Barbie: Η Serena Williams αποκτά τη δική της συλλεκτική κούκλα και υπάρχει ένας ξεχωριστός λόγος

Η Mattel παρουσιάζει μια νέα συλλεκτική Barbie εμπνευσμένη από την εμφάνιση της Serena Williams στο Australian Open του 2005, τιμώντας την αθλητική της κληρονομιά

Με μια ματιά Η Mattel κυκλοφόρησε συλλεκτική κούκλα Barbie εμπνευσμένη από την τενίστρια Serena Williams.

Η κούκλα αναπαριστά την εμφάνιση της Williams στο Australian Open του 2005, με αξεσουάρ τένις.

Η κυκλοφορία συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα Κοριτσιού, προωθώντας το μήνυμα της ενδυνάμωσης.

Η Serena Williams τόνισε τη σημασία της κούκλας για να εμπνεύσει τα κορίτσια να βλέπουν δυνατότητες στον εαυτό τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mattel, η εταιρεία πίσω από την παγκοσμίου φήμης κούκλα Barbie, γιορτάζει την αθλητική κληρονομιά και την έμπνευση που προσφέρει η Serena Williams με την κυκλοφορία μιας νέας, συλλεκτικής κούκλας. Η νέα αυτή δημιουργία αποτυπώνει την εικόνα της θρυλικής τενίστριας, αναπαριστώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές της εμφανίσεις.

Η κούκλα Barbie της Serena Williams είναι ντυμένη με μια στολή που παραπέμπει απευθείας στην εμφάνιση που φορούσε η αθλήτρια κατά τη διάρκεια του Australian Open του 2005. Η ενδυμασία περιλαμβάνει μια λευκή φούστα τένις, πάνω από την οποία δεσπόζει ένα φωτεινό, λαχανί τζάκετ. Για να ολοκληρωθεί η αθλητική της εμφάνιση, η κούκλα συνοδεύεται από αξεσουάρ όπως ρακέτα, κεφαλόδεσμο και ασορτί κάλτσες, έτοιμη για κάθε αγώνα. Η κυκλοφορία αυτή συμπίπτει χρονικά με την επερχόμενη Διεθνή Ημέρα Κοριτσιού, στις 11 Οκτωβρίου, μια ημέρα που η Mattel αναφέρει ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της κούκλας.

Διάβασε επίσης: Η Barbie γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με την Barbie Dream Team

Ο Nathan Baynard, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Barbie στη Mattel, δήλωσε σχετικά: «Καθώς γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Κοριτσιού, η Barbie είναι περήφανη που τιμά την Serena Williams. Η Barbie ανέκαθεν ενέπνευε τα κορίτσια να πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν οτιδήποτε, από το στάδιο του αθλητισμού, μέχρι τον πασαρέλα της μόδας και το διοικητικό συμβούλιο. Η Serena Williams ενσαρκώνει αυτό το μήνυμα μέσω των εξαιρετικών επιτευγμάτων της ως αθλήτρια, επιχειρηματίας και υποστηρίκτρια της ισότητας».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Mattel τιμά την παγκοσμίου φήμης αθλήτρια. Τον Μάρτιο του 2026, είχε κυκλοφορήσει η κούκλα Barbie Role Model Serena Williams. Ωστόσο, η νέα αυτή κούκλα φέρνει την Serena Williams στο προσκήνιο με μια ολοκληρωμένη «Barbie treatment», αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη προσωπικότητά της.

Η ίδια η Serena Williams, μιλώντας για τη δημιουργία, τόνισε τη σημασία της: «Μεγαλώνοντας, δεν έβλεπα πολλές γυναίκες που έμοιαζαν με εμένα να τους λένε ότι δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορούν να γίνουν. Θέλω κάθε κορίτσι που παίζει με αυτή την κούκλα να βλέπει δυνατότητες, όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στον εαυτό της. Μπορεί να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα, να δουλεύει σκληρά, να αλλάζει κατεύθυνση, να σπάει εμπόδια και να γίνεται ό,τι επιλέξει. Αυτό κάνει το να έχω τη δική μου Barbie τόσο ουσιαστικό για εμένα».

Η Serena Williams έχει κερδίσει 23 τίτλους Grand Slam στο απλό και τέσσερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, καθιερώνοντας τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες αθλήτριες όλων των εποχών. Η Barbie συνεχίζει να τιμά προσωπικότητες που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα, με νέες κούκλες εμπνευσμένες από αστέρες όπως η Miley Cyrus, η Marilyn Monroe και η Angel Reese. Επιπλέον, η συλλογή «Kenbassador» εμπλουτίστηκε πρόσφατα με μια κούκλα αφιερωμένη στον Lenny Kravitz, η οποία σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων.

Διάβασε επίσης: