Celeb World 07.10.2026

Η Ρένα Μόρφη δείπνησε στην Αθήνα με την Emily Ratajkowski – Δείτε τις εικόνες

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Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με την Emily Ratajkowski και τον Romain Gavras σε εστιατόριο της Αθήνας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ρένα Μόρφη, η Emily Ratajkowski και ο Romain Gavras δειπνήσαν σε εστιατόριο της Αθήνας.
  • Η Emily Ratajkowski βρίσκεται στην Ελλάδα για την πρεμιέρα της ταινίας «Θυσία» του συντρόφου της.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
  • Η συνάντηση έφερε στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από μουσική, κινηματογράφο και μόδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε σε εστιατόριο της Αθήνας μαζί με την Emily Ratajkowski και τον Romain Gavras, σε μια ξεχωριστή έξοδο που τράβηξε τα βλέμματα. Το διάσημο μοντέλο βρίσκεται στην Ελλάδα για να στηρίξει τον σύντροφό της στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία» και, μετά την επίσημη προβολή, οι τρεις τους απόλαυσαν ένα δείπνο με γεύσεις ελληνικής κουζίνας.

Κοντινό πορτρέτο της Ρένας Μόρφη σε εσωτερικό χώρο
https://www.instagram.com/renamorfi

 

Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με την Emily Ratajkowski να δίνει το «παρών» στο πλευρό του Romain Gavras. Μετά το τέλος της βραδιάς, το ζευγάρι συνέχισε την έξοδό του σε εστιατόριο της Αθήνας, όπου συνάντησε τη Ρένα Μόρφη.

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Η Ρένα Μόρφη, η Emily Ratajkowski και ο Romain Gavras είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν μακριά από τα φώτα της πρεμιέρας, απολαμβάνοντας το δείπνο τους.

Ratajkowski_rena morfi
Mad.gr

Οι εικόνες από τη συνάντησή τους ξεχωρίζουν, καθώς φέρνουν στο ίδιο τραπέζι τρία πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

Ratajkowski_rena morfi
Mad.gr

Η Emily Ratajkowski φαίνεται πως απολαμβάνει την παραμονή της στην Αθήνα, συνδυάζοντας την παρουσία της στην πρεμιέρα της «Θυσίας» με βόλτες και γεύσεις από την Ελλάδα. Για τη Ρένα Μόρφη, η συνάντηση με το γνωστό μοντέλο και τον Γάλλο σκηνοθέτη αποτέλεσε μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή μέσα στην αθηναϊκή νύχτα.

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Emily Ratajkowski Ρένα Μόρφη
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