, επιβεβαίωσε ότι η Rihanna βρίσκεται στο στούντιο ηχογραφώντας.
  • Το τελευταίο άλμπουμ της Rihanna, «ANTI», κυκλοφόρησε το 2016.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Περισσότερο από μια δεκαετία έχει περάσει από την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «ANTI» και οι θαυμαστές της Rihanna παραμένουν σε «αναμμένα κάρβουνα», προσδοκώντας νέα μουσικά εγχειρήματα από την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια. Η ίδια, ωστόσο, φαίνεται να διατηρεί έναν εντυπωσιακό «θησαυρό» ακυκλοφόρητων κομματιών, όπως αποκάλυψε πρόσφατα.

Γυναίκα με λευκό φόρεμα ακουμπάει σε μπαρ, με το βλέμμα της στραμμένο στο πλάι, σε σκηνικό με καθρέφτες.
https://www.instagram.com/badgalriri

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok για την προώθηση της δικής της εταιρείας καλλυντικών, Fenty Beauty, η Rihanna κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση θαυμαστή σχετικά με τον αριθμό των τραγουδιών που διατηρεί «στο συρτάρι» της. Η απάντησή της ήταν αποκαλυπτική: «Τουλάχιστον 170».

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb

Η σταρ, γνωστή για την ευφυΐα της, χρησιμοποίησε μια ιδιότυπη «Fenty Beauty μαθηματική» για να εξηγήσει πώς κατέληξε σε αυτόν τον αριθμό. «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η απλή πράξη 17 επί 10 μας οδηγεί στον αριθμό 170, υποδηλώνοντας ότι η Rihanna έχει συσσωρεύσει έναν τεράστιο όγκο μουσικού υλικού.

Η τραγουδίστρια Rihanna σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Ο A$AP Rocky επιβεβαιώνει: «Η Rih είναι στο στούντιο»

Οι ελπίδες για νέα μουσική από την Rihanna ενισχύθηκαν σημαντικά από τις δηλώσεις του συντρόφου της, A$AP Rocky. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ράπερ αποκάλυψε ότι η Rihanna βρίσκεται ενεργά στο στούντιο ηχογραφώντας. «Ναι, δουλεύει. Μαγειρεύει, σοβαρά», είχε δηλώσει, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και την «τιμωρία» της συντρόφου του για την αποκάλυψη.

Η τελευταία δισκογραφική παρουσία της Rihanna ήταν το 2016 με το άλμπουμ ANTI, το οποίο παρέμεινε για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Έκτοτε, η καλλιτέχνιδα έχει επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως η Fenty Beauty και η Savage X Fenty, αλλά και στην οικογένειά της, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά με τον A$AP Rocky.

rihanna_rocky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά την απουσία της από τη μουσική σκηνή, η Rihanna έχει κάνει περιστασιακές εμφανίσεις. Τον Ιούλιο, επέστρεψε στη σκηνή για μια ειδική συναυλία στο Yankee Stadium, ως μέρος του «Extra Innings» show του Jay-Z, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το «Run this town» και το «Bitch better have my money».

Η αποκάλυψη αυτή για τον μεγάλο αριθμό ακυκλοφόρητων τραγουδιών αναζωπυρώνει τις συζητήσεις και τις προσδοκίες της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας, η οποία ανυπομονεί να ακούσει τι νέο ετοιμάζει η Rihanna, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

RIHANNA τραγούδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις

David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις

08.10.2026
Επόμενο
Scarlett Johansson: Το πρώτο teaser του «The Exorcist: Martyrs» κυκλοφόρησε και προκαλεί ανατριχίλα

Scarlett Johansson: Το πρώτο teaser του «The Exorcist: Martyrs» κυκλοφόρησε και προκαλεί ανατριχίλα

08.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις
Μουσικά Νέα

David Bowie: Όλοι γιορτάζουν τα 80 χρόνια του – Το «Bowie80» έρχεται με μεγάλες εκπλήξεις

08.10.2026
Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή

08.10.2026
Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10
Μουσικά Νέα

Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10

08.10.2026
Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία
Μουσικά Νέα

Sam Smith: Η αλήθεια πίσω από το album «Hazel Eyes» και το «λάθος» που ανακάλυψε τυχαία

07.10.2026
David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο
Μουσικά Νέα

David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο

07.10.2026
Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»

07.10.2026
Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια
Μουσικά Νέα

Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια

07.10.2026
Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας
Μουσικά Νέα

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε από τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με το Σταυρό της Αξίας της Γερμανίας

07.10.2026
Justin Timberlake: Το βίντεο που τον έκανε να «απολογηθεί» για το beatboxing του
Μουσικά Νέα

Justin Timberlake: Το βίντεο που τον έκανε να «απολογηθεί» για το beatboxing του

07.10.2026
Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Η αρωματική τάση που θα έβαζα στη λίστα μου για έναν χειμώνα βγαλμένο από film noir

Η αρωματική τάση που θα έβαζα στη λίστα μου για έναν χειμώνα βγαλμένο από film noir

Τα 3 superfoods που πρέπει να βάλεις στη διατροφή σου για απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο

Τα 3 superfoods που πρέπει να βάλεις στη διατροφή σου για απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια