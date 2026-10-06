Celeb News 06.10.2026

Nicole Kidman: Στο fashion show του οίκου Chanel μαζί με την κόρη της, Faith Margaret

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Η Nicole Kidman και η Faith Margaret Kidman-Urban βρέθηκαν στο front row του οίκου Chanel και κέντρισαν τα βλέμματα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Nicole Kidman παρακολούθησε το fashion show της Chanel στο Παρίσι μαζί με την κόρη της, Faith Margaret.
  • Η Faith Margaret Kidman-Urban έχει ήδη παρουσία στον χώρο της μόδας, συνοδεύοντας τη μητέρα της σε εκδηλώσεις.
  • Η νεαρή Faith έχει αρχίσει να δημιουργεί το δικό της fashion profile, έχοντας φωτογραφηθεί και με αξεσουάρ του οίκου.
  • Η Nicole Kidman, πρέσβειρα της Chanel, εμφανίστηκε με κομψό blazer dress, ενώ η σχέση της με τον οίκο είναι μακροχρόνια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Kidman βρέθηκε στο επίκεντρο των φωτογράφων στο Grand Palais, όπου ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη Spring/Summer 2027 συλλογή του για τη Chanel. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν μόνο η παρουσία της διάσημης ηθοποιού που τράβηξε τα βλέμματα. Στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της, Faith Margaret Kidman-Urban, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της νέας γενιάς στο front row.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νεαρή Faith δεν είναι άγνωστη στον κόσμο της μόδας. Είχε ήδη εμφανιστεί στο πρώτο show του Matthieu Blazy για τη Chanel, συνοδεύοντας τη μητέρα της μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Sunday Rose. Οι δύο αδελφές έχουν επίσης βρεθεί στο πλευρό της Nicole Kidman σε σημαντικά events του οίκου, μεταξύ άλλων στο παραδοσιακό pre-Oscars dinner στο Beverly Hills.

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Μάλιστα, η Faith φαίνεται πως έχει αρχίσει να δημιουργεί σταδιακά το δικό της fashion profile. Το περασμένο καλοκαίρι φωτογραφήθηκε στις εξέδρες του US Open κρατώντας μια χαρακτηριστική Chanel τσάντα με το double-C logo, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση της με τον οίκο δεν περιορίζεται στις εμφανίσεις στο πλευρό της μητέρας της.

Η Nicole Kidman σε classic Chanel look

Η Nicole Kidman, από την πλευρά της, επέλεξε για το show ένα look που συνδύαζε διαχρονική κομψότητα και σύγχρονο attitude. Ένα double-breasted blazer dress αποτέλεσε τη βάση της εμφάνισής της, το οποίο συνδύασε με sheer μαύρο καλσόν και μαύρες γόβες. Μια burgundy τσάντα πρόσθεσε την απαραίτητη χρωματική αντίθεση.

Εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο beauty look, η ηθοποιός κράτησε τα χαρακτηριστικά της ξανθά μαλλιά της ίσια και sleek, αφήνοντάς τα ελεύθερα στους ώμους, ενώ η μακριά φράντζα πλαισίωνε το πρόσωπό της. Πρόκειται για ένα hairstyle που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές αυτή την περίοδο και ανάμεσα στις stars του Hollywood.

https://www.instagram.com/nicolekidman
https://www.instagram.com/nicolekidman

Η σχέση της Kidman με τη Chanel έχει άλλωστε μακρά ιστορία. Η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην εμβληματική καμπάνια του αρώματος N°5, σε σκηνοθεσία Baz Luhrmann, το 2004, ενώ από το 2025 αποτελεί επίσημη ambassador του οίκου.

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Chanel Nicole Kidman
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