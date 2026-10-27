Fashion 27.10.2026

Τα Χριστούγεννα έρχονται νωρίτερα στο χώρο της μόδας και η Miu Miu δίνει το σύνθημα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι χριστουγεννιάτικες καμπάνιες του 2026 ξεκίνησαν και η Miu Miu φέρνει τη Gigi Hadid σε ένα γιορτινό σκηνικό γεμάτο στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο κόσμος της μόδας ξεκινάει τις χριστουγεννιάτικες καμπάνιες για το 2026, νωρίτερα από το συνηθισμένο.
  • Ο οίκος Miu Miu παρουσίασε τη δική του γιορτινή καμπάνια, με ατμόσφαιρα χαρακτήρα και παιχνιδιάρικη διάθεση.
  • Η καμπάνια της Miu Miu συνδυάζει νοσταλγία, αστικό lifestyle και ανατρεπτικές στιλιστικές προτάσεις.
  • Παιχνίδια εμφανίζονται στην καμπάνια, προσθέτοντας χιούμορ και ανατρέποντας την αυστηρότητα του σκηνικού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει ακόμη Οκτώβριο, όμως ο κόσμος της μόδας έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Οι πρώτες γιορτινές καμπάνιες για το 2026 κάνουν την εμφάνισή τους, μεταφέροντας εικόνες από στολισμένα σπίτια, λαμπερά σύνολα και στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική χριστουγεννιάτικη σκηνή. Και αν πιστεύεις ότι είναι νωρίς για να μπεις σε εορταστικό κλίμα, οι μεγάλοι οίκοι μόδας έχουν διαφορετική άποψη.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Άλλωστε, η προετοιμασία για τις γιορτές δεν αφορά μόνο τα δώρα και τις λίστες με τις υποχρεώσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι και η διάθεση που δημιουργείται μέσα από τις εικόνες, τα χρώματα και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν αυτήν την εποχή ξεχωριστή. Οι φετινές καμπάνιες συνδυάζουν τη νοσταλγία με σύγχρονες στιλιστικές προτάσεις, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τα Χριστούγεννα που έρχονται.

Διάβασε επίσης: Αναζητάς το τέλειο LBD; Ιδού τα καλύτερα μαύρα φορέματα για κάθε στιλ

Ανάμεσα στα πρώτα ονόματα που παρουσιάζουν τη δική τους γιορτινή αφήγηση βρίσκεται ο οίκος Miu Miu, ο οποίος επιλέγει να προσεγγίσει την εορταστική περίοδο μέσα από μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαρακτήρα, παιχνιδιάρικη διάθεση και αναφορές σε ένα πιο κλασικό, αστικό lifestyle.

Για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια του 2026, η Miu Miu επιστρατεύει τον φωτογραφικό φακό της Tina Barney και συγκεντρώνει ένα καστ που περιλαμβάνει τη Gigi Hadid, τη Louisa Jacobson και άλλα πρόσωπα, σε ένα επιβλητικό αρχοντικό που μοιάζει έτοιμο να υποδεχτεί τους καλεσμένους του για τις γιορτές.

Το σκηνικό είναι γεμάτο από τις λεπτομέρειες που συνδέουμε με τα Χριστούγεννα. Οι ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους, τα στεφάνια και το στολισμένο δέντρο δημιουργούν μια αίσθηση οικειότητας, ενώ οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας συγκεντρώνονται στον χώρο σαν να συμμετέχουν σε μια ιδιαίτερη εορταστική συνάντηση. Η ατμόσφαιρα παραπέμπει σε ένα παραδοσιακό σπίτι της ανώτερης κοινωνικής τάξης, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική, ανατρεπτική ματιά του οίκου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στο styling. Μεταξωτά φορέματα συνδυάζονται με πλεκτά από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ κοντά πουλόβερ φοριούνται πάνω από πουκάμισα, δημιουργώντας αναπάντεχες αντιθέσεις. Τα αθλητικής αισθητικής πανωφόρια και τα πρακτικά κομμάτια από βαμβακερό καμβά συναντούν bralettes με παγιέτες, σε μια πρόταση που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και την ανεπιτήδευτη διάθεση.

Η καμπάνια δεν μένει, όμως, μόνο στην κλασική εικόνα μιας γιορτινής συγκέντρωσης. Λούτρινα αρκουδάκια, κουνέλια, χήνες και άλλα παιχνίδια εμφανίζονται ανάμεσα στους καλεσμένους, σαν να έχουν προσκληθεί και αυτά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτή η παιχνιδιάρικη προσθήκη ανατρέπει τη σοβαρότητα του σκηνικού και προσφέρει μια δόση χιούμορ, θυμίζοντας ότι η γιορτινή περίοδος δεν χρειάζεται να είναι πάντα τόσο αυστηρά οργανωμένη και τέλεια στημένη.

Με τη νέα της καμπάνια, η Miu Miu προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να φανταστούμε τις φετινές γιορτές. Λίγη νοσταλγία, αναπάντεχοι συνδυασμοί και μια παρέα που δεν παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά στα σοβαρά αρκούν για να δημιουργήσουν το πρώτο χριστουγεννιάτικο mood της σεζόν.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fashion Gigi Hadid miu miu
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

27.10.2026
Επόμενο
Αυτές οι 5 εφαρμογές μπορούν να σου αλλάξουν την καθημερινότητα χωρίς να το καταλάβεις

Αυτές οι 5 εφαρμογές μπορούν να σου αλλάξουν την καθημερινότητα χωρίς να το καταλάβεις

27.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο
Beauty

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

27.10.2026
Dua Lipa: 3 εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου
Fashion

Dua Lipa: 3 εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου

27.10.2026
Yiwu: Η κινεζική πόλη που έγινε το «σούπερ μάρκετ του κόσμου» και αλλάζει το παγκόσμιο εμπόριο
Life

Yiwu: Η κινεζική πόλη που έγινε το «σούπερ μάρκετ του κόσμου» και αλλάζει το παγκόσμιο εμπόριο

27.10.2026
8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε
Life

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

27.10.2026
Η κάπα της Elizabeth Taylor επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με την Kris Jenner
Fashion

Η κάπα της Elizabeth Taylor επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με την Kris Jenner

27.10.2026
Όταν η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσε τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη
Life

Όταν η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσε τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη

27.10.2026
Το χρώμα που κάνει comeback στη διακόσμηση: Το σοκολατί καφέ μεταμορφώνει το σαλόνι
Life

Το χρώμα που κάνει comeback στη διακόσμηση: Το σοκολατί καφέ μεταμορφώνει το σαλόνι

27.10.2026
Πώς να μετατρέψεις ένα απλό βράδυ στο σπίτι στην πιο ρομαντική βραδιά της σχέσης σου
Life

Πώς να μετατρέψεις ένα απλό βράδυ στο σπίτι στην πιο ρομαντική βραδιά της σχέσης σου

27.10.2026
Jennifer Lawrence: Από το Όσκαρ στην ομορφιά – Το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της ηθοποιού
Beauty

Jennifer Lawrence: Από το Όσκαρ στην ομορφιά – Το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της ηθοποιού

27.10.2026
Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

Το χρώμα που κάνει comeback στη διακόσμηση: Το σοκολατί καφέ μεταμορφώνει το σαλόνι

Το χρώμα που κάνει comeback στη διακόσμηση: Το σοκολατί καφέ μεταμορφώνει το σαλόνι

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη