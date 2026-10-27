Μουσικά Νέα 27.10.2026

Jay-Z: Ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI – Όλες οι λεπτομέρειες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο θρυλικός ράπερ και ιδρυτής της Roc Nation επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, μετά από εικασίες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Jay-Z ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI, που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.
  • Η Apple Music επιβεβαίωσε την είδηση με ένα σύντομο βίντεο στα social media.
  • Ο επίτροπος του NFL, Roger Goodell, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Jay-Z.
  • Πιθανοί καλεσμένοι του Jay-Z στη σκηνή περιλαμβάνουν τους Beyoncé, The Roots, Nas, Pharrell Williams, Dr. Dre, Snoop Dogg, Lauryn Hill και Wyclef Jean.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λιγότερο από 48 ώρες αφότου εμφανίστηκε στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, ο Jay Z έκανε την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση: θα είναι ο headliner του Super Bowl LXI, που θα διεξαχθεί στην Πόλη των Αγγέλων. Η επιβεβαίωση έρχεται μετά από μέρες φημών και εικασιών, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να δηλώνει: «Από το Reasonable Doubt μέχρι το να σταθώ στη σκηνή του Super Bowl Halftime, αυτό ήταν ένα ταξίδι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τριάντα χρόνια μουσικής, δουλειάς και πολιτισμού στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Αυτή η πορεία συνεχίζει να είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα». Η Apple Music, χορηγός του σόου του ημιχρόνου, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στα social media, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την είδηση με το σχόλιο «GOAT’s out of the bag.».

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny έσπασε κάθε ρεκόρ με 4 δισ. προβολές στο Super Bowl σε 24 ώρες

Στη συνέχεια, ο επίτροπος του NFL, Roger Goodell, επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή του Jay Z, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του. «Για αρκετά χρόνια, είχαμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε στενά με τον Jay-Z και την Roc Nation, και έχω δει τον εξαιρετικό αντίκτυπο που έχει στο Super Bowl Halftime Show», δήλωσε ο Roger Goodell. «Όταν αρχικά καταλήξαμε σε συμφωνία με την Roc Nation για την παραγωγή του σόου, είχα μόνο ένα αίτημα: ο Jay-Z να ανέβει ο ίδιος στη σκηνή μια μέρα, όποτε ένιωθε ότι η στιγμή ήταν κατάλληλη. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να βιώσουν την τέχνη, τη δημιουργικότητα και τον πολιτιστικό αντίκτυπο που θα φέρει στη σκηνή του Super Bowl».

Οι πιθανοί guests του Jay Z

Με τον κεντρικό καλλιτέχνη να έχει πλέον επιβεβαιωθεί, το μεγάλο ερώτημα αφορά τους καλεσμένους που θα συνοδεύσουν τον Jay Z στη σκηνή. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Crazy in Love», η Beyoncé θεωρείται σχεδόν σίγουρη για μια εμφάνιση.

Ο Jay-Z με μαύρο σκούφο, γυαλιά ηλίου και παλτό, με το χέρι στο στήθος.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άλλοι πιθανοί συνεργάτες που ακούγονται έντονα είναι οι The Roots, με τους οποίους ο Jay Z εμφανίστηκε στο περσινό Roots Picnic στη Φιλαδέλφεια. Οι Nas και Pharrell Williams συμμετείχαν σε συναυλίες του Jay Z στη Νέα Υόρκη νωρίτερα φέτος, ενώ οι Dr. Dre και Snoop Dogg ήταν παρόντες στο SoFi Stadium την προηγούμενη Κυριακή. Επιπλέον, οι εμφανίσεις του Jay Z στο Λονδίνο περιλάμβαναν μια μίνι επανένωση των Fugees με τους Lauryn Hill και Wyclef Jean.

Κοντινό πορτρέτο του Jay-Z με σμόκιν και παπιγιόν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Super Bowl LXI, το οποίο θα μεταδοθεί από το ESPN και το Disney+, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά halftime shows των τελευταίων ετών, με τον Jay Z να αναλαμβάνει τα ηνία. Οι Backstreet Boys, σε μια παλαιότερη εμφάνισή τους, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο επόμενο Super Bowl Halftime show, δείχνοντας τη σημασία που έχει για τους καλλιτέχνες αυτό το γεγονός.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Jay Z Super Bowl
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Χρυσοστόμου: «Για ποιο λόγο να υπάρχω;» – Η εξομολόγηση που δεν περίμενε κανείς

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Για ποιο λόγο να υπάρχω;» – Η εξομολόγηση που δεν περίμενε κανείς

27.10.2026
Επόμενο
Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»

Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»

27.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Alicia Keys ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα – Η αποκάλυψη για το «Lovers Rose»
Μουσικά Νέα

Η Alicia Keys ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα – Η αποκάλυψη για το «Lovers Rose»

27.10.2026
Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»
Μουσικά Νέα

Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»

27.10.2026
Ιστορικό ρεκόρ για τη Taylor Swift – Το νεότερο πρόσωπο στο Nashville Songwriters Hall of Fame!
Μουσικά Νέα

Ιστορικό ρεκόρ για τη Taylor Swift – Το νεότερο πρόσωπο στο Nashville Songwriters Hall of Fame!

27.10.2026
Οι fans της Billie Eilish εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι έρχεται νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Οι fans της Billie Eilish εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι έρχεται νέο άλμπουμ

27.10.2026
Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo ανεβαίνει ξανά στο Νο1 – Ποια συνεργασία έφερε την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo ανεβαίνει ξανά στο Νο1 – Ποια συνεργασία έφερε την ανατροπή

27.10.2026
Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει
Μουσικά Νέα

Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει

27.10.2026
Σχεδόν 1.300 δίσκοι των Beatles βγαίνουν προς πώληση – Η ιστορία πίσω από τη συλλογή δεκαετιών
Μουσικά Νέα

Σχεδόν 1.300 δίσκοι των Beatles βγαίνουν προς πώληση – Η ιστορία πίσω από τη συλλογή δεκαετιών

26.10.2026
Elvis Presley: Η τεχνητή νοημοσύνη στο στόχαστρο για τη χρήση 274 τραγουδιών του χωρίς άδεια
Μουσικά Νέα

Elvis Presley: Η τεχνητή νοημοσύνη στο στόχαστρο για τη χρήση 274 τραγουδιών του χωρίς άδεια

26.10.2026
Apple Music: Ένα πείραμα με μουσικά κύματα δημιούργησε το νέο της λογότυπο
Social & Tech

Apple Music: Ένα πείραμα με μουσικά κύματα δημιούργησε το νέο της λογότυπο

26.10.2026
Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

Πώς να βάλεις εύκολα το περπάτημα στην καθημερινότητά σου

Πώς να βάλεις εύκολα το περπάτημα στην καθημερινότητά σου

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη