Fashion 23.10.2026

Η συνεργασία της Victoria Beckham με τη Gap επιστρέφει με νέα συλλογή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε για τη νέα συλλογή Victoria Beckham και Gap, με πλεκτά, denim και άνετα κομμάτια για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026 – η συνεργασία
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Victoria Beckham και η Gap κυκλοφορούν δεύτερη, φθινοπωρινή/χειμερινή συλλογή για το 2026.
  • Η νέα συλλογή εστιάζει στην υφή, την αναλογία και το layering, με ευέλικτα κομμάτια.
  • Η συλλογή, 37 κομματιών, κυκλοφορεί επίσημα στις 23 Οκτωβρίου, με πρώιμη πρόσβαση για μέλη.
  • Τα κομμάτια θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως σε τιμές από 28 έως 368 δολάρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την τεράστια επιτυχία και την άμεση εξάντληση της πρώτης τους κοινής συλλογής την περασμένη άνοιξη, η Victoria Beckham και η Gap ανακοίνωσαν την επιστροφή τους με μια δεύτερη, φθινοπωρινή/χειμερινή συλλογή για το 2026. Η νέα αυτή συνεργασία, που συνδυάζει την χαρακτηριστική αισθητική της Victoria Beckham στην υψηλή ραπτική με την ευκολία και την προσβασιμότητα των βασικών κομματιών της Gap, αναμένεται να προσφέρει ευέλικτα κομμάτια για την γκαρνταρόμπα.

https://www.instagram.com/victoriabeckham/
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Η φετινή συλλογή, που αποτελείται από 37 κομμάτια, θα κυκλοφορήσει επίσημα για το ευρύ κοινό την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στις 6 π.μ. ώρα Ειρηνικού (9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής). Ωστόσο, τα μέλη με «Encore» κάρτα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση νωρίτερα, από την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 9 π.μ. ώρα Ειρηνικού (12 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής), μέσω online πρόσβασης.

Διάβασε επίσης: Η Ελεονώρα Ζουγανέλη βάζει τέλος στα σενάρια για τον Νίκο Καρβέλα – Τι είπε για τη νέα της συνεργασία

Η εξέλιξη της συνεργασίας

Η δεύτερη αυτή συνεργασία, σύμφωνα με τον Mark Breitbard, Πρόεδρο και CEO της Gap, βασίζεται στην επιτυχημένη αρχιτεκτονική σχεδιασμού της πρώτης συλλογής, με στόχο να επεκτείνει και να εμβαθύνει περαιτέρω. «Από την αρχή, οραματιστήκαμε αυτή τη συνεργασία σε δύο κεφάλαια, επιτρέποντάς μας να χτίσουμε πάνω στο ισχυρό θεμέλιο της πρώτης συλλογής και να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα», δήλωσε ο Mark Breitbard.

https://www.instagram.com/victoriabeckham/
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Η Victoria Beckham, σχολιάζοντας τη νέα προσπάθεια, τόνισε την εστίαση σε συγκεκριμένα στοιχεία. «Για αυτή τη δεύτερη κυκλοφορία, θέλαμε να χτίσουμε πάνω στη γλωσσική σχεδίασης που καθιερώσαμε στην πρώτη συλλογή, με ισχυρότερη εστίαση στην υφή, την αναλογία και το layering, διατηρώντας παράλληλα την ευκολία και την ευελιξία που αισθάνεται εγγενής στην Gap», εξήγησε.

https://www.instagram.com/victoriabeckham/
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Η νέα συλλογή εστιάζει ιδιαίτερα στα πλεκτά, τα εξωτερικά ρούχα, τα αναβαθμισμένα loungewear κομμάτια, αλλά και, φυσικά, στα denim. Οι τιμές των κομματιών κυμαίνονται από 28 έως 368 δολάρια, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα επιλογών για τους καταναλωτές.

Διαθεσιμότητα και Παγκόσμια Κυκλοφορία

Η επίσημη κυκλοφορία της συλλογής Gap x Victoria Beckham έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν τα κομμάτια στο Gap.com, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα Gap παγκοσμίως. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε πολλές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Μέσης Ανατολής.

https://www.instagram.com/victoriabeckham/
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της επιτυχίας της Victoria Beckham στον χώρο της μόδας, πέρα από την μουσική της καριέρα, ενώ παράλληλα ενισχύει την εικόνα της Gap ως ενός brand που μπορεί να συνδυάσει ποιοτικό σχεδιασμό με ευρεία απήχηση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Gap Victoria Beckham
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νίκος Καρβέλας: Νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση για το άλμπουμ «Τρεις εποχές»

Νίκος Καρβέλας: Νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση για το άλμπουμ «Τρεις εποχές»

23.10.2026
Επόμενο
Gigi Hadid: Έδωσε τη δική της απάντηση στους επικριτές της Elsa Hosk – Όσα δεν είδαν στο show

Gigi Hadid: Έδωσε τη δική της απάντηση στους επικριτές της Elsa Hosk – Όσα δεν είδαν στο show

23.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

H Kylie Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Stella McCartney
Fashion

H Kylie Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Stella McCartney

23.10.2026
Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά
Life

Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

23.10.2026
City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο
Life

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

23.10.2026
Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους
Beauty

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

23.10.2026
Οι slouchy boots είναι ξανά στη μόδα και αυτά είναι τα 6 ζευγάρια που έχω βάλει στο μάτι
Fashion

Οι slouchy boots είναι ξανά στη μόδα και αυτά είναι τα 6 ζευγάρια που έχω βάλει στο μάτι

23.10.2026
Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου όταν το μόνο που θέλεις είναι να μείνεις σπίτι
Fitness

Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου όταν το μόνο που θέλεις είναι να μείνεις σπίτι

22.10.2026
7 tips που μπορούν να σε βοηθήσουν όταν η μέση σου είναι πιασμένη
Life

7 tips που μπορούν να σε βοηθήσουν όταν η μέση σου είναι πιασμένη

22.10.2026
Τα 4 ζώδια που δεν αφήνουν κανένα party να τελειώσει νωρίς
Life

Τα 4 ζώδια που δεν αφήνουν κανένα party να τελειώσει νωρίς

22.10.2026
Πώς ο θάνατος ενός ελέφαντα μεταμορφώνει εντελώς τη φύση γύρω του για 8 χρόνια
Life

Πώς ο θάνατος ενός ελέφαντα μεταμορφώνει εντελώς τη φύση γύρω του για 8 χρόνια

22.10.2026
Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Οι slouchy boots είναι ξανά στη μόδα και αυτά είναι τα 6 ζευγάρια που έχω βάλει στο μάτι

Οι slouchy boots είναι ξανά στη μόδα και αυτά είναι τα 6 ζευγάρια που έχω βάλει στο μάτι

Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου όταν το μόνο που θέλεις είναι να μείνεις σπίτι

Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου όταν το μόνο που θέλεις είναι να μείνεις σπίτι

7 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου το πιο spooky spot της παρέας για το Halloween

7 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου το πιο spooky spot της παρέας για το Halloween

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη