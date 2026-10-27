Γιώργος Χρυσοστόμου: «Για ποιο λόγο να υπάρχω;» – Η εξομολόγηση που δεν περίμενε κανείς

Ο ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις παρεξηγήσεις που προέκυψαν και την εσωτερική του μάχη με την ύπαρξη

Με μια ματιά Ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξήγησε ότι η έντονη συστολή και ο φόβος έκθεσης παρερμηνεύονταν ως αρνητική συμπεριφορά.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι έχει ακούσει χαρακτηρισμούς όπως "red flag", αποδίδοντάς τους σε παρεξηγήσεις λόγω της προσωπικής του αντίληψης.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου αποκάλυψε ότι βίωσε πρόσφατα υπαρξιακά ερωτήματα, που τον επηρέασαν σωματικά.

Ο ηθοποιός θα ήθελε να είχε αντιμετωπίσει νωρίτερα την έπαρση και να είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις σε σχέσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του «The 2Night Show» και μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό μια σειρά από προσωπικές του εξομολογήσεις, φωτίζοντας πτυχές του χαρακτήρα και της πορείας του που δεν ήταν ευρέως γνωστές. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις παρεξηγήσεις που προέκυψαν από τη συμπεριφορά του, εξηγώντας πως συχνά αυτή προερχόταν από έντονη συστολή και τον φόβο μην εκτεθεί ή ντροπιαστεί.

Η εικόνα του «red flag» και η παρεξήγηση των προθέσεων

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου αποκάλυψε ότι η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω, ίσως και λόγω των ρόλων που υποδυόταν στην τηλεόραση και το θέατρο, δεν αντικατόπτριζε πάντα την πραγματική του ταυτότητα. «Παρόλα αυτά νομίζω ότι από υπερβολική συστολή ή φόβο μην ντραπώ, κάτι το οποίο είναι από πολύ πολύ πιο παλιά, έβγαινε ίσως μια περσόνα λίγο πιο έντονη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές κουβαλούσα και ίσως και την περσόνα που έπαιζα στην τηλεόραση ή στο θέατρο εκείνη την εποχή».

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Ερωτώμενος αν είχε ακούσει αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τον χαρακτήρα του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει ακούσει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και του χαρακτηρισμού «red flag». Εξήγησε ότι στο παρελθόν, η αντίδρασή του στην απότομη έκφραση των ορίων του και η τάση του να παίρνει τα πράγματα προσωπικά, μπορούσαν να παρερμηνευτούν. «Το ότι τα έπαιρνα λίγο όλα προσωπικά. Ότι όλα λίγο συμβαίνουν… δηλαδή έλεγε ο άλλος καλημέρα και έλεγα εγώ «Τι εννοείς καλημέρα;». Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο μου απευθύνεσαι έτσι», περιέγραψε, τονίζοντας ότι καμιά φορά η οπτική μας για μια κατάσταση μπορεί να είναι διαστρεβλωμένη και η πρόθεση του άλλου όχι απαραίτητα αρνητική.

Αναπόφευκτες σκέψεις και η μάχη με την ύπαρξη

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε και σε μια πρόσφατη περίοδο όπου τον απασχόλησαν έντονα υπαρξιακά ερωτήματα. «Εμένα αυτές τις μέρες με έπιασε ένα «για ποιο λόγο να υπάρχω;». Με έπιασε ένα τέτοιο», εξομολογήθηκε. Περιέγραψε πώς αυτή η εσωτερική πάλη τον «έριχνε» σωματικά, κάνοντάς τον να μην θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι, είτε το πρωί είτε το απόγευμα. «Δε θες να σηκωθείς το πρωί ή δε θες να σηκωθείς το απόγευμα. Και μετά κάπως λέω οκ, πάμε», συμπλήρωσε, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνεχίσει παρά τις δυσκολίες.

Αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω στα νεανικά του χρόνια, ο ηθοποιός θα ήθελε να είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις σε κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις και να είχε αντιμετωπίσει νωρίτερα την έπαρση. «Ε, λίγο την έπαρση. Εννοώ, θα μου έδινα τα χαστούκια λίγο πιο νωρίς», παραδέχτηκε με αυτοκριτική διάθεση. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης, τόσο ως άντρας και πνευματικότητα, όσο και ως ηθοποιός, πιστεύοντας ότι η μία πτυχή μπορεί να βοηθήσει την άλλη, καθώς, όπως είπε, «δεν έχει κάποιο άλλο νόημα».

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