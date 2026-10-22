Life 22.10.2026

Οι ζωγραφιές των παιδιών στο Παίδων «Αγία Σοφία» φώτισαν τον ουρανό – Το drone show που συγκίνησε

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Οι ζωγραφιές των μικρών ασθενών στο Παίδων «Αγία Σοφία» μετατράπηκαν σε φωτεινούς σχηματισμούς από drones, σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που χάρισε χαμόγελα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Παιδικές ζωγραφιές μετατράπηκαν σε φωτεινούς σχηματισμούς σε drone show στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
  • Η εταιρεία Dronira προσέφερε δωρεάν το εντυπωσιακό θέαμα, μοίρασε δώρα και ενέπνευσε τα παιδιά.
  • Τα παιδιά έγιναν δημιουργοί της παράστασης, βλέποντας τις ιδέες τους να ζωντανεύουν στον ουρανό.
  • Η πρωτοβουλία έφερε χαρά και αισιοδοξία στους μικρούς ασθενείς, τονίζοντας τη δύναμη της φαντασίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές που μπορούν να μεταμορφώσουν μια δύσκολη ημέρα σε μια ανάμνηση γεμάτη χαμόγελα και μαγεία. Μια τέτοια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι μικροί ασθενείς στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν ο ουρανός πάνω από το νοσοκομείο γέμισε φως, χρώματα και παιδική φαντασία. Ένα εντυπωσιακό drone show έκανε τις ιδέες τους πραγματικότητα, χαρίζοντάς τους μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν.

https://www.instagram.com/dronira_/
https://www.instagram.com/dronira_/

Το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι το θέαμα δεν προέκυψε από μια έτοιμη ιδέα, αλλά από τις ίδιες τις ζωγραφιές των παιδιών. Οι μικροί ασθενείς κλήθηκαν να αποτυπώσουν σε χαρτί όσα θα ήθελαν να δουν να εμφανίζονται στον ουρανό και οι δημιουργίες τους μετατράπηκαν σε φωτεινούς σχηματισμούς από drones. Έτσι, για λίγη ώρα, οι ζωγραφιές τους βγήκαν από τις σελίδες και πήραν ζωή ψηλά στον αέρα, με τα παιδιά να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πραγματικά ιδιαίτερης εμπειρίας.

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Το θέαμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη εκπροσώπων της εταιρείας Dronira στο νοσοκομείο την Κυριακή. Η εταιρεία προσέφερε δωρεάν το show, μοίρασε δώρα στους μικρούς ασθενείς και τους έδωσε την ευκαιρία να γίνουν οι δημιουργοί της δικής τους φωτεινής παράστασης. Το αποτέλεσμα ήταν μια πρωτοβουλία που έφερε τη δύναμη της τεχνολογίας κοντά στην παιδική φαντασία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια στιγμή μέσα στο νοσοκομείο μπορεί να γίνει αφορμή για χαρά και αισιοδοξία.

Όταν οι παιδικές ζωγραφιές έγιναν ένα φωτεινό θέαμα

Τα drones πέταξαν πάνω από το Παίδων «Αγία Σοφία», σχηματίζοντας στον νυχτερινό ουρανό εικόνες εμπνευσμένες από τις ζωγραφιές των παιδιών. Οι δημιουργίες τους μεταφέρθηκαν από το χαρτί στον ουρανό με τη βοήθεια της δημιουργικής ομάδας της Dronira, η οποία ανέλαβε να μετατρέψει τις ιδέες τους σε εντυπωσιακούς φωτεινούς σχηματισμούς.

Η εμπειρία έδωσε στους μικρούς ασθενείς τη δυνατότητα να δουν τις δικές τους σκέψεις να γίνονται πραγματικότητα, σε μια βραδιά διαφορετική από τη συνηθισμένη καθημερινότητά τους. Μάλιστα, το εντυπωσιακό θέαμα τράβηξε την προσοχή και έξω από το νοσοκομείο, με το drone show να επηρεάζει ακόμη και την κίνηση στους γύρω δρόμους.

Η πρωτοβουλία που έφερε χαμόγελα στους μικρούς ασθενείς

Πίσω από αυτή τη δράση βρίσκεται η επιθυμία να προσφερθεί στα παιδιά κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η επίσκεψη της ομάδας της Dronira, τα δώρα και η συμμετοχή των μικρών ασθενών στη δημιουργία του show έκαναν την εμπειρία πιο προσωπική, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δουν τη φαντασία τους να φωτίζει τον ουρανό.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η φροντίδα των παιδιών βρίσκεται και στις μικρές στιγμές που τους θυμίζουν ότι η φαντασία δεν έχει όρια. Ακόμη και μέσα σε ένα νοσοκομείο, μια παιδική ζωγραφιά μπορεί να γίνει αφορμή για ένα θέαμα που γεμίζει τον ουρανό όνειρα.


Και κάπως έτσι, ένα drone show απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα φώτα και τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς του. Γιατί αυτή τη φορά, οι πρωταγωνιστές δεν ήταν τα drones, αλλά τα παιδιά που είδαν τις ζωγραφιές τους να λάμπουν ψηλά στον ουρανό.

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