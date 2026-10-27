Ryan Gosling: Η μεγάλη μουσική επιστροφή μετά από 17 χρόνια με τους Dead Man’s Bones

Με μια ματιά Οι Dead Man's Bones, το project του Ryan Gosling και Zach Shields, επιστρέφουν μετά από 17 χρόνια.

Κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «Lost in the Night» με ατμοσφαιρικό music video.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Rain Spencer και Noah Jupe.

Η Eva Mendes, σύντροφος του Gosling, στήριξε την προώθηση του νέου τραγουδιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η «spooky season» αποκτά έναν ξεχωριστό ρυθμό, καθώς οι Dead Man’s Bones, το μουσικό project του ηθοποιού Ryan Gosling και του παραγωγού Zach Shields, κάνουν την εντυπωσιακή τους επιστροφή μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Το δίδυμο, γνωστό για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει το σκοτεινό με το παιχνιδιάρικο, κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι «Lost in the Night», το οποίο συνοδεύεται από ένα εξίσου ατμοσφαιρικό music video.

Η κυκλοφορία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη νέα μουσική από τους Dead Man’s Bones από το 2009, χρονιά που κυκλοφόρησε και το μοναδικό τους, ομώνυμο άλμπουμ, μια συνεργασία που είχε γίνει με τη συμμετοχή της Silverlake Conservatory Children’s Choir. Η αναμονή των θαυμαστών, που εκτείνεται σχεδόν σε δύο δεκαετίες, έλαβε τέλος με το «Lost in the Night», ένα κομμάτι που αμέσως κέντρισε το ενδιαφέρον για τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

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Το music video με πρωταγωνιστές τους Rain Spencer και Noah Jupe

Το music video για το «Lost in the Night» έχει την σκηνοθετική υπογραφή που ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική του συγκροτήματος, ενώ τη σκυτάλη της ερμηνείας παίρνουν οι ταλαντούχοι ηθοποιοί Rain Spencer (γνωστή από το «The Summer I Turned Pretty») και Noah Jupe (που έχουμε δει σε παραγωγές όπως «Hamnet» και αναμένεται στο «Avengers: Secret Wars»). Το οπτικό υλικό ξεκινά με την Rain Spencer να διασχίζει ένα νεκροταφείο, με την εικόνα να είναι ασπρόμαυρη, δημιουργώντας αμέσως μια αίσθηση μυστηρίου και μελαγχολίας. Στη συνέχεια, η κάμερα εστιάζει στον Noah Jupe, ο οποίος βρίσκεται ξαπλωμένος σε έναν πάγκο, συμπληρώνοντας τη σκοτεινή και ατμοσφαιρική αφήγηση του βίντεο.

Ποιοι είναι οι Dead Man’s Bones;

Οι Dead Man’s Bones, πέρα από το μουσικό τους έργο, είναι γνωστοί και για τις προσωπικές πορείες των μελών τους. Ο Ryan Gosling, μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Barbie» και την ερμηνεία του «I’m Just Ken» στα Όσκαρ, έχει μια σειρά από επερχόμενα projects, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Star Wars: Starfighter» και της αναμενόμενης νέας ταινίας «Ghost Rider» της Marvel, που αναμένεται το 2028. Η ηθοποιός Eva Mendes, σύντροφος του Ryan Gosling, είχε μάλιστα συνεργαστεί στην προώθηση του νέου τραγουδιού μέσω του Instagram, δείχνοντας την υποστήριξή της. Από την άλλη πλευρά, ο Zach Shields έχει επίσης μια δραστήρια παρουσία στον χώρο του θεάματος. Εκτός από την παραγωγή μεγάλων blockbusters όπως το «Godzilla: The New Empire», έχει συν-γράψει ταινίες όπως το «Godzilla vs. Kong» και το «Krampus». Επιπλέον, συνεργάζεται με τον Zach Cregger στο σενάριο της ταινίας «Gladys», ενός prequel του «Weapons».

Το συγκρότημα προανήγγειλε για πρώτη φορά τη νέα του μουσική μέσα από το Instagram στις 22 Οκτωβρίου, ενώ η σύντροφος του Gosling, η ηθοποιός Eva Mendes, συμμετείχε ως συνεργάτιδα στην ανάρτηση, ενισχύοντας την προώθηση του βίντεο.

Η Rain Spencer και ο Noah Jupe, οι πρωταγωνιστές του music video, έχουν επίσης μια αξιοσημείωτη πορεία. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν σε ένα θεατρικό εργαστήριο για ένα έργο που έγραψε ο Zach Shields, γεγονός που εξηγεί τη χημεία τους στην οθόνη. Η Rain Spencer έχει συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες, ενώ ο Noah Jupe αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο επερχόμενο «Avengers: Secret Wars». Η επιστροφή των Dead Man’s Bones με το «Lost in the Night» αναμένεται να συζητηθεί, καθώς φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα δίδυμο που γνωρίζει πώς να συνδυάζει τη μουσική με την ατμόσφαιρα και το σινεμά.

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