Kim Kardashian: Το οικογενειακό reunion για τα γενέθλιά της και η απουσία που συζητήθηκε

Με μια ματιά Η Kim Kardashian γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με δύο προκλητικές εμφανίσεις σε ιταλικό εστιατόριο.

Στη γιορτή παρευρέθηκαν η μητέρα της Kris Jenner, οι αδελφές Kylie, Khloe, Kourtney και ο αδελφός Rob.

Η Kendall Jenner ήταν η μόνη από τα αδέλφια που απουσίαζε από το οικογενειακό reunion.

Η Kim μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στα Instagram Stories, ενώ η Kris Jenner της αφιέρωσε συγκινητική ανάρτηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με μια βραδινή έξοδο που δεν πέρασε απαρατήρητη, επιλέγοντας όχι μία, αλλά δύο προκλητικές εμφανίσεις. Η διάσημη τηλεπερσόνα ξεκίνησε τους εορτασμούς μία ημέρα νωρίτερα, σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο στο Beverly Hills, όπου παρευρέθηκε μαζί με την οικογένειά της.

Η Kim Kardashian, γνωστή για τις τολμηρές της στιλιστικές επιλογές, εμφανίστηκε αρχικά με ένα μεταλλιζέ μίνι φόρεμα σε λαδί-πράσινη απόχρωση. Το φόρεμα, που θύμιζε τουνίκ, διέθετε βαθύ ντεκολτέ που έφτανε μέχρι τη μέση, μανίκια σε στιλ κιμονό και ένα διακριτικό σκίσιμο στο τελείωμα, αποκαλύπτοντας το μαύρο εσώρουχό της. Για να αναδείξει τη σιλουέτα της, η οποία είναι στο ύψος του 1,57μ., επέλεξε ψηλοτάκουνα μαύρα mules.

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Ωστόσο, η βραδιά δεν τελείωσε με μία εμφάνιση. Κατά την αποχώρησή της από το εστιατόριο, η Kim Kardashian άλλαξε σε μια εξίσου εντυπωσιακή, αλλά διαφορετική, εκδοχή του ίδιου φορέματος, αυτή τη φορά σε μπορντό χρώμα. Και οι δύο εμφανίσεις, από δίχτυ, ανέδειξαν τη φιγούρα της και προκάλεσαν αίσθηση, επιβεβαιώνοντας την αγάπη της για τολμηρά σχέδια.

Η Kim Kardashian δεν γιόρτασε μόνη της. Στο πλευρό της βρέθηκαν η μητέρα της, Kris Jenner, και οι αδελφές της, Kylie, Khloe και Kourtney, καθώς και ο αδελφός τους Rob, ο οποίος σπάνια εμφανίζεται δημόσια. Η Kylie Jenner, που πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, επέλεξε ένα εφαρμοστό πετρόλ φόρεμα με εντυπωσιακή δαντελένια λεπτομέρεια. Η Kourtney Kardashian προτίμησε ένα κομψό μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και κρόσσια, ενώ η Khloe Kardashian έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα μακρύ, διάφανο λευκό φόρεμα. Ο Rob Kardashian ακολούθησε μια πιο λιτή προσέγγιση με ένα total black σύνολο, ενώ η Kris Jenner έδειξε την κομψότητά της με ένα κίτρινο παλτό. Απούσα από το πάρτι ήταν η Kendall Jenner.

Οι ευχές και οι αναρτήσεις στα social media

Η Kim Kardashian μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή της στα Instagram Stories, δείχνοντας μια εντυπωσιακή κόκκινη τούρτα και παλιές φωτογραφίες με την οικογένειά της. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βόλτες στην πόλη, έτσι κυκλοφορούσαμε τότε, με κοτσιδάκια, πιτζάμες και Adidas».

Η Kris Jenner δεν παρέλειψε να ευχηθεί στην κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στην Kimberly μου!!! Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που αγαπώ σε εσένα, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι ότι, ανεξάρτητα από το πόσα καταφέρνεις, δεν χάνεις ποτέ από τα μάτια σου όσα έχουν πραγματικά σημασία. Είσαι πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς, δίνεις όλη σου την καρδιά σε καθετί που κάνεις και, με κάποιον τρόπο, βρίσκεις πάντα τον τρόπο να κάνεις το αδύνατο δυνατό. Λατρεύω να σε βλέπω να κυνηγάς τα όνειρά σου και να συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις όλους με όσα κάνεις στη συνέχεια! Είσαι μια υπέροχη μανούλα και το να βλέπω πόσο αγαπάς τα παιδάκια σου γεμίζει την καρδιά μου χαρά. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που είμαι η μαμά σου και που μοιράζομαι αυτή την όμορφη ζωή μαζί σου».

Η Kim Kardashian συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, τόσο με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως η στήριξή της στη μουσική καριέρα της κόρης της North West, όσο και με τις προσωπικές της εμφανίσεις, που πάντα συζητιούνται.

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