Celeb News 27.10.2026

Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Το όνομα που θα δώσει στη μικρή της κόρη

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Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή «The 2night Show» ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της, ένα κοριτσάκι που θα ονομαστεί Φανή Εφραιμία
Πόπη Βασιλείου

Η Σάσα Μπάστα αποκάλυψε ένα ευχάριστο νέο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στην εκπομπή «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η τραγουδίστρια βρίσκεται στον 6ο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της και μοιράστηκε με το κοινό την ανυπομονησία της να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς της.

https://www.instagram.com/sasa_basta_/
https://www.instagram.com/sasa_basta_/

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης και το όνομα της κόρης

Η Σάσα Μπάστα αποκάλυψε ότι περιμένει κοριτσάκι, το οποίο θα ονομαστεί Φανή Εφραιμία. Αυτή η είδηση έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία, καθώς το ζευγάρι μετρά αντίστροφα για να γίνουν ξανά γονείς. Η πρώτη τους κόρη, η 8χρονη Ειρήνη, ανυπομονεί επίσης για την άφιξη της αδελφής της. Η Σάσα Μπάστα τόνισε ότι η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ομαλά και ότι η απόφαση για δεύτερο παιδί ήταν συνειδητή, καθώς η μεγάλη τους κόρη επιθυμούσε διακαώς ένα αδελφάκι.

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«Είμαι 6,5 μηνών έγκυος. Είναι κοριτσάκι, θα την πούμε Φανή Εφραιμία. Πάλι κορίτσι! Η μεγάλη μου η κόρη είναι 8 χρονών. Το αστείο είναι ότι μέχρι πριν λίγο μου έλεγαν όλοι «δεν θα κάνεις δεύτερο παιδί;». Τώρα όλοι μου λένε «Να σας ζήσει, είσαι σίγουρη;». Με κοροϊδεύουν λέω, δεν παίζει. Συνειδητά θέλαμε δεύτερο παιδί», δήλωσε η Σάσα Μπάστα στην εκπομπή.

Οι ευχές για το μέλλον και η αναφορά στα παιδικά χρόνια

Πέρα από την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, η Σάσα Μπάστα μίλησε και για τις προσδοκίες της ως μητέρα. Εξέφρασε την επιθυμία της η κόρη της να γίνει ένας καλός άνθρωπος, μεταδίδοντας τις αξίες αυτές και στην αδελφή της. «Θέλω να είναι καλός άνθρωπος, κάθε γονιός κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Θέλω να είναι καλό παιδί η Ειρήνη και θέλω να το μεταδώσει και στην αδελφή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η τραγουδίστρια έκανε επίσης μια συγκινητική αναδρομή στα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Μίλησε για την έλλειψη πόρων και την ανάγκη για ζεστασιά, ενώ αναφέρθηκε και στις πρώτες της επαφές με τη δημοσιότητα, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα χρήματα τα είχε αποκομίσει από το Playboy.

https://www.instagram.com/sasa_basta_/
https://www.instagram.com/sasa_basta_/

Η Σάσα Μπάστα έχει δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κουσαθανά, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2018. Η γέννηση της κόρης τους, Ειρήνης, το 2019, αποτέλεσε σταθμό στη ζωή τους, και τώρα η οικογένεια ετοιμάζεται να μεγαλώσει, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

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