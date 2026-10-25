Life 25.10.2026

«Rest clubs»: Η νέα τάση που σου θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είσαι συνεχώς παραγωγική

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Αν έχεις κουραστεί να είσαι συνεχώς παραγωγική γνώρισε τη νέα τάση των rest clubs που βάζει την ξεκούραση στο επίκεντρο
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Τα "rest clubs" είναι συναντήσεις όπου άνθρωποι ξεκουράζονται χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, αμφισβητώντας την ανάγκη για συνεχή παραγωγικότητα.
  • Πολλοί δυσκολεύονται να ξεκουραστούν επειδή νιώθουν ότι πρέπει πρώτα να "δικαιολογήσουν" την παύση, αντιμετωπίζοντας τον χρόνο ως λίστα υποχρεώσεων.
  • Η ομαδική ξεκούραση σε rest clubs μειώνει την ενοχή για μη παραγωγικότητα και βοηθά στην ευκολότερη χαλάρωση.
  • Μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου rest club με φίλους, αφιερώνοντας χρόνο για απλή ησυχία και αποσύνδεση, χωρίς στόχους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις νιώσει ποτέ ότι ακόμη και όταν έχεις ελεύθερο χρόνο δεν ξέρεις πραγματικά πώς να ξεκουραστείς; Μπορεί να τελειώσεις τις υποχρεώσεις σου και, αντί να αφήσεις τον εαυτό σου να χαλαρώσει, να ανοίξεις το κινητό, να τακτοποιήσεις κάτι στο σπίτι ή να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις την επόμενη ημέρα. Σαν να χρειάζεται ακόμη και η ξεκούραση να είναι «παραγωγική».

Νεαρή γυναίκα με καρό σακάκι ξαπλωμένη κουρασμένη σε κίτρινη πολυθρόνα
Πηγή: Unsplash

Ακριβώς αυτή την ανάγκη έρχεται να αμφισβητήσει μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος, τα λεγόμενα rest clubs. Πρόκειται για συναντήσεις όπου άνθρωποι συγκεντρώνονται με έναν πολύ απλό σκοπό: να ξεκουραστούν. Η ιδέα έγινε γνωστή μέσα από το Club Rest Stop στη Νέα Υόρκη, όπου οι συμμετέχοντες συναντιούνται και αφιερώνουν χρόνο στο να μην κάνουν απολύτως τίποτα.

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1. Τι είναι ένα rest club

Δεν χρειάζεται να φανταστείς κάποια περίπλοκη δραστηριότητα. Οι συναντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μια σύντομη συζήτηση γύρω από ένα είδος ξεκούρασης και στη συνέχεια χρόνο για χαλάρωση χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Η ξεκούραση μπορεί να είναι σωματική, πνευματική, αισθητηριακή, δημιουργική, συναισθηματική, κοινωνική ή πνευματική. Η βασική ιδέα είναι να απομακρύνεσαι για λίγο από την ανάγκη να κάνεις, να πετυχαίνεις και να προλαβαίνεις.

2. Γιατί μπορεί να σου είναι δύσκολο να ξεκουραστείς

Ίσως έχεις συνηθίσει να αντιμετωπίζεις τον χρόνο σου σαν μια λίστα υποχρεώσεων. Αν δεν κάνεις κάτι χρήσιμο, μπορεί να αισθάνεσαι ότι σπαταλάς τον χρόνο σου. Όμως η ξεκούραση δεν χρειάζεται να είναι ανταμοιβή που κερδίζεις μόνο αφού ολοκληρώσεις τα πάντα. Όπως εξηγεί στο Real Simple η κλινική κοινωνική λειτουργός HJ Cho, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ξεκουραστούν επειδή νιώθουν ότι πρέπει πρώτα να «δικαιολογήσουν» αυτή την παύση.

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Pinterest.com

3. Η παρέα μπορεί να κάνει τη διαφορά

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία των rest clubs είναι ότι δεν ξεκουράζεσαι απαραίτητα μόνη σου. Βρίσκεσαι μαζί με άλλους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αυτό μπορεί να κάνει την παύση να μοιάζει πιο φυσιολογική και να μειώσει την ενοχή που ίσως αισθάνεσαι όταν δεν είσαι παραγωγική. Παράλληλα, η παρουσία ήρεμων ανθρώπων γύρω σου μπορεί να σε βοηθήσει να μπεις πιο εύκολα σε κατάσταση χαλάρωσης.

Γυναίκα διαβάζει βιβλίο στον καναπέ, τυλιγμένη με κουβέρτα, με αρωματικά κεριά και κολοκύθες στο τραπέζι, απολαμβάνοντας το φθινόπωρο.
Pexels

4. Μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου rest club

Δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη ούτε να περιμένεις να εμφανιστεί ένα αντίστοιχο club στη γειτονιά σου. Μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου μικρή ομάδα ξεκούρασης. Κάλεσε δύο ή τρεις φίλες σου σε ένα πάρκο ή στο σπίτι, αφήστε τα κινητά στην άκρη και συμφωνήστε ότι για μία ώρα δεν υπάρχει κανένας στόχος. Μπορείτε να καθίσετε, να ακούσετε μουσική, να διαβάσετε, να κοιτάξετε τον ουρανό ή απλώς να μείνετε σιωπηλές.

Unsplash
Unsplash

5. Η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου

Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο μήνυμα πίσω από την τάση των rest clubs. Δεν χρειάζεται κάθε στιγμή της ημέρας σου να έχει αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να αξιοποιείς κάθε λεπτό για να αισθάνεσαι ότι προχωράς.

Μερικές φορές το να κάνεις λιγότερα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Το να αφήνεις χώρο για ησυχία, παύση και πραγματική αποσύνδεση μπορεί να γίνει μια πολύτιμη συνήθεια σε μια καθημερινότητα που σε ωθεί συνεχώς να κάνεις περισσότερα. Και ίσως η επόμενη φορά που θα έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο να μην χρειάζεται να αναρωτηθείς τι πρέπει να προλάβεις. Ίσως μπορείς απλώς να καθίσεις. Να πάρεις μια ανάσα. Και να θυμηθείς ότι δεν χρειάζεται να είσαι συνεχώς παραγωγική για να αξίζεις την ξεκούρασή σου.

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