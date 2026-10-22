City Guide 22.10.2026

Το νέο θεατρικό έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου φέρνει τους «Λύκους» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς

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Ένα παράνομο και επικίνδυνα αστείο παιχνίδι επιβίωσης με πρωταγωνιστές μια ομάδα από λύκους, έναν αδικαίωτο μπάτσο και ένα θήραμα που αναζητά δικαίωση
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Με μια ματιά
  • Νέο θεατρικό έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου με τίτλο «Λύκοι» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.
  • Η πρεμιέρα του έργου είναι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.
  • Το έργο περιγράφεται ως "αντικανονικό", "παράνομο" και "χιουμοριστικά επικίνδυνο", με θέμα μια ιστορία σε μια στάνη.
  • Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Αποστολάκης, Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Γιώργος Χρανιώτης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«ΛΥΚΟΙ» – Ντίνος Σπυρόπουλος

«Λύκοι» το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου, στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.
Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Πρεμιέρα Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Λίγα λόγια :

Ένα έργο «αντικανονικό».
Παράνομο και χιουμοριστικά «επικίνδυνο».
Άγριο όπως ο λύκος και παρεΐστικο όπως μία αγέλη λύκων.

Πέντε μούρες, συνεργάτες, εχθροί, φίλοι, λύκοι και πρόβατα… όλα μαζί. Ανάμεσά τους ένας αρχηγός. Ασφαλώς. Σε ένα σπίτι μακριά από την πόλη. Όχι τόσο σπίτι. Μια στάνη. Ένας και ο μπάτσος. Αδικαίωτος που θέλει να δοξαστεί, αλλά δεν μπορεί. Καταραμένη
επαρχία! Ένας κόμπος που πρέπει να λυθεί. Ένα κορίτσι – θήραμα που πρέπει να δικαιωθεί.

Μία ιστορία για λύκους σε μια στάνη με ανθρώπους που ξέρουν να φυλάγονται. Όμως, για πόσο ακόμα;

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Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Ντίνος Σπυρόπουλος
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Μουσική: Παναγιώτης Κούκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σουρβίνος
Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Κώστας Αποστολάκης, Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Γιώργος Χρανιώτης.

Στην παράσταση ακούγεται η φωνή του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Διάρκεια παράστασης: 85’

Θέατρο Μικρό Παλλάς, Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου, Σύνταγμα, Αθήνα Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα-Τρίτη: 20:00, Σάββατο: 18:00, Κυριακή: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:
VIP : 25€,  Α’ Διάζωμα: 20€, Β’ + Γ’ Διάζωμα: 18€,
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16€ Β & Γ διάζωμα
Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισητήρια:

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV

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Θεατρο Μικρό Παλλάς Λύκοι
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