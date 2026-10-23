Μουσική 23.10.2026

Η LISA γίνεται η απόλυτη action star στο «Tarantino» – Η νέα μουσική κυκλοφορία της

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Η LISA των BLACKPINK σου παρουσιάζει το κινηματογραφικό βίντεο «Tarantino» και τη νέα της συλλογή «Press Play» με έξι νέα τραγούδια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η LISA κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο «Tarantino» και τη νέα συλλογή «Press Play».
  • Το βίντεο, διάρκειας 3,5 λεπτών, σκηνοθετήθηκε από τον James Mackel και διαδραματίζεται στον κόσμο της κατασκοπείας.
  • Η LISA υποδύεται ηρωίδα δράσης, αντιμετωπίζοντας κακοποιούς και εκτελώντας χορογραφίες.
  • Οι στίχοι και η πλοκή του βίντεο παραπέμπουν σε κινηματογραφική αισθητική, με αναφορές στον Tarantino.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η LISA έκανε την εμφάνισή της ως η απόλυτη ηρωίδα δράσης στο νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι της «Tarantino». Το οπτικοακουστικό έργο κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα, ταυτόχρονα με την επίσημη διάθεση της νέας της συλλογής τραγουδιών, με τίτλο «Press Play». Η συλλογή περιλαμβάνει έξι νέα κομμάτια και διανέμεται μέσω των Lloud και RCA Records.

Γυναίκα με φανταχτερό ντύσιμο κάθεται σε ένα tuk-tuk δίπλα σε εξοπλισμό DJ, εμπνευσμένη από το νέο της single «Tarantino».
https://www.instagram.com/lalalalisa_m

Το βίντεο, διάρκειας τρεισήμισι λεπτών, σκηνοθετήθηκε από τον βραβευμένο με Grammy σκηνοθέτη James Mackel. Μας μεταφέρει στον κόσμο της κατασκοπείας, όπου η LISA, ντυμένη εντυπωσιακά, αντιμετωπίζει με επιτυχία μια σειρά από κακοποιούς που παραμονεύουν στο ξενοδοχείο όπου διαδραματίζεται η πλοκή. Με την χαρακτηριστική της χάρη και αποφασιστικότητα, η LISA διαχειρίζεται μια αποστολή, ενώ ετοιμάζεται για μια πτήση.

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Η εμφάνισή της είναι άψογη, ντυμένη για την επιτυχία. Στη συνέχεια, η LISA ηγείται μιας καλοσχεδιασμένης χορογραφίας μαζί με τις καμαριέρες και τους bellboys του ξενοδοχείου. Με γρήγορες κινήσεις, γροθιές και κλωτσιές, καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εργαζομένους της κουζίνας, δείχνοντας την αδιαμφισβήτητη δύναμή της.

Γυναίκα χαμογελάει δίπλα σε φράχτη με νούφαρα, καθώς μπαίνει στον κόσμο του PlayStation και αποκαλύπτει το νέο της τραγούδι.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m

Στους στίχους του τραγουδιού, η LISA αναφέρει: «Τα νύχια μου είναι μακριά σαν κάννη όπλου και το κραγιόν μου παντού στο πρόσωπό σου. Είμαι αφεντικό, είμαι ο ντον όταν οδηγώ προς τον ήλιο. Είναι ταινία, μωρό, έλα και πάτα play». Αυτοί οι στίχοι υπογραμμίζουν την αυτοπεποίθηση και την κινηματογραφική αισθητική που διαπνέει το κομμάτι.

lisa_meta_gialia
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Στο τέλος του βίντεο, η LISA λαμβάνει ένα μήνυμα από τον «αγαπημένο της σκηνοθέτη», ο οποίος τυχαίνει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο. Όπως συνηθίζεται στις ταινίες του Quentin Tarantino, το κόκκινο γράμμα που γλιστράει κάτω από την πόρτα παραμένει μυστηριώδες, αφήνοντας χώρο για ερμηνείες.

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LISA Tarantino ΒΙΝΤΕΟ
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