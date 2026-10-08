Η Rihanna έχει170 τραγούδια στο «συρτάρι» – Πότε έρχεται νέο άλμπουμ

Η Rihanna αποκάλυψε ότι έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια και οι fans ελπίζουν σε νέο άλμπουμ, 10 χρόνια μετά το «ANTI»

Με μια ματιά Η Rihanna έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Η Rihanna χρησιμοποίησε μια «Fenty Beauty μαθηματική» για να εξηγήσει τον αριθμό των τραγουδιών.

Ο σύντροφός της, A$AP Rocky, επιβεβαίωσε ότι η Rihanna βρίσκεται στο στούντιο ηχογραφώντας.

Το τελευταίο άλμπουμ της Rihanna, «ANTI», κυκλοφόρησε το 2016. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Περισσότερο από μια δεκαετία έχει περάσει από την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «ANTI» και οι θαυμαστές της Rihanna παραμένουν σε «αναμμένα κάρβουνα», προσδοκώντας νέα μουσικά εγχειρήματα από την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια. Η ίδια, ωστόσο, φαίνεται να διατηρεί έναν εντυπωσιακό «θησαυρό» ακυκλοφόρητων κομματιών, όπως αποκάλυψε πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok για την προώθηση της δικής της εταιρείας καλλυντικών, Fenty Beauty, η Rihanna κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση θαυμαστή σχετικά με τον αριθμό των τραγουδιών που διατηρεί «στο συρτάρι» της. Η απάντησή της ήταν αποκαλυπτική: «Τουλάχιστον 170».

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Η σταρ, γνωστή για την ευφυΐα της, χρησιμοποίησε μια ιδιότυπη «Fenty Beauty μαθηματική» για να εξηγήσει πώς κατέληξε σε αυτόν τον αριθμό. «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η απλή πράξη 17 επί 10 μας οδηγεί στον αριθμό 170, υποδηλώνοντας ότι η Rihanna έχει συσσωρεύσει έναν τεράστιο όγκο μουσικού υλικού.

Ο A$AP Rocky επιβεβαιώνει: «Η Rih είναι στο στούντιο»

Οι ελπίδες για νέα μουσική από την Rihanna ενισχύθηκαν σημαντικά από τις δηλώσεις του συντρόφου της, A$AP Rocky. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ράπερ αποκάλυψε ότι η Rihanna βρίσκεται ενεργά στο στούντιο ηχογραφώντας. «Ναι, δουλεύει. Μαγειρεύει, σοβαρά», είχε δηλώσει, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και την «τιμωρία» της συντρόφου του για την αποκάλυψη.

Η τελευταία δισκογραφική παρουσία της Rihanna ήταν το 2016 με το άλμπουμ ANTI, το οποίο παρέμεινε για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Έκτοτε, η καλλιτέχνιδα έχει επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως η Fenty Beauty και η Savage X Fenty, αλλά και στην οικογένειά της, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά με τον A$AP Rocky.

Παρά την απουσία της από τη μουσική σκηνή, η Rihanna έχει κάνει περιστασιακές εμφανίσεις. Τον Ιούλιο, επέστρεψε στη σκηνή για μια ειδική συναυλία στο Yankee Stadium, ως μέρος του «Extra Innings» show του Jay-Z, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το «Run this town» και το «Bitch better have my money».

Η αποκάλυψη αυτή για τον μεγάλο αριθμό ακυκλοφόρητων τραγουδιών αναζωπυρώνει τις συζητήσεις και τις προσδοκίες της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας, η οποία ανυπομονεί να ακούσει τι νέο ετοιμάζει η Rihanna, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

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