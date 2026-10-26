Social & Tech 26.10.2026

Πώς το mukbang έγινε η πιο εθιστική συνήθεια; Η αλήθεια για τα βίντεο που σαρώνουν στο TikTok

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Η αθέατη πλευρά μιας αθώας συνήθειας αποκαλύπτει τις διατροφικές διαταραχές, τον εθισμό στην οθόνη και τη βαθιά απομόνωση της νέας γενιάς
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το mukbang, βίντεο όπου κάποιος τρώει μεγάλες ποσότητες φαγητού, είναι δημοφιλές παγκοσμίως.
  • Οι θεατές αναζητούν συντροφικότητα, χαλάρωση μέσω ASMR και ικανοποίηση λιγούρων.
  • Λειτουργεί ως διαφυγή από ενοχές σώματος και διατροφικές συνήθειες.
  • Η έρευνα συνδέει το mukbang με διατροφικές διαταραχές, εθισμό και μοναξιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περιηγείσαι συχνά στην αρχική σου σελίδα στο TikTok ή το YouTube, είναι σχεδόν βέβαιο πως έχεις συναντήσει τουλάχιστον ένα βίντεο όπου ένας δημιουργός περιεχομένου καταβροχθίζει τεράστιες ποσότητες φαγητού ακριβώς μπροστά στην κάμερα. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως mukbang, κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ψηφιακά είδη παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και αφοσιωμένους ακολούθους. Ο όρος γεννήθηκε στη Νότια Κορέα από τον συνδυασμό των λέξεων meokneun (φαγητό) και bang song (εκπομπή), κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση το 2008 στην πλατφόρμα AfreecaTV, πριν κατακτήσει τους Αμερικανούς YouTubers το 2015 και στη συνέχεια ολόκληρο τον πλανήτη.

Pexels
Pexels

Σήμερα, το #mukbang ξεπερνά τα 8,6 εκατομμύρια δημοσιεύσεις στο TikTok, ενώ κορυφαίοι δημιουργοί όπως ο Nikocado Avocado με 4,72 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και η JaneMuckbang με 7,9 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok κινούν τα νήματα μιας τεράστιας βιομηχανίας. Εκ πρώτης όψεως, η ιδέα του να παρακολουθείς κάποιον να μασάει δυνατά, να κομματιάζει τραγανές τροφές και να κάνει έντονους ήχους κοντά στο μικρόφωνο μπορεί να σου φαίνεται ενοχλητική ή περίεργη. Ωστόσο, η επιστήμη της ψυχολογίας αποκαλύπτει πως η εθιστική αυτή συνήθεια αγγίζει πολύ πιο βαθιές χορδές της ανθρώπινης φύσης.

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Μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση των ερευνών πάνω στο mukbang εντόπισε τους βασικούς ψυχολογικούς λόγους για τους οποίους εκατομμύρια θεατές συντονίζονται καθημερινά σε αυτά τα βίντεο. Παράλληλα όμως, η ίδια η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από κινδύνους που συνδέονται με τις διατροφικές διαταραχές, τις τάσεις εθισμού και τη βαθιά μοναξιά της σύγχρονης εποχής. Αν θέλεις να μάθεις τι είναι αυτό που σε κρατά καθηλωμένο στην οθόνη την ώρα που κάποιος άλλος τρώει, συνέχισε να διαβάζει.

Pexels
Pexels

Η καταπολέμηση της μοναξιάς και η αίσθηση του ASMR

Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος που οι θεατές καταφεύγουν στο mukbang είναι η αναζήτηση συντροφικότητας κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Σε μια εποχή που η μοναξιά πλήττει κυρίως τους νέους, τα βίντεο αυτά λειτουργούν ως ψηφιακοί «σύντροφοι φαγητού», δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι τρώτε μαζί. Επιπλέον, οι ενότητες των σχολίων και οι ζωντανές μεταδόσεις δημιουργούν θερμές κοινότητες, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται οικειότητα και κατανόηση ανταλλάσσοντας απόψεις. Παράλληλα, η ηχητική εμπειρία προσφέρει μια βαθιά αίσθηση χαλάρωσης μέσω του φαινομένου ASMR (αυτόνομη αισθητηριακή ανταπόκριση). Οι ήχοι από το άνοιγμα των συσκευασιών και το τραγανό μάσημα προκαλούν ένα ευχάριστο γαργάλημα στο δέρμα, το οποίο μειώνει τα επίπεδα του στρες και του άγχους, προσφέροντας άμεση συναισθηματική ικανοποίηση.

https://www.tiktok.com/@keilapacheco/video/7695824544401100046

Η αναπληρωματική απόλαυση και η διαφυγή από την πραγματικότητα

Πολλοί θεατές χρησιμοποιούν το mukbang για να βιώσουν «αναπληρωματικά» την κατανάλωση τροφών τις οποίες στερούνται λόγω αυστηρής δίαιτας, αλλεργιών ή περιορισμένης πρόσβασης. Μέσα από τα κοντινά πλάνα και τους έντονους ήχους, ο εγκέφαλος ικανοποιεί τις λιγούρες του χωρίς την πραγματική πρόσληψη θερμίδων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα σύντομα βίντεο των 15 δευτερολέπτων στο TikTok κρατούν τους χρήστες εγκλωβισμένους σε έναν ασταμάτητο κύκλο παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, το Mukbang λειτουργεί ως μηχανισμός διαφυγής (escapism) από τις ενοχές και την ντροπή που μπορεί να νιώθει κανείς για το σώμα του ή τις διατροφικές του συνήθειες. Βλέποντας έναν άγνωστο να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες φαγητού, ο θεατής ανακουφίζεται προσωρινά από τα δικά του αρνητικά συναισθήματα, βρίσκοντας μια ψυχολογική καταφυγή από τη σκληρή πραγματικότητα.

Pexels
Pexels

Τι αποκαλύπτει η επιστημονική έρευνα για τη νέα γενιά

Όταν εμβαθύνει κανείς στις επιστημονικές μελέτες για το mukbang, διαπιστώνει ότι η πλειονότητα δεν εστιάζει μόνο στην ψυχαγωγική πλευρά, αλλά κυρίως στις διατροφικές διαταραχές και τον εθισμό στην οθόνη. Η υπερβολική κατανάλωση τέτοιου περιεχομένου συνδέεται συχνά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανθυγιεινούς μηχανισμούς διαχείρισης συναισθημάτων και προβληματικές συμπεριφορές. Το φαινόμενο του mukbang αποτελεί ουσιαστικά τον καθρέφτη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, αναδεικνύοντας τα αυξανόμενα ποσοστά απομόνωσης και διατροφικών αδιεξόδων. Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι απλώς γιατί μας αρέσει να βλέπουμε άλλους να τρώνε, αλλά πόσο βαθιά επηρεάζεται η ψυχική μας υγεία από αυτή την ψηφιακή συνήθεια.

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mukbang TikTok ΒΙΝΤΕΟ φαγητό
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