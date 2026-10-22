Έχεις ρευματικό νόσημα; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον εμβολιασμό

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία απαντά στις πιο συχνές απορίες για το τι ισχύει για την ασφάλεια των εμβολίων, τις θεραπείες και την πρόληψη λοιμώξεων

Με μια ματιά Ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για άτομα με ρευματικά νοσήματα λόγω αυξημένου κινδύνου λοιμώξεων.

Ορισμένες θεραπείες επηρεάζουν το ανοσοποιητικό, καθιστώντας την πρόληψη λοιμώξεων μέσω εμβολιασμού ακόμη πιο κρίσιμη.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία, τη νόσο, την υγεία και τη θεραπεία του ασθενούς.

Συζήτηση με τον ρευματολόγο είναι απαραίτητη για αποφάσεις εμβολιασμού, αποτρέποντας λανθασμένες επιλογές από φόβο ή ανακριβείς πληροφορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πρόληψης για τα άτομα που ζουν με ρευματικά νοσήματα, καθώς τόσο η ίδια η νόσος όσο και ορισμένες θεραπείες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων. Ποια εμβόλια μπορεί να χρειάζονται οι ασθενείς; Είναι ασφαλής ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια μιας ανοσοτροποποιητικής θεραπείας και τι ισχύει για τον φόβο πιθανής έξαρσης της νόσου; Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία – Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) απαντά σε 15 βασικές ερωτήσεις, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία της υγείας και τη σωστή ενημέρωση των ασθενών.

Εμβολιασμός και ρευματικά νοσήματα – (σε μορφή ερωτήσεων & Απαντήσεων)

1. Έχουν ανάγκη από εμβολιασμό οι άνθρωποι που πάσχουν από ρευματικά νοσήματα;

Ναι. Οι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες λοιμώξεις, είτε λόγω της ίδιας της νόσου είτε λόγω των θεραπειών που λαμβάνουν. Γι’ αυτό ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης.

2. Τα φάρμακα για τα ρευματικά νοσήματα δεν μειώνουν την άμυνα του οργανισμού; Γιατί λοιπόν να εμβολιαστώ;

Ακριβώς επειδή ορισμένες θεραπείες επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, η πρόληψη των λοιμώξεων γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Ο εμβολιασμός μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν.

3. Ποια εμβόλια μπορεί να χρειάζεται ένας ασθενής με ρευματικό νόσημα;

Δεν υπάρχει ένα ίδιο πρόγραμμα για όλους. Ανάλογα με την ηλικία, το ρευματικό νόσημα, τα άλλα προβλήματα υγείας και τη θεραπεία, μπορεί να συστήνονται εμβόλια όπως της γρίπης, του πνευμονιόκοκκου, του έρπητα ζωστήρα, του COVID-19 και άλλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

4. Μπορώ να κάνω το εμβόλιο ενώ παίρνω βιολογικό παράγοντα ή άλλη ανοσοτροποποιητική θεραπεία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ναι, αλλά ο χρόνος του εμβολιασμού και το αν χρειάζεται κάποια προσαρμογή της θεραπείας εξαρτώνται από το συγκεκριμένο φάρμακο και το εμβόλιο. Γι’ αυτό δεν πρέπει ο ασθενής να διακόπτει μόνος του τη θεραπεία του.

5. Υπάρχουν εμβόλια που πρέπει να αποφεύγουν οι ασθενείς που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά;

Υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις κυρίως για τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια σε άτομα που λαμβάνουν σημαντική ανοσοκαταστολή. Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό.

6. Είναι ασφαλή τα εμβόλια στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα;

Τα εμβόλια που συστήνονται για τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα έχουν μελετηθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες και παροδικές. Το όφελος από την πρόληψη μιας σοβαρής λοίμωξης είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερο από τον κίνδυνο μιας ανεπιθύμητης ενέργειας.

7. Μπορεί ένα εμβόλιο να προκαλέσει έξαρση του ρευματικού νοσήματος;

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν ότι ο συνήθης εμβολιασμός προκαλεί συχνά σημαντικές εξάρσεις των ρευματικών νοσημάτων. Παρ’ όλα αυτά, ο εμβολιασμός καλό είναι να γίνεται όταν η νόσος είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ελεγχόμενη, όταν αυτό είναι εφικτό.

