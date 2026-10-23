Η συνεργασία της Victoria Beckham με τη Gap επιστρέφει με νέα συλλογή

Μάθε για τη νέα συλλογή Victoria Beckham και Gap, με πλεκτά, denim και άνετα κομμάτια για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026 – η συνεργασία

Με μια ματιά Η Victoria Beckham και η Gap κυκλοφορούν δεύτερη, φθινοπωρινή/χειμερινή συλλογή για το 2026.

Η νέα συλλογή εστιάζει στην υφή, την αναλογία και το layering, με ευέλικτα κομμάτια.

Η συλλογή, 37 κομματιών, κυκλοφορεί επίσημα στις 23 Οκτωβρίου, με πρώιμη πρόσβαση για μέλη.

Τα κομμάτια θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως σε τιμές από 28 έως 368 δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την τεράστια επιτυχία και την άμεση εξάντληση της πρώτης τους κοινής συλλογής την περασμένη άνοιξη, η Victoria Beckham και η Gap ανακοίνωσαν την επιστροφή τους με μια δεύτερη, φθινοπωρινή/χειμερινή συλλογή για το 2026. Η νέα αυτή συνεργασία, που συνδυάζει την χαρακτηριστική αισθητική της Victoria Beckham στην υψηλή ραπτική με την ευκολία και την προσβασιμότητα των βασικών κομματιών της Gap, αναμένεται να προσφέρει ευέλικτα κομμάτια για την γκαρνταρόμπα.

Η φετινή συλλογή, που αποτελείται από 37 κομμάτια, θα κυκλοφορήσει επίσημα για το ευρύ κοινό την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στις 6 π.μ. ώρα Ειρηνικού (9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής). Ωστόσο, τα μέλη με «Encore» κάρτα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση νωρίτερα, από την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 9 π.μ. ώρα Ειρηνικού (12 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής), μέσω online πρόσβασης.

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Η εξέλιξη της συνεργασίας

Η δεύτερη αυτή συνεργασία, σύμφωνα με τον Mark Breitbard, Πρόεδρο και CEO της Gap, βασίζεται στην επιτυχημένη αρχιτεκτονική σχεδιασμού της πρώτης συλλογής, με στόχο να επεκτείνει και να εμβαθύνει περαιτέρω. «Από την αρχή, οραματιστήκαμε αυτή τη συνεργασία σε δύο κεφάλαια, επιτρέποντάς μας να χτίσουμε πάνω στο ισχυρό θεμέλιο της πρώτης συλλογής και να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα», δήλωσε ο Mark Breitbard.

Η Victoria Beckham, σχολιάζοντας τη νέα προσπάθεια, τόνισε την εστίαση σε συγκεκριμένα στοιχεία. «Για αυτή τη δεύτερη κυκλοφορία, θέλαμε να χτίσουμε πάνω στη γλωσσική σχεδίασης που καθιερώσαμε στην πρώτη συλλογή, με ισχυρότερη εστίαση στην υφή, την αναλογία και το layering, διατηρώντας παράλληλα την ευκολία και την ευελιξία που αισθάνεται εγγενής στην Gap», εξήγησε.

Η νέα συλλογή εστιάζει ιδιαίτερα στα πλεκτά, τα εξωτερικά ρούχα, τα αναβαθμισμένα loungewear κομμάτια, αλλά και, φυσικά, στα denim. Οι τιμές των κομματιών κυμαίνονται από 28 έως 368 δολάρια, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα επιλογών για τους καταναλωτές.

Διαθεσιμότητα και Παγκόσμια Κυκλοφορία

Η επίσημη κυκλοφορία της συλλογής Gap x Victoria Beckham έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν τα κομμάτια στο Gap.com, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα Gap παγκοσμίως. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε πολλές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Μέσης Ανατολής.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της επιτυχίας της Victoria Beckham στον χώρο της μόδας, πέρα από την μουσική της καριέρα, ενώ παράλληλα ενισχύει την εικόνα της Gap ως ενός brand που μπορεί να συνδυάσει ποιοτικό σχεδιασμό με ευρεία απήχηση.

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