Το sequel του «Once Upon a Time in Hollywood» με τον Brad Pitt στις οθόνες τον Νοέμβριο

Το sequel του «Once Upon a Time in Hollywood» κάνει πρεμιέρα σε IMAX τον Νοέμβριο και ανεβαίνει στο Netflix τον Δεκέμβριο

Η κινηματογραφική κοινότητα και οι fans του Quentin Tarantino έχουν ήδη αρχίσει να ενθουσιάζονται, καθώς ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Ο Cliff Booth, ένας από τους πιο λατρεμένους χαρακτήρες του σύμπαντος Tarantino, ετοιμάζεται να ζήσει νέες περιπέτειες σε μια αυτόνομη ταινία που λειτουργεί ως συνέχεια του βραβευμένου φιλμ «Once Upon a Time in Hollywood». Το Netflix αποφάσισε να δώσει κινηματογραφική πρεμιέρα στη νέα ταινία πριν ανέβει στην πλατφόρμα, κάτι που ήδη θεωρείται σημαντική αλλαγή στη στρατηγική του.

Με τον προσωρινό τίτλο «The Adventures of Cliff Booth», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το sequel θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά σε IMAX αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου, αξιοποιώντας την τεχνολογία της IMAX για μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία. Στη συνέχεια, η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 23 Δεκεμβρίου, αποτελώντας μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες του φετινού χειμώνα.

Ο Brad Pitt επιστρέφει ξανά στον ρόλο που του χάρισε Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, ενσαρκώνοντας τον βετεράνο κασκαντέρ Cliff Booth. Η ταινία μπαίνει στη θέση του φιλμ «Narnia: The Magician’s Nephew», σε σκηνοθεσία Greta Gerwig, το οποίο μεταφέρεται για το 2027 και θα κυκλοφορήσει με παραδοσιακό κινηματογραφικό release, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε παραγωγή του Netflix.

Παρότι το Netflix φαίνεται να πειραματίζεται με πιο «θεατρικές» κυκλοφορίες, πηγές της πλατφόρμας επιμένουν ότι η στρατηγική του streaming παραμένει στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο κορυφαίος δημιουργός David Fincher, σε σενάριο του ίδιου του Quentin Tarantino. Η πλοκή φυλάσσεται ως «επτασφράγιστο μυστικό», όμως η επίσημη σύνοψη αναφέρει πως η ιστορία διαδραματίζεται στο 1977, «σε ένα πολύ διαφορετικό Χόλιγουντ», κάνοντας τους fans να δημιουργούν ήδη άπειρες θεωρίες.

Το καστ περιλαμβάνει πολλά ηχηρά ονόματα: Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino, Holt McCallany, Peter Weller, Corey Fogelmanis και πολλούς ακόμη, με αποτέλεσμα η ταινία να αποτελεί έναν από τους πιο star-studded τίτλους της χρονιάς.

Η επιστροφή του Cliff Booth αναμένεται να τραβήξει την προσοχή τόσο των φανατικών του Ταραντίνο όσο και του νέου κοινού του Netflix. Το sequel συνδυάζει το μοναδικό ύφος του Ταραντίνο, την οπτική τελειότητα του Φίντσερ και την τεράστια δημοφιλία του Brad Pitt, και όλα δείχνουν πως έρχεται μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Ο Νοέμβριος πλησιάζει, και η μεγάλη οθόνη ετοιμάζεται ξανά να υποδεχτεί τον πιο cool κασκαντέρ του Hollywood.

