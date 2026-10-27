Νews 27.10.2026

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: O 15χρονος που συνεργάζεται με τη NASA μίλησε για τη ζωή με ωριμότητα που ξαφνιάζει

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Ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, που συνεργάζεται με τη NASA, συγκίνησε με τα λόγια του για την επιτυχία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, συνεργάτης της NASA, μίλησε για την επιτυχία και την ανθρωπιά.
  • Θεωρεί ότι τα προσωπικά επιτεύγματα αποκτούν αξία όταν βοηθούν και εμπνέουν άλλους.
  • Η αναζήτηση γνώσης είναι σημαντική αν αξιοποιείται προς όφελος των άλλων.
  • Τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των γονέων στην προσωπική του εξέλιξη και τον χαρακτήρα του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, ο 15χρονος που συνεργάζεται με τη NASA, συγκίνησε με την ομιλία του στο 24ο Συνέδριο Εταιρικής Βιωσιμότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την επιτυχία, την ανθρωπιά και την αξία της προσφοράς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο νεαρός μίλησε για όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή, εξηγώντας πως τα προσωπικά επιτεύγματα αποκτούν ουσιαστική αξία όταν μπορούν να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν άλλους ανθρώπους.

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«Το να πετύχεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως το να ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει, ότι έχεις εμπνεύσει και ότι έχεις αφήσει κάτι καλό πίσω είναι αυτά που για εμένα έχουν πραγματική αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως εξήγησε, η αναζήτηση της γνώσης δεν έχει ουσιαστικό νόημα αν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των άλλων. «Γιατί τελικά αυτό που μένει είναι τι άνθρωπος υπήρξες για τους άλλους», σημείωσε, εκφράζοντας την επιθυμία του να καταφέρει κάποια στιγμή να έχει βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να ζήσει περισσότερο και να πιστέψει στον εαυτό του.

Τα συγκινητικά λόγια για τους γονείς του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους γονείς του, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και στην προσωπική του εξέλιξη: «Οι γονείς, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν για να σε βοηθήσουν να γίνεις σπουδαίος. Είναι όμως αυτοί που καθημερινά θα θέλουν να σου δείξουν γιατί αξίζει να γίνεσαι όλο και καλύτερος άνθρωπος. Και γι’ αυτό τους αγαπώ βαθιά», δήλωσε.

@villavictoryportoheli♬ original sound – Humanity


Με τα λόγια του, ο 15χρονος ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση της επιτυχίας, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική αξία δεν βρίσκεται μόνο σε όσα καταφέρνουμε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουμε τη ζωή των ανθρώπων γύρω μας.

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Βίκτωρας Γιαννικόπουλος
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