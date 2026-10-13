Social & Tech 13.10.2026

«NYXDrop Season 2»: Η «χρυσή» οκτάδα συμπληρώθηκε – Όσα είδαμε στο Β’ Μέρος του 2ου επεισοδίου

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Οι τελευταίες θέσεις της χρυσής οκτάδας κρίθηκαν μέσα από τρεις διαφορετικές εμφανίσεις, με τον Jongo, τη Victoria και τον Λεωνίδα να παρουσιάζουν το ταλέντο και την προσωπικότητά τους μπροστά στους κριτές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jongo και η Victoria προκρίθηκαν στην «χρυσή» οκτάδα του «NYXDrop Season 2».
  • Ο Λεωνίδας, παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην επόμενη φάση.
  • Η Victoria, με καταγωγή από την Ουκρανία, μοιράστηκε την ιστορία της και κέρδισε τις εντυπώσεις.
  • Ο Jongo, με μήνυμα αυτοπεποίθησης, ξεχώρισε για την παρουσία και τη φωνή του.
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Το bootcamp του «NYXDrop Season 2» ολοκληρώθηκε με έντονη αγωνία, καθώς 3 διαγωνιζόμενοι διεκδίκησαν τις 2 τελευταίες θέσεις στη χρυσή οκτάδα. Ο Λεωνίδας, η Victoria και ο Jongo ανέβηκαν στη σκηνή και προσπάθησαν να ξεχωρίσουν, παρουσιάζοντας ο καθένας τη δική του μουσική ταυτότητα. Οι εμφανίσεις τους κρίθηκαν από τους ανθρώπους του project, με τις τελευταίες αποφάσεις να διαμορφώνουν την τελική σύνθεση της ομάδας που θα συνέχιζε στο επόμενο στάδιο.

Stavento και Lila στο νέο επεισόδιο του NYXDrop Season 2, όπου η ανατροπή στο Bootcamp άλλαξε τα δεδομένα.

Στο Β’ μέρος του 2ου επεισοδίου, η διαδικασία επιλογής κορυφώθηκε, καθώς απέμεναν μόλις 2 διαθέσιμες θέσεις. Οι 3 υποψήφιοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, έχοντας διαφορετικές ιστορίες, εμπειρίες και στόχους. Η αγωνία παρέμεινε μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αφού κάθε εμφάνιση μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

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Το επεισόδιο ανέδειξε όχι μόνο τις φωνητικές δυνατότητες των τριών διαγωνιζόμενων, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες που έφεραν μαζί τους στη σκηνή. Μέσα από τις ερμηνείες τους, ο καθένας προσπάθησε να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση ανάμεσα στους 8 παίκτες που θα συνέχιζαν στο επόμενο στάδιο του «NYXDrop Season 2». Με τη συνεργασία των MAD, NYX Professional Makeup και Minos EMI, το μουσικό project πλησίασε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιοι θα κατάφερναν τελικά να ξεχωρίσουν.

Άνθρωπος με διαστημική στολή κάθεται μπροστά από φόντο με το λογότυπο NYXDrop Season 2, προετοιμασμένος για το event.

Ο Λεωνίδας ερμήνευσε τη «Μοναχική καρδιά»

Πρώτος από τους τρεις διαγωνιζόμενους που διεκδίκησαν τις τελευταίες θέσεις ήταν ο Λεωνίδας, ο οποίος είχε σπουδάσει σκηνοθεσία και αντιμετώπιζε τη μουσική ως έναν ακόμη τρόπο να αφηγηθεί ιστορίες με τη δική του φωνή. Στην εμφάνισή του επέλεξε το τραγούδι «Μοναχική καρδιά», ωστόσο μπέρδεψε ορισμένους στίχους και χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει προς το τέλος της ερμηνείας του.

Νέος διαγωνιζόμενος ποζάρει με βεντάλια στο NYXDrop Season 2, λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής.

Πριν ανέβει στη σκηνή, μάλιστα, τα προϊόντα της NYX Professional Makeup έδωσαν αφορμή για μια χιουμοριστική στιγμή, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί η ξηρότητα στα χείλη του. Παρά την προσπάθειά του, η εμφάνισή του δεν του εξασφάλισε μία από τις δύο θέσεις που είχαν απομείνει.

