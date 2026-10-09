TV 09.10.2026

«Οι κόρες της Αρετής»: Το τροχαίο που φέρνει στο φως μυστικά και δίψα για εκδίκηση

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Ένα τροχαίο οδηγεί τη Ναταλία και τον Αλέξη στο νοσοκομείο, φέρνοντας στο φως μυστικά και απρόσμενες συναντήσεις
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ένα τροχαίο ατύχημα φέρνει τη Ναταλία και τον Αλέξη στο νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας μυστικά.
  • Η Αρετή προσπαθεί να επιστρέψει στη ζωή της οικογένειας Κεχαγιά, ενώ η Άννα και ο Νικόλας έρχονται πιο κοντά.
  • Η Ναταλία έρχεται αντιμέτωπη με τον Κωνσταντίνο, τον άντρα που θέλει να εκδικηθεί για παλιά ταπείνωση.
  • Ο Κωνσταντίνος υποψιάζεται ότι η παρουσία της Αρετής και των κορών της δεν είναι τυχαία και ερευνά το παρελθόν τους.
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Οι εξελίξεις στις «Κόρες της Αρετής» γίνονται όλο και πιο ανατρεπτικές, με τις ισορροπίες στην οικογένεια Κεχαγιά να κλονίζονται και τα μυστικά του παρελθόντος να έρχονται στην επιφάνεια. Ένα τροχαίο ατύχημα θα οδηγήσει τη Ναταλία και τον Αλέξη στο νοσοκομείο, προκαλώντας αναστάτωση και αποκαλύπτοντας απρόσμενες συνδέσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Σταύρος Τσουμάνης

Τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 22:00, η σειρά επιστρέφει με διπλά επεισόδια γεμάτα ένταση, οικογενειακές συγκρούσεις, ερωτικές ανατροπές και παιχνίδια εξουσίας. Η Αρετή προσπαθεί να επιστρέψει δυναμικά στη ζωή των Κεχαγιάδων, η Άννα και ο Νικόλας έρχονται πιο κοντά, ενώ η Ναταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον άντρα που θέλει να εκδικηθεί.

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«Οι κόρες της Αρετής»: Τι θα δούμε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 5

Ο θάνατος της Έφης έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια Κεχαγιά. Ο καθένας προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια με τον δικό του τρόπο, όμως ο Αλέξης μοιάζει