Cinema 16.11.2026

Matt Damon: Γιατί η πρόταση του Christopher Nolan για την «Οδύσσεια» ήταν ένα όνειρο ζωής

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Ο Matt Damon αποκαλύπτει πώς η «Οδύσσεια» ήταν το τηλεφώνημα που περίμενε, μιλώντας για την επική παραγωγή του Christopher Nolan
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Matt Damon χαρακτήρισε την πρόταση για την «Οδύσσεια» ως το «τηλεφώνημα που περίμενε σε όλη του τη ζωή».
  • Ο ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Christopher Nolan και την πρωτοφανή κλίμακα της παραγωγής.
  • Η ταινία «Οδύσσεια» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, κάτι που δημιούργησε έντονο πνεύμα συναδελφικότητας.
  • Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια του Οδυσσέα, με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Tom Holland και Anne Hathaway.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Matt Damon μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», χαρακτηρίζοντας την πρόταση για την ταινία ως το «τηλεφώνημα που περίμενε σε όλη του τη ζωή». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του από τα γυρίσματα υπό την καθοδήγηση του Christopher Nolan, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής προβολής της ταινίας στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Ο Matt Damon χαμογελά και σχηματίζει καρδιά με τα χέρια του μπροστά σε φόντο με κόκκινα και μπλε γράμματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω», δήλωσε ο Matt Damon αναφερόμενος στην ευκαιρία να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα. Η επική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Christopher Nolan αποτέλεσε μια κινηματογραφική παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας, κάτι που ο Matt Damon δεν είχε ξαναβιώσει.

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Σχολιάζοντας τη συνεργασία του με τον Christopher Nolan, ο Matt Damon τόνισε τις υψηλές απαιτήσεις του σκηνοθέτη, όχι μόνο από τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως από τον εαυτό του. «Ο Chris έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από κάθε άνθρωπο, αλλά τα απαιτεί και από τον ίδιο του τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Matt Damon με πανοπλία σε σκηνή από το «The Odyssey» που σημειώνει εκρηκτικό ντεμπούτο.
https://www.instagram.com/matt_damon_official/

Η ταινία «Οδύσσεια» ξεχώρισε για το γεγονός ότι γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή με αυτή την τεχνική. Αυτή η πρόκληση, σύμφωνα με τον Matt Damon, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των συντελεστών. «Υπήρχε ένα έντονο πνεύμα συναδελφικότητας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο φιλμ ήταν υπερήφανοι για τη δουλειά τους και αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό την πρόκληση να μεταφέρουν την εμβληματική ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

Η πλοκή της «Οδύσσειας»

Η «Οδύσσεια», η οποία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, αφηγείται την περιπέτεια του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, κατά το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Η παραγωγή εκτυλίχθηκε σε διάφορες χώρες, αναδεικνύοντας την παγκόσμια εμβέλεια του έργου.

Οι ηθοποιοί Matt Damon και Ben Affleck στην ταινία The Rip του Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ταινία, εκτός από τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, συμμετέχουν επίσης ο Tom Holland ως Τηλέμαχος, ο γιος του ήρωα, και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη. Το πλούσιο καστ συμπληρώνουν επίσης οι Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o και Charlize Theron, προσδίδοντας περαιτέρω αίγλη στην παραγωγή.

Πολεμιστής με κράνος και κόκκινο λοφίο κρατάει σπαθί, στο πλαίσιο του εκρηκτικού ντεμπούτου του «The Odyssey».
https://www.instagram.com/matt_damon_official/

Η ταινία αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια να αποδοθεί με κινηματογραφική μαεστρία το αρχαίο έπος, συνδυάζοντας την επική αφήγηση με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

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