8. Αν έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα, λύκο ή ψωριασική αρθρίτιδα, χρειάζομαι διαφορετικά εμβόλια;

Μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Δεν καθορίζεται το πρόγραμμα μόνο από τη διάγνωση, αλλά και από την ηλικία, τους παράγοντες κινδύνου και κυρίως από τη θεραπεία που λαμβάνει ο κάθε ασθενής.

9. Πρέπει να εμβολιάζομαι κάθε χρόνο για τη γρίπη;

Για τους ασθενείς στους οποίους συστήνεται το αντιγριπικό εμβόλιο, ο ετήσιος εμβολιασμός είναι σημαντικός, επειδή οι ιοί της γρίπης αλλάζουν και η προστασία ανανεώνεται κάθε περίοδο.

10. Ο έρπης ζωστήρας αφορά και τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα;

Ναι. Ορισμένα ρευματικά νοσήματα και αρκετές ανοσοτροποποιητικές θεραπείες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο έρπητα ζωστήρα. Για τον λόγο αυτό το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα έχει ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

11. Αν έχω ήδη περάσει μια λοίμωξη, χρειάζομαι και το αντίστοιχο εμβόλιο;

Αυτό εξαρτάται από τη λοίμωξη και το εμβόλιο. Το ότι κάποιος έχει νοσήσει στο παρελθόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει επαρκή ή μακροχρόνια προστασία. Ο γιατρός μπορεί να αξιολογήσει τι χρειάζεται.

12. Πρέπει να περιμένω να ξεκινήσω το ρευματολογικό μου φάρμακο για να εμβολιαστώ;

Όταν είναι δυνατόν, ορισμένοι εμβολιασμοί είναι προτιμότερο να γίνονται πριν από την έναρξη συγκεκριμένων ανοσοτροποποιητικών θεραπειών, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ανοσολογική απάντηση. Όμως δεν πρέπει να καθυστερεί απαραίτητη θεραπεία χωρίς ιατρική συμβουλή.

13. Τι πρέπει να κάνει ένας ασθενής που πρόκειται να ξεκινήσει βιολογική θεραπεία;

Είναι καλή ευκαιρία να ελεγχθεί το ιστορικό εμβολιασμών και να συμπληρωθούν, όπου χρειάζεται, τα απαραίτητα εμβόλια. Ο ρευματολόγος μπορεί να οργανώσει τον κατάλληλο χρόνο εμβολιασμού σε σχέση με τη θεραπεία.

14. Μπορούν να εμβολιαστούν και οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα;

Ναι, και μάλιστα η πρόληψη των λοιμώξεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης μπορεί να είναι αυξημένος. Το πρόγραμμα εμβολιασμού πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία και στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.

15. Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα για έναν ασθενή με ρευματικό νόσημα που φοβάται τα εμβόλια;

Να μην αποφασίσει μόνος του από φόβο ή από πληροφορίες που βρίσκει στο διαδίκτυο. Να συζητήσει με τον ρευματολόγο του. Ο σωστός εμβολιασμός είναι μέρος της συνολικής φροντίδας του ρευματικού ασθενούς και μπορεί να τον προστατεύσει από σοβαρές λοιμώξεις.

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Η ενημέρωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά την ιατρική συμβουλή.

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρία

Η ειδικότητα της ρευματολογίας ασχολείται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση περισσοτέρων από 200 διαφορετικούς τύπους αρθρίτιδας και μυοσκελετικών διαταραχών, που είναι οι πιο συχνές αιτίες ανικανότητας/αναπηρίας στην κοινωνία. Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία – Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ), είναι ένα Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο της ιατρικής ειδικότητας της Ρευματολογίας στην Ελλάδα καθώς και των Ελλήνων Ρευματολόγων. Πρωταρχικός στόχος της Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε ήταν και είναι η αύξηση του επιπέδου γνώσης και αναγνωρισιμότητας. Έτσι, από το 2014 μέχρι και σήμερα, μέσα από ένα σύνολο δράσεων φιλοδοξεί να επιτύχει την ευρύτερη αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο των επιπτώσεων των Ρευματικών Παθήσεων, των μέτρων πρόληψης, της πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπείας, καθώς και όλων των διαθέσιμων αποτελεσματικών παρεμβάσεων που μειώνουν τη νοσηρότητα, την αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.