Celeb News 09.10.2026

Michael Jackson: Η θρυλική ζακέτα του «Thriller» βγαίνει σε δημοπρασία

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Το θρυλικό ένδυμα από το μουσικό βίντεο «Thriller» βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η εμβληματική κόκκινη και μαύρη ζακέτα του Michael Jackson από το βίντεο "Thriller" βγαίνει σε δημοπρασία.
  • Η ζακέτα αναμένεται να πωληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια, πιθανόν σπάζοντας ρεκόρ.
  • Κατασκευάστηκε από δέρμα μοσχαριού, φέρει προσωπικές αφιερώσεις και υπογραφές του Michael Jackson.
  • Στη δημοπρασία θα περιλαμβάνονται και άλλα αναμνηστικά, όπως παπούτσια και το γάντι του "Billie Jean".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εμβληματική κόκκινη και μαύρη ζακέτα που φορούσε ο Michael Jackson στο αλησμόνητο μουσικό βίντεο του «Thriller» του 1983, ετοιμάζεται να γίνει το αντικείμενο ενός νέου ρεκόρ στον χώρο των μουσικών αναμνηστικών. Το σπάνιο αυτό κομμάτι της ποπ κουλτούρας αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Δεκέμβριο στο Λος Άντζελες, με τις εκτιμήσεις να την τοποθετούν πάνω από τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημοπρασία, που θα διεξαχθεί από τους οίκους δημοπρασιών Julien’s Auctions, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ζακέτα αυτή θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ενδύματα στην ιστορία της μουσικής. Αν η τελική τιμή ξεπεράσει τις προσδοκίες, θα μπορούσε να σπάσει το τρέχον ρεκόρ για μουσικό αναμνηστικό, το οποίο κατέχει η κιθάρα «Black Strat» του David Gilmour των Pink Floyd, η οποία είχε πωληθεί για 14,55 εκατομμύρια δολάρια.

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Το ιστορικό της θρυλικής ζακέτας

Η συγκεκριμένη ζακέτα, κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, διαθέτει ασημένιες αγκράφες στους καρπούς, κόκκινη μεταξωτή επένδυση, κεντητό κολάρο και τα χαρακτηριστικά «φτερωτά» στους ώμους, που συνέβαλαν στη δημιουργία της χαρακτηριστικής σιλουέτας του Michael Jackson στο βίντεο. Φέρει την ετικέτα «Marc Laurent Paris». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατασκευάστηκαν δύο παρόμοιες ζακέτες για το βίντεο του «Thriller». Η δεύτερη, ωστόσο, υποβλήθηκε σε ειδική επεξεργασία για να φαίνεται φθαρμένη και «φρικιαστική» στις σκηνές όπου ο Michael Jackson εμφανίζεται ως ζόμπι. Αυτή η δεύτερη ζακέτα φυλάσσεται από την περιουσία του καλλιτέχνη και έχει εκτεθεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Η ζακέτα που πλειστηριάζεται είναι η αυθεντική, φορεμένη από τον Michael Jackson στις σκηνές χωρίς μακιγιάζ ζόμπι.

Η ιδέα για τον σχεδιασμό της ζακέτας ανήκει στην ενδυματολόγο Deborah Nadoolman Landis, η οποία ήθελε να τονίσει τη σωματική διάπλαση του τραγουδιστή, δημιουργώντας μια αισθητική που έκτοτε έχει γίνει συνώνυμη με το βίντεο και τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

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Η εξέλιξη του σχεδίου και η προσωπική σύνδεση

Οι μακροχρόνιοι ενδυματολόγοι του Michael Jackson, Dennis Tompkins και Michael Bush, ανέλαβαν αργότερα να δημιουργήσουν παραλλαγές της ζακέτας για τις ζωντανές εμφανίσεις του. Σύμφωνα με δηλώσεις του Bush, ο Michael Jackson είχε φέρει την αρχική ζακέτα στους ίδιους και τον Dennis Tompkins, ζητώντας τους να δημιουργήσουν ένα πατρόν για μελλοντικές περιοδείες, πιστεύοντας ότι η διαδικασία θα απαιτούσε την καταστροφή του πρωτότυπου. Ωστόσο, οι σχεδιαστές κατάφεραν να αποτυπώσουν το πατρόν χωρίς να προκαλέσουν ζημιά, και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Michael Jackson τους χάρισε τη ζακέτα.

Ο Michael Jackson με κόκκινο δερμάτινο τζάκετ χορεύει ανάμεσα σε ζόμπι στο βίντεο κλιπ του Thriller.
Ο Michael Jackson σε μια εμβληματική σκηνή από το μουσικό βίντεο του «Thriller»

Η επένδυση της ζακέτας φέρει προσωπικές αφιερώσεις με μαύρο μαρκαδόρο: «To Bush and Dennis All My Love Michael Jackson», ενώ και το μανίκι είναι υπογεγραμμένο «Love Michael Jackson». Οι Tompkins και Bush συνέχισαν να σχεδιάζουν όλο και πιο περίτεχνες εκδοχές της ζακέτας για τις επόμενες περιοδείες, συμπεριλαμβανομένης μιας που φωσφόριζε στο σκοτάδι, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οπτικού αντίκτυπου στα στάδια.

Το «Thriller» και η κληρονομιά του

Το «Thriller», τόσο ως single όσο και ως μουσικό βίντεο, αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ποπ κουλτούρα, μεταμορφώνοντας το μουσικό βίντεο σε μια κινηματογραφική εμπειρία. Το ομώνυμο άλμπουμ κέρδισε οκτώ βραβεία Grammy το 1984, ενώ το τραγούδι και το βίντεο απέσπασαν αμέτρητες άλλες διακρίσεις. Το 2009, το βίντεο του «Thriller» επιλέχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ για μόνιμη διατήρηση, αναγνωρίζοντας τη ιστορική, πολιτιστική και αισθητική του σημασία, και παραμένει το μοναδικό μουσικό βίντεο που έχει ενταχθεί στο μητρώο της.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Άλλα αναμνηστικά προς πώληση

Εκτός από τη ζακέτα, στη δημοπρασία θα περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τον Michael Jackson. Ανάμεσά τους, ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα loafers Florsheim, τα οποία φορούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των πρόβων του «Thriller», με εκτιμώμενη αξία 30.000-50.000 δολάρια. Επίσης, θα δημοπρατηθεί το γάντι που φορούσε ο Michael Jackson κατά τη θρυλική του εμφάνιση του «Billie Jean» στο Motown 25, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό το moonwalk. Το γάντι αυτό, που χαρακτηρίζεται ως το «Ιερό Δισκοπότηρο» των αναμνηστικών του Michael Jackson, είχε πωληθεί το 2009 έναντι 430.000 δολαρίων.

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MICHAEL JACKSON Thriller
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