Celeb News 22.10.2026

Γιατί η Anna Wintour δεν ήθελε την Kim Kardashian στο Met Gala – Ο ρόλος του Kanye West

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Η Anna Wintour φέρεται να μην επιθυμούσε την παρουσία των Kardashian στη λαμπερή διοργάνωση, όμως ο Kanye West είχε διαφορετική άποψη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Anna Wintour αρχικά αντιδρούσε στην παρουσία της Kim Kardashian στο Met Gala.
  • Ο Kanye West παρενέβη προσωπικά για να εξασφαλίσει την πρόσκληση της Kim Kardashian το 2013.
  • Η εμφάνιση της Kim Kardashian το 2013 προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα και συζήτηση.
  • Η επιτυχία της Kim Kardashian στο Met Gala οδήγησε στην αποδοχή της από τον χώρο της μόδας.
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Η παρουσία της Kim Kardashian στο Met Gala έχει γίνει πλέον θεσμός, με την ίδια να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην εκδήλωση για περισσότερα από 13 χρόνια. Ωστόσο, η πορεία της προς την παγκόσμια μόδα και την κορυφαία αυτή διοργάνωση δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η πρώτη πρόσκληση της reality TV περσόνας στο Met Gala το 2013, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική παρέμβαση του τότε συντρόφου της, Kanye West, ο οποίος, όπως αναφέρεται, «πολέμησε» για τη θέση της.

Η Kim Kardashian ποζάρει μέσα στην εντυπωσιακή έπαυλη που αγόρασε, με πολυτελή διακόσμηση και μπαρ.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Ο αγώνας για την είσοδο στο Met Gala

Το 2012, ο Kanye West επιχείρησε να εξασφαλίσει μια θέση για την τότε σύντροφό του, Kim Kardashian, στην εκδήλωση, χωρίς όμως επιτυχία. Η πρώην επί χρόνια αρχισυντάκτρια της Vogue και πρόεδρος του Met Gala, Anna Wintour, φέρεται να είχε έντονες αντιρρήσεις στην παρουσία της οικογένειας Kardashian στη λαμπερή βραδιά. Όπως περιγράφεται, η Anna Wintour «σήκωνε τα μάτια της σχεδόν μέχρι πίσω στο κεφάλι της» και μόνο με την αναφορά του ονόματος των Kardashian, κάτι που υποδηλώνει μια σαφή απροθυμία να τις εντάξει στο αυστηρότερο κοινωνικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον του Met Gala.

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Παρά το γεγονός ότι ο Kanye West ήταν προγραμματισμένος να εμφανιστεί ως καλλιτέχνης στο Met Gala του 2013, η Kim Kardashian δεν είχε επίσημη πρόσκληση. Η Anna Wintour, ωστόσο, επέτρεψε την παρουσία της ως συνοδός του ράπερ. Εκείνη την περίοδο, η Kim Kardashian ήταν οκτώ μηνών έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τη North West, και η εμφάνισή της προκάλεσε αμέσως αίσθηση. Φορώντας ένα στενό, φλοράλ φόρεμα Givenchy, με ασορτί γάντια και παπούτσια, η εμφάνισή της περιγράφηκε από κάποιους κριτικούς μόδας ως «ταπετσαρισμένη σαν καναπές».

Καλλιτέχνης με γκρι μαλλιά και γένια, φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι και ένα διακοσμημένο σακάκι, με κάμερες στο παρασκήνιο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίδραση της εμφάνισης και η αποδοχή

Η εμφάνιση της Kim Kardashian στο Met Gala του 2013, όπως συμβαίνει συχνά με τις δικές της εμφανίσεις, δημιούργησε τεράστιο κύμα δημοσιότητας και αναφορών στα social media, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της εκδήλωσης. Ενώ για το ευρύ κοινό η εμφάνιση θεωρήθηκε μία ακόμη ευκαιρία για «πειράγματα» και κριτική, πολλοί στον χώρο της μόδας εντυπωσιάστηκαν από την τόλμη της να υιοθετήσει ένα τόσο ριψοκίνδυνο σύνολο, το οποίο παρερμηνεύτηκε ως μια «μοντέρνα, διεστραμμένη εκδοχή ενός ντεμοντέ συνόλου που θα μπορούσε να φορέσει η Βασίλισσα Ελισάβετ».

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Η Anna Wintour, παρά την αρχική της στάση, φέρεται να αναγνώρισε την τεράστια προσοχή που προσέλκυσε η παρουσία της Kim Kardashian, σε μια εποχή όπου η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης εξελίσσονταν ραγδαία και η παρουσία της Kim Kardashian στα social media έφτανε σε πρωτοφανή ύψη. Αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέστησε τις επόμενες προσκλήσεις της «αυτονόητες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φίλη της Kim Kardashian, Tracy Romulus, δήλωσε σχετικά: «Ο κόσμος της μόδας δεν την αποδέχτηκε μέχρι που πήγε στο Met Ball μαζί του. Ο Kanye μίλησε στην Anna Wintour, αυτός το έκανε, γιατί είδε την εκδοχή της που βλέπουμε εμείς. Πίστευε σε εκείνη. Είδε την ομορφιά, είδε την κομψότητα… όπου ήταν απλώς, «Όχι. Δεν είναι απλώς μια σταρ ριάλιτι. Είναι όμορφη, είναι καταπληκτική, είναι σχετική. Κάθε σχεδιαστής θα έπρεπε να την ντύνει». Πάλεψε για τη θέση της Kim εκεί».

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Ο Kanye West και η Kim Kardashian παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2022, έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τη North, τον Saint, την Chicago και τον Psalm. Από το ντεμπούτο της Kim Kardashian στο Met Gala, έχουν παραστεί στην εκδήλωση και άλλες γυναίκες της οικογένειας, όπως οι αδελφές της, Kendall Jenner και Kylie Jenner, η μητέρα τους Kris Jenner, καθώς και οι αδελφές Kourtney και Khloé.

Η Kim Kardashian ποζάρει με ατημέλητα μαλλιά και αποκαλυπτικό ντύσιμο, αναδεικνύοντας τις αλλόκοτες διατροφικές της συνήθειες.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η αρχική δυσκολία της Kim Kardashian να εξασφαλίσει πρόσκληση για το Met Gala, και η τελική παρέμβαση του Kanye West που άνοιξε τον δρόμο, υπογραμμίζουν την επιρροή του καλλιτέχνη και την αλλαγή στην αντίληψη του Met Gala, που σταδιακά άρχισε να αγκαλιάζει ευρύτερα πρόσωπα και να προσαρμόζεται στις νέες τάσεις της δημοσιότητας και της μόδας.

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Kanye West Kim Kardashian Met Gala
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