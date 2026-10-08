Celeb News 08.10.2026

Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα

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Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στιγμιότυπα από σαφάρι στην Κένυα, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά της, ενώ εξήγησε τους πραγματικούς κινδύνους της άγριας φύσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην Κένυα για σαφάρι, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά της.
  • Η ίδια εξηγεί ότι τα ζώα της σαβάνας αντιλαμβάνονται τα οχήματα ως ένα αντικείμενο, μειώνοντας τον κίνδυνο.
  • Τονίζει ότι ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από τους επιθετικούς ιπποπόταμους, όχι από τα λιοντάρια.
  • Η influencer μοιράζεται στιγμές από το ταξίδι της, ενημερώνοντας για τους κινδύνους της άγριας φύσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται σε ένα εξωτικό ταξίδι στην Κένυα, απολαμβάνοντας την εμπειρία ενός σαφάρι μαζί με τον σύντροφό της. Ωστόσο, οι αναρτήσεις της στα social media, και συγκεκριμένα ένα βίντεο που τράβηξε με το παράθυρο του τζιπ ανοιχτό, προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην οικογένειά της, με τη θεία της να σπεύδει να την προειδοποιήσει για τους κινδύνους.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε τις ανησυχητικές ειδοποιήσεις που έλαβε από τη θεία της, η οποία, βλέποντας τις εικόνες από το ανοιχτό τζιπ μέσα στην αφρικανική άγρια φύση, έσπευσε να την προειδοποιήσει. «Καρδιοχτύπι, προσοχή», έγραφαν τα μηνύματα, με τη θεία να την παρακαλεί «κλείστε τα παράθυρα, μην γελάς, επικίνδυνο είναι». Η Ιωάννα Τούνη, αν και φάνηκε να διασκεδάζει με την ανησυχία της θείας της, θέλησε να εξηγήσει γιατί οι επισκέπτες των σαφάρι δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από τα μεγάλα αρπακτικά, όπως τα λιοντάρια, όταν βρίσκονται μέσα στα οχήματα.

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Σύμφωνα με την Ιωάννα Τούνη, τα ζώα της σαβάνας έχουν συνηθίσει την παρουσία των οχημάτων σαφάρι και τα αντιλαμβάνονται ως ένα ενιαίο, μεγάλο αντικείμενο, παρά ως πιθανή λεία ή απειλή. Αυτός είναι ο λόγος που, ακόμη και με ανοιχτό παράθυρο, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης από λιοντάρια ή άλλα μεγάλα θηλαστικά. Η κατάσταση, όμως, αλλάζει δραματικά αν κάποιος βγει από το όχημα. «Αν όμως βγεις από το αυτοκίνητο και δεν μοιάζεις πλέον μέρος του μεταλλικού οχήματος, μπορεί να σε κατασπαράξουν», εξήγησε η influencer.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Ωστόσο, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι ο πραγματικός κίνδυνος σε τέτοιες εκδρομές δεν προέρχεται από τα λιοντάρια, αλλά από τους ιπποπόταμους. Αυτά τα ζώα, παρά τη φαινομενικά ήρεμη όψη τους, είναι εξαιρετικά επιθετικά, απρόσμενα γρήγορα και διαθέτουν τρομακτική δύναμη.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους: «Ο ιπποπόταμος είναι εξαιρετικά επιθετικός και πολύυυυ πιο γρήγορος από όσο φαίνεται. Έχει τεράστια δύναμη και σαγόνια με πολύ μεγάλους κυνόδοντες. Προστατεύει έντονα την περιοχή του και μπορεί να κρυφτεί κάτω από την επιφάνεια του νερού σχεδόν αθόρυβα. Γι’ αυτό και οι περισσότερες επικίνδυνες συναντήσεις συμβαίνουν κοντά σε ποτάμια και λίμνες».

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η influencer προειδοποίησε επίσης για την επικινδυνότητα των ιπποποτάμων σε υδάτινα περιβάλλοντα, επισημαίνοντας ότι μπορούν να επιτεθούν σε βάρκες, ακόμη και να ανατρέψουν μικρά σκάφη, κάνοντας σαφές ότι η επαφή με αυτά τα ζώα απαιτεί τη μέγιστη προσοχή και σεβασμό.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από το ταξίδι της, προσφέροντας στους ακολούθους της μια ματιά στην άγρια ομορφιά της Κένυας, ενώ παράλληλα ενημερώνει για τους κινδύνους που κρύβει η φύση, κάνοντας τους δέκτες της να μην επαναλάβουν παρόμοιες επικίνδυνες ενέργειες.

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Ιωάννα Τούνη
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