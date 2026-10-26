Elvis Presley: Η τεχνητή νοημοσύνη στο στόχαστρο για τη χρήση 274 τραγουδιών του χωρίς άδεια

Με μια ματιά Οι δικαιούχοι του Elvis Presley κατέθεσαν αγωγή κατά της Anthropic για χρήση 274 τραγουδιών του χωρίς άδεια.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Anthropic χρησιμοποίησε τα τραγούδια για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της χρήσης έργων με πνευματικά δικαιώματα στην ανάπτυξη AI.

Η αγωγή περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Can’t Help Falling in Love» και «Don’t Be Cruel». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική κληρονομιά του Elvis Presley βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας δικαστικής διαμάχης, αυτή τη φορά με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη. Οι δικαιούχοι των τραγουδιών του θρυλικού καλλιτέχνη κατέθεσαν αγωγή κατά της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το Claude, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε εκατοντάδες κομμάτια του χωρίς άδεια, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η εταιρεία φέρεται να παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα συνολικά 274 τραγουδιών του Elvis Presley. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη μουσική βιομηχανία: τη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

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Ποια τραγούδια του Elvis Presley βρίσκονται στο επίκεντρο της αγωγής;

Στη λίστα των τραγουδιών που αναφέρονται στην αγωγή περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες του Elvis Presley, όπως τα «Can’t Help Falling in Love», «A Little Less Conversation» και «Don’t Be Cruel». Πρόκειται για κομμάτια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής και εξακολουθούν να ακούγονται από διαφορετικές γενιές. Οι δικαιούχοι υποστηρίζουν ότι η χρήση αυτών των τραγουδιών για την εκπαίδευση μοντέλων AI έγινε χωρίς την απαραίτητη άδεια. Επικεφαλής δικηγόρος των εναγόντων είναι ο Richard Busch, ο οποίος δήλωσε ότι οι πελάτες του αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έργα ως μια ιδιαίτερα σημαντική μουσική κληρονομιά που πρέπει να προστατευτεί.

Παράλληλα, ο Busch κατηγόρησε την Anthropic ότι έχει στηρίξει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μεγάλης κλίμακας, χαρακτηρίζοντας την έκταση της φερόμενης παραβίασης πρωτοφανή. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της πλευράς των εναγόντων και δεν συνιστούν αποδεδειγμένα δικαστικά ευρήματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα

Η υπόθεση του Elvis Presley εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν υπάρχοντα έργα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους. Το ζήτημα αφορά καλλιτέχνες, δημιουργούς, δισκογραφικές εταιρείες και δικαιούχους, οι οποίοι επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η μουσική και το έργο τους δεν αξιοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει νέα ερωτήματα σχετικά με τα όρια της επιτρεπόμενης χρήσης προστατευμένου περιεχομένου. Η απάντηση δεν είναι πάντα απλή, καθώς οι σχετικές διαμάχες αγγίζουν τόσο τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων όσο και τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τα σύγχρονα συστήματα AI.

Για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τη μουσική κληρονομιά του Elvis Presley, το βασικό ζήτημα είναι η προστασία των τραγουδιών του και ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Η εξέλιξη της αγωγής αναμένεται να συμβάλει στη συζήτηση γύρω από τις υποχρεώσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τα δικαιώματα όσων δημιουργούν ή διαχειρίζονται έργα με διαχρονική πολιτιστική και εμπορική αξία.

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