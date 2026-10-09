Celeb News 09.10.2026

Η Rihanna είναι η μεγαλύτερη fan του «Love Island» και αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη

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Η Rihanna έδειξε τον ενθουσιασμό της όταν συνάντησε την Trinity Tatum, νικήτρια του reality show, σε εκδήλωση του brand της στο Παρίσι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rihanna συναντήθηκε με την νικήτρια του «Love Island USA», Trinity Tatum, σε εκδήλωση της Fenty Beauty στο Παρίσι.
  • Η συνάντηση, που έγινε viral, κατέγραψε τον ενθουσιασμό και των δύο γυναικών.
  • Η Trinity Tatum εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Rihanna στα social media.
  • Η Rihanna έχει δηλώσει στο παρελθόν την αγάπη της για την τηλεόραση reality.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna βρέθηκε πρόσφατα σε μια εκδήλωση του δικού της brand, Fenty Beauty, στο Παρίσι, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει την Trinity Tatum, νικήτρια του όγδοου κύκλου του reality show «Love Island USA». Η συνάντηση, που κατέληξε σε μια αμοιβαία έκρηξη ενθουσιασμού, καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral.

Γυναίκα με μακριά σκούρα μαλλιά και έντονο μακιγιάζ, πιθανόν σε κάποια εκδήλωση, με φόντο γράμματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Rihanna φάνηκε να μην μπορεί να πιστέψει την τύχη της όταν είδε την Trinity Tatum να την πλησιάζει. Η αυτοκρατορική της αντίδραση περιλάμβανε σηκωμένα χέρια σε ένδειξη έκπληξης και ένα γύρισμα πλάτης, πριν αγκαλιάσει θερμά την νεαρή τηλεοπτική περσόνα. Οι δύο γυναίκες πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, ανταλλάσσοντας ενθουσιώδεις κουβέντες, αποδεικνύοντας την αμοιβαία θαυμασμό τους.

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Η Trinity Tatum, εμφανώς συγκινημένη, μοιράστηκε το βίντεο στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όταν η απόλυτη fashion icon σε αγαπάει όσο κι εσύ την αγαπάς (ακόμα ουρλιάζω, παρεμπιπτόντως)». Η ίδια πρόσθεσε, αναφερόμενη στην Rihanna, «Θεέ μου, η δισεκατομμυριούχος η ίδια».

Το Fenty Beauty, το brand της Rihanna, αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο στο Instagram Story του, επιβεβαιώνοντας τη χαρά της συνάντησης. Η Trinity Tatum είχε κερδίσει το «Love Island USA» τον Ιούλιο, έχοντας δημιουργήσει δεσμό με τον Bryce Alakai. Τρεις μήνες μετά τη νίκη τους, το ζευγάρι φαίνεται να παραμένει ερωτευμένο, μοιράζοντας συχνά στιγμές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γυναίκα με λαμπερό μακιγιάζ και σκούρα μαλλιά, που τραβάει τα βλέμματα με το ανατρεπτικό της style.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η Rihanna έχει δηλώσει στο παρελθόν την αγάπη της για την τηλεόραση reality. Έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αγαπημένη μου εμμονή; Τα παιδιά μου. Μετά από αυτά, είναι το «Real Housewives». Μετά έρχεται το «Vanderpump Rules», και μετά οτιδήποτε από το Bravo. Ο Andy Cohen δεν με πλήρωσε για να το πω, το ορκίζομαι. Απλά είμαι εθισμένη. Α, και το «RuPaul’s Drag Race»».

Η εκδήλωση της Fenty Beauty πραγματοποιήθηκε στα παρασκήνια μιας συναυλίας του A$AP Rocky στο Παρίσι, στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο ράπερ, με τον οποίο η Rihanna έχει αποκτήσει τρία παιδιά, βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ του «Don’t Be Dumb». Η ίδια η Rihanna, γνωστή για την απουσία νέας μουσικής από το 2016 και το άλμπουμ «Anti», φημολογείται ότι ετοιμάζει νέα μουσική.

Η Rihanna με εντυπωσιακό μακιγιάζ και κοσμήματα, ετοιμάζεται για το δεύτερο εξώφυλλο της κόρης της Rocki.
https://www.instagram.com/badgalriri

Η συνάντηση αυτή αναδεικνύει την απρόσμενη σύνδεση μεταξύ των κόσμων της μουσικής, της ομορφιάς και της τηλεόρασης reality, με την Rihanna να αποδεικνύει ότι, παρά την τεράστια επιτυχία της, παραμένει ενθουσιώδης θαυμάστρια.

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Love Island USA RIHANNA Trinity Tatum
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