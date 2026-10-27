Dua Lipa: 3 εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου

Με μια ματιά Η Dua Lipa συμμετείχε ως προσκεκλημένη επιμελήτρια στο London Literature Festival.

Συναντήθηκε με σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, όπως Zadie Smith, Mustafa και Patti Smith.

Επέλεξε τρία διαφορετικά, προσεκτικά επιλεγμένα σύνολα για κάθε εμφάνισή της.

Οι εμφανίσεις της συνδύασαν μόδα και λογοτεχνία, αποδεικνύοντας την αγάπη της για την τέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι μόνο μια παγκόσμια μουσική σταρ, αλλά και μια γυναίκα με αδιαμφισβήτητο στιλ και έντονο ενδιαφέρον για την τέχνη και τον πολιτισμό. Το πρόσφατο Σαββατοκύριακο, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο Λονδίνο, όχι για μια συναυλία, αλλά για να συμμετάσχει ως προσκεκλημένη επιμελήτρια στο London Literature Festival. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η Dua Lipa είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με σημαντικές προσωπικότητες του χώρου των γραμμάτων, όπως η Zadie Smith, ο Mustafa και η Patti Smith, επιλέγοντας για κάθε συνάντηση ένα ξεχωριστό, προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο.

Γνωστή για την πλατφόρμα της Service95 και τη λέσχη ανάγνωσης που έχει δημιουργήσει, αξιοποίησε την παρουσία της στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας για να γεφυρώσει τον κόσμο της μουσικής με εκείνον των βιβλίων. Οι 3 εμφανίσεις της, που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα από την κλασική κομψότητα μέχρι την avant-garde αισθητική, έγιναν αντικείμενο συζήτησης, αποδεικνύοντας πόσο αρμονικά μπορούν να συνυπάρξουν η μόδα και η λογοτεχνία. Κάθε επιλογή της Dua Lipa δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, αλλά μια δήλωση, που συμπλήρωνε τη συζήτηση και αντικατόπτριζε τη δυναμική της προσωπικότητάς της.

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Για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τη διακεκριμένη συγγραφέα Zadie Smith στις 24 Οκτωβρίου, η Dua Lipa επέλεξε ένα εκθαμβωτικό κόκκινο πλεκτό φόρεμα από την πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026. Το φόρεμα, με τη χαμηλή μέση και τις ιδιαίτερες, ανάγλυφες λεπτομέρειες στα μανίκια και στους γοφούς, παρουσίαζε μια παιχνιδιάρικη διάσταση, διατηρώντας παράλληλα την καθαρή και κομψή γραμμή που χαρακτηρίζει τον οίκο.

Ωστόσο, αυτό που έδωσε έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στην εμφάνιση ήταν η επιλογή των αξεσουάρ. Αντί για κλασικές γόβες, η Dua Lipa συνδύασε το φόρεμα με ψηλές, μαύρες δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο, με κορδόνια και ψηλό τακούνι, από τη Le Silla. Τα κόκκινα, γλυπτά σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν το σύνολο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με το έντονο χρώμα του φορέματος.

Minimal chic με Prada

Λίγο αργότερα την ίδια μέρα, για τη συζήτησή της με τον μουσικό και ποιητή Mustafa, η Dua Lipa υιοθέτησε μια εντελώς διαφορετική αισθητική. Το δεύτερο σύνολο προερχόταν από τον οίκο Prada, και συγκεκριμένα από τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026. Αποτελούνταν από ένα μαύρο, αμάνικο τοπ από Re-Nylon και μια ασορτί, ίσια φούστα. Εκ πρώτης όψεως, η εμφάνιση φάνταζε λιτή, όμως οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που την έκαναν να ξεχωρίζει. Οι τιράντες σε έντονο ροζ, που διακρίνονταν στους ώμους, πρόσθεταν μια απρόσμενη πινελιά χρώματος, σπάζοντας τη μονοχρωμία. Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι μαύρες κάλτσες με λευκά κεντημένα λουλούδια, οι οποίες συνδυάστηκαν με λευκές σατέν γόβες διακοσμημένες με φτερά και κορδόνια. Αυτός ο συνδυασμός απέδειξε πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα αξεσουάρ στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός συνόλου, μετατρέποντας μια απλή εμφάνιση σε μια statement πρόταση.

Σουρεαλισμός και υφή με Schiaparelli

Η τελευταία εμφάνιση της Dua Lipa κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στις 25 Οκτωβρίου, για τη συζήτηση με την εμβληματική Patti Smith, ήταν η πιο τολμηρή. Η τραγουδίστρια επέλεξε μια δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 του οίκου Schiaparelli, σχεδιασμένη από τον Daniel Roseberry. Πρόκειται για ένα διάφανο τοπ από τούλι, διακοσμημένο με μοτίβα εμπνευσμένα από το αρχείο του οίκου, με βελούδινα στοιχεία, παγιέτες και στρας. Κάτω από το διάφανο ύφασμα, η Dua Lipa φορούσε ένα απλό μαύρο τοπ, ενώ το συνδύασε με ένα φαρδύ, μαύρο παντελόνι με πιέτες.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μια μαύρη δερμάτινη ζώνη, η οποία διέθετε μια εντυπωσιακή, χρυσή αγκράφα σε σχήμα χταποδιού – ένα από τα χαρακτηριστικά σουρεαλιστικά μοτίβα του Schiaparelli. Τα μαύρα σατέν πέδιλα με διακοσμητική λεπτομέρεια από στρας συνέχισαν αυτή την αισθητική. Σε αυτή την περίπτωση, η Dua Lipa έδωσε έμφαση στην υφή, τα κεντήματα και τις γλυπτές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα πιο θεατρικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, χωρίς να βασιστεί σε υπερβολικά περίπλοκους συνδυασμούς.

Αυτές οι εμφανίσεις δεν αποτέλεσαν απλώς μια επίδειξη της αγάπης της Dua Lipa για τη μόδα, αλλά και μια απόδειξη της ικανότητάς της να συνδέει διαφορετικές μορφές τέχνης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και εμπνευσμένη εικόνα.

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