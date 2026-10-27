Jay-Z: Ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο θρυλικός ράπερ και ιδρυτής της Roc Nation επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, μετά από εικασίες

Με μια ματιά Ο Jay-Z ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI, που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.

Η Apple Music επιβεβαίωσε την είδηση με ένα σύντομο βίντεο στα social media.

Ο επίτροπος του NFL, Roger Goodell, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Jay-Z.

Πιθανοί καλεσμένοι του Jay-Z στη σκηνή περιλαμβάνουν τους Beyoncé, The Roots, Nas, Pharrell Williams, Dr. Dre, Snoop Dogg, Lauryn Hill και Wyclef Jean. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λιγότερο από 48 ώρες αφότου εμφανίστηκε στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, ο Jay Z έκανε την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση: θα είναι ο headliner του Super Bowl LXI, που θα διεξαχθεί στην Πόλη των Αγγέλων. Η επιβεβαίωση έρχεται μετά από μέρες φημών και εικασιών, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να δηλώνει: «Από το Reasonable Doubt μέχρι το να σταθώ στη σκηνή του Super Bowl Halftime, αυτό ήταν ένα ταξίδι.

Τριάντα χρόνια μουσικής, δουλειάς και πολιτισμού στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Αυτή η πορεία συνεχίζει να είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα». Η Apple Music, χορηγός του σόου του ημιχρόνου, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στα social media, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την είδηση με το σχόλιο «GOAT’s out of the bag.».

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Στη συνέχεια, ο επίτροπος του NFL, Roger Goodell, επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή του Jay Z, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του. «Για αρκετά χρόνια, είχαμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε στενά με τον Jay-Z και την Roc Nation, και έχω δει τον εξαιρετικό αντίκτυπο που έχει στο Super Bowl Halftime Show», δήλωσε ο Roger Goodell. «Όταν αρχικά καταλήξαμε σε συμφωνία με την Roc Nation για την παραγωγή του σόου, είχα μόνο ένα αίτημα: ο Jay-Z να ανέβει ο ίδιος στη σκηνή μια μέρα, όποτε ένιωθε ότι η στιγμή ήταν κατάλληλη. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να βιώσουν την τέχνη, τη δημιουργικότητα και τον πολιτιστικό αντίκτυπο που θα φέρει στη σκηνή του Super Bowl».

Οι πιθανοί guests του Jay Z

Με τον κεντρικό καλλιτέχνη να έχει πλέον επιβεβαιωθεί, το μεγάλο ερώτημα αφορά τους καλεσμένους που θα συνοδεύσουν τον Jay Z στη σκηνή. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Crazy in Love», η Beyoncé θεωρείται σχεδόν σίγουρη για μια εμφάνιση.

Άλλοι πιθανοί συνεργάτες που ακούγονται έντονα είναι οι The Roots, με τους οποίους ο Jay Z εμφανίστηκε στο περσινό Roots Picnic στη Φιλαδέλφεια. Οι Nas και Pharrell Williams συμμετείχαν σε συναυλίες του Jay Z στη Νέα Υόρκη νωρίτερα φέτος, ενώ οι Dr. Dre και Snoop Dogg ήταν παρόντες στο SoFi Stadium την προηγούμενη Κυριακή. Επιπλέον, οι εμφανίσεις του Jay Z στο Λονδίνο περιλάμβαναν μια μίνι επανένωση των Fugees με τους Lauryn Hill και Wyclef Jean.

Το Super Bowl LXI, το οποίο θα μεταδοθεί από το ESPN και το Disney+, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά halftime shows των τελευταίων ετών, με τον Jay Z να αναλαμβάνει τα ηνία. Οι Backstreet Boys, σε μια παλαιότερη εμφάνισή τους, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο επόμενο Super Bowl Halftime show, δείχνοντας τη σημασία που έχει για τους καλλιτέχνες αυτό το γεγονός.

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