Johnny Depp: Πόσα εισέπραξε το «Ebenezer» στο ντεμπούτο του και τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Ebenezer» με τον Johnny Depp κατέκτησε την πρώτη θέση στο box office με 19 εκατομμύρια δολάρια, αλλά οι επιδόσεις του αφήνουν ερωτήματα

Με μια ματιά Η ταινία "Ebenezer" με τον Johnny Depp εισέπραξε 19 εκατομμύρια δολάρια στο ντεμπούτο της στη Βόρεια Αμερική.

Παγκοσμίως, το "Ebenezer" συγκέντρωσε 42 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Depp μετά το 2018.

Παρά τις μέτριες κριτικές, το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά, με το 50% να αναφέρει τον Depp ως λόγο προσέλευσής του.

Η επιτυχία του "Ebenezer" θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες του Johnny Depp στο Χόλιγουντ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Johnny Depp επέστρεψε στην κορυφή του box office με την ταινία «Ebenezer», μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση του κλασικού «A Christmas Carol» του Charles Dickens. Η ταινία απέφερε 19 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της σε 3.535 κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το «Ebenezer» έχει ήδη συγκεντρώσει 23 εκατομμύρια δολάρια από 63 αγορές, φτάνοντας τα 42 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση του Johnny Depp μετά το 2018 και την ταινία «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Η καριέρα του ηθοποιού είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση από το 2020, μετά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία που διατύπωσε η πρώην σύζυγός του, Amber Heard, οι οποίες οδήγησαν σε δαπανηρές δικαστικές διαμάχες. Παρόλο που οι ρόλοι του περιορίστηκαν, μια έρευνα του 2026 έδειξε ότι ο Johnny Depp παραμένει δημοφιλής παγκοσμίως, κατατασσόμενος μεταξύ των 10 ηθοποιών που θα προσέλκυαν περισσότερο το κοινό σε μια νέα ταινία.

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Αν και οι εισπράξεις του «Ebenezer» θεωρούνται «στιβαρές» για μια ταινία με χριστουγεννιάτικο θέμα, αναλυτές της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι δεν αποτελούν μια «ηχηρή αγκαλιά» για την επιστροφή του Johnny Depp. Ωστόσο, η ταινία πρόσφερε μια ευπρόσδεκτη ώθηση στους ιδιοκτήτες κινηματογράφων ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών και αναμένεται να αποφέρει σημαντική απόδοση επένδυσης στην Paramount. Το στούντιο, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα γύρω από τον Johnny Depp, επένδυσε προσεκτικά 38 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή, με τον ίδιο τον ηθοποιό να αμείβεται με 5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό χαμηλότερο από ό,τι σε προηγούμενες ταινίες του, με την προοπτική μπόνους ανάλογα με τις εισπράξεις.

Ο σκηνοθέτης Ti West, γνωστός για την τριλογία τρόμου «X», προσέδωσε μια «ενοχλητική» χροιά στην αφήγηση του άκαρδου επιχειρηματία Scrooge, ο οποίος δέχεται επισκέψεις από τα φαντάσματα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Παρά τις μέτριες κριτικές (53% στο Rotten Tomatoes), το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά, βαθμολογώντας την ταινία με «A-» στο CinemaScore. Το κοινό αποτελούνταν κυρίως από μεγαλύτερες λευκές γυναίκες, με το 52% να είναι γυναίκες, το 59% Καυκάσιοι και το 59% άνω των 30 ετών. Η ταινία είχε καλύτερες επιδόσεις στο νότο των ΗΠΑ. Περίπου το 50% των θεατών ανέφεραν τον Johnny Depp ως λόγο προσέλευσής τους.

Με την επιτυχία του «Ebenezer», εκτιμάται ότι η κινηματογραφική βιομηχανία θα είναι πιο διατεθειμένη να συνεργαστεί ξανά με τον Johnny Depp. Η επόμενη ταινία του είναι το θρίλερ «Day Drinker» της Lionsgate για το 2027, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Penélope Cruz. Επιπλέον, η Disney εξετάζει την πιθανότητα μιας νέας ταινίας «Pirates of the Caribbean». Ο Johnny Depp έχει δηλώσει ανοιχτός στην επιστροφή του ως Captain Jack Sparrow, αλλά έχει εκφράσει την επιθυμία να «τους στείλει μακριά με έναν καλύτερο τρόπο».

Ο Jeff Bock, αναλυτής της Exhibitor Relations, δήλωσε: «Με την πρώτη ταινία στην αγορά, και την εικόνα και την ομοιότητά του παντού στο υλικό μάρκετινγκ, η εξορία του Johnny Depp στο Χόλιγουντ έχει ουσιαστικά τελειώσει. Αυτό το ορόσημο λέει στη βιομηχανία ότι ο Depp είναι ξανά castable, marketable και ικανός να ανοίξει μια ταινία μεγάλου στούντιο. Captain Jack Sparrow, ήρθε η ώρα να σαλπάρουμε ξανά».

Σε αντίθεση με την επιτυχία του «Ebenezer», άλλες ταινίες που έκαναν πρεμιέρα είχαν μικτές ή απογοητευτικές επιδόσεις. Η ταινία ληστείας «How to Rob a Bank» της Amazon MGM κατέλαβε μόλις την 7η θέση με 5 εκατομμύρια δολάρια από 2.810 κινηματογράφους. Διεθνώς, απέφερε 5.1 εκατομμύρια δολάρια από 73 χώρες, φτάνοντας τα 10.3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η παραγωγή της κωμωδίας ληστείας, που πρωταγωνιστούν οι Nicholas Hoult, Zoë Kravitz και Pete Davidson, κόστισε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο οι κριτικοί όσο και το κοινό δεν ανταποκρίθηκαν θετικά, με την ταινία να λαμβάνει βαθμολογία «B-» στο CinemaScore και 33% στο Rotten Tomatoes.

Η ταινία δράσης «Ghost Soldier» της Sony, με πρωταγωνιστή τον Jim Caviezel, κατέλαβε την 6η θέση με 5.2 εκατομμύρια δολάρια κατά το Σαββατοκύριακο και 8.3 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες πέντε ημέρες προβολής. Με κόστος παραγωγής 18 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία έλαβε αρνητικές κριτικές (36% στο Rotten Tomatoes).

Στις υπόλοιπες θέσεις του box office, το «The Cat in the Hat» της Warner Bros. Animation παρέμεινε στη δεύτερη θέση με 11 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το «Godzilla Minus Zero» της Gkids βρέθηκε στην τρίτη θέση με 8.31 εκατομμύρια δολάρια. Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» της A24, σε σκηνοθεσία των Nathan Fielder και Lance Oppenheim, συνέχισε την επιτυχία του, φτάνοντας τα 89 εκατομμύρια δολάρια.

Η συνολική αγορά του box office είναι 20% μπροστά από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αισιοδοξία για το υπόλοιπο του Νοεμβρίου. Η επόμενη μεγάλη κυκλοφορία αναμένεται να είναι το prequel των «Hunger Games», «Sunrise on the Reaping».

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