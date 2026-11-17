Το σπάνιο πρωτότυπο σενάριο της «Κάποτε στη Δύση» που βγαίνει σε δημοπρασία στη Γαλλία με εκτιμώμενη αξία έως 30000 ευρώ

Με μια ματιά Πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Κάποτε στη Δύση» του Sergio Leone βγαίνει σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Το σενάριο, γραμμένο στα ιταλικά, είναι η εκτεταμένη εκδοχή του έργου και περιλαμβάνει σκηνές που δεν μπήκαν στην τελική ταινία.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου από τον οίκο Aguttes, με εκτιμώμενη αξία 20.000-30.000 ευρώ.

Ο σημερινός κάτοχος, Alain Simon, θα διαθέσει μέρος των εσόδων για αντισεισμικό σχολείο στο Νεπάλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα μοναδικό κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας, το πρωτότυπο δακτυλογραφημένο σενάριο της κλασικής ταινίας «Κάποτε στη Δύση» (C’era una volta il West) του Sergio Leone, ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία στη Γαλλία. Η εκτιμώμενη αξία του σπάνιου αυτού τεκμηρίου κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ, προσφέροντας σε συλλέκτες και λάτρεις του κινηματογράφου την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι από την παραγωγή μιας από τις σημαντικότερες ταινίες του γουέστερν.

Το προς δημοπράτηση σενάριο αποτελεί την εκτεταμένη εκδοχή του έργου, γραμμένο στα ιταλικά, και εκτείνεται σε 420 σελίδες. Περιλαμβάνει σκηνές και λεπτομέρειες που τελικά δεν ενσωματώθηκαν στην τελική εκδοχή της ταινίας του 1968, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στη δημιουργική διαδικασία του Sergio Leone. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στο Neilly-sur-Seine, κοντά στο Παρίσι, από τον οίκο δημοπρασιών Aguttes, με την προγραμματισμένη ημερομηνία να είναι η 26η Νοεμβρίου.

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Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Sergio Donati, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Sergio Leone για τη δημιουργία της ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική επεξεργασία της ιστορίας είχε ανατεθεί σε δύο ταλαντούχους δημιουργούς που τότε βρίσκονταν στην αρχή της καριέρας τους, τον Bernardo Bertolucci και τον Dario Argento.

Σύμφωνα με τον οίκο Aguttes, ο Sergio Leone είχε ζητήσει από τον Sergio Donati να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά λεπτομερές σενάριο, σχεδόν σε μορφή μυθιστορήματος. Ο στόχος ήταν να περιλαμβάνει εκτενείς περιγραφές των σκηνών, των οπτικών στοιχείων και της ψυχολογίας των χαρακτήρων. Αυτή η αναλυτική προσέγγιση ήταν τόσο αποτελεσματική, που επέτρεψε στον Ennio Morricone να συνθέσει τη θρυλική μουσική της ταινίας πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Το συγκεκριμένο αντίτυπο του σεναρίου παρέμεινε στην κατοχή του Sergio Donati μέχρι το 2006. Τότε, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στην Ιταλία, το χάρισε στον Γάλλο συνθέτη και σκηνοθέτη Alain Simon. Στην πρώτη σελίδα του σεναρίου υπάρχει μια χειρόγραφη αφιέρωση με μπλε μαρκαδόρο, η οποία αναγράφει «Στον φίλο μου Alain», μαζί με την υπογραφή του Sergio Donati. Έκτοτε, το σενάριο ανήκε στην προσωπική συλλογή του Alain Simon.

Ο Alain Simon έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διαθέσει μέρος των εσόδων από την πώληση του σεναρίου για την κατασκευή ενός αντισεισμικού σχολείου στο Νεπάλ, προσδίδοντας έτσι μια φιλανθρωπική διάσταση στην επικείμενη δημοπρασία.

Η ταινία «Κάποτε στη Δύση», με πρωταγωνιστές την Claudia Cardinale, τον Henry Fonda, τον Charles Bronson και τον Jason Robards, θεωρείται ένα αριστούργημα του κινηματογραφικού είδους. Η τεράστια πολιτιστική, ιστορική και αισθητική της αξία αναγνωρίστηκε επίσημα το 2009, όταν εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των ΗΠΑ.

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