Η Victoria μοιράστηκε την ιστορία της και κέρδισε τις εντυπώσεις

Η Victoria μίλησε για τη διαδρομή της μέχρι την Ελλάδα, όπου ήρθε πριν από δύο χρόνια εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και μιας ερωτικής σχέσης που, τελικά, δεν κράτησε. Παρότι η σχέση της τελείωσε, εκείνη αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα και να κυνηγήσει το όνειρό της, έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί τόσο ως τραγουδίστρια όσο και ως influencer μέσα από το TikTok και το Instagram.

Νεαρή γυναίκα χαμογελάει στο πλατό του NYXDrop Season 2, λίγο πριν την αυριανή πρεμιέρα του event.

Στη σκηνή παρουσίασε το τραγούδι «Kalokairi». Αν και μπέρδεψε κάποιους στίχους, κατάφερε να προσαρμοστεί και να συνεχίσει την ερμηνεία της. Οι κριτές σχολίασαν θετικά την προσπάθειά της να τραγουδήσει στα ελληνικά, αλλά και την εμφάνιση και την ενέργειά της. Η Victoria κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει την τελευταία θέση στη χρυσή οκτάδα.

Ο Jongo έστειλε το δικό του μήνυμα αυτοπεποίθησης

Ο Jongo, που εργαζόταν ως barber τα τελευταία 7 χρόνια, μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία του να αποτελέσει πρότυπο για ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την εμφάνισή τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Όπως εξήγησε, είχε αναζητήσει και ο ίδιος στο παρελθόν ένα πρόσωπο με το οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί και ήθελε πλέον να γίνει αυτό το πρόσωπο για άλλους ανθρώπους.

Ο πρωταγωνιστής του NYXDrop Season 2 ετοιμάζεται για την αυριανή πρεμιέρα, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της εκπομπής.

Στην εμφάνισή του ερμήνευσε το «Gia Sena» με θέμα τον έρωτα και κέρδισε θετικά σχόλια για την ιδιαίτερη παρουσία του και το χρώμα της φωνής του. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι χρειαζόταν περισσότερη δουλειά στα τελειώματα των φωνητικών του. Ο Jongo, με καταγωγή από το Διδυμότειχο του Έβρου, κατάφερε να ξεχωρίσει και ανακοινώθηκε πρώτος ως ένας από τους διαγωνιζόμενους που εξασφάλισαν θέση στη χρυσή οκτάδα.

Ποιοι πέρασαν στη «χρυσή» οκτάδα του NYXDrop Season 2;

Η στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσε το bootcamp και έδωσε την απάντηση στο ερώτημα που απασχόλησε το επεισόδιο. Ο Jongo εξασφάλισε την πρώτη από τις δύο τελευταίες θέσεις, ενώ η Victoria κέρδισε την εμπιστοσύνη των κριτών και συμπλήρωσε τη χρυσή οκτάδα. Αντίθετα, ο Λεωνίδας δεν κατάφερε να συνεχίσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Μια γυναίκα με πολύχρωμο σετ στέκεται μπροστά από το λογότυπο του NYXDrop Season 2, σηκώνοντας το χέρι της.
https://www.instagram.com/ileniawilliams/

Με τη NYX Professional Makeup, το MAD και τη Minos EMI να συνοδεύουν το project, το επόμενο κεφάλαιο του «NYXDrop Season 2»  ξεκινά με 8 παίκτες και νέες μουσικές προκλήσεις. Το bootcamp μπορεί να ολοκληρώνεται, όμως το ταξίδι των διαγωνιζομένων συνεχίζεται και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο του «NYXDrop Season 2»;

Το επόμενο επεισόδιο του «NYXDrop Season 2» έρχεται την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με το Bootcamp να συνεχίζεται και νέους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση.

  • 16:00 | LIVE στο TikTok του MAD

  • 18:00 | MAD YouTube

  • 20:00 | MAD TV

Κράτα, λοιπόν, την Τρίτη 20/10 στο ημερολόγιό σου και συντονίσου από τις 16:00 για το επόμενο «NYXDrop Season 2»!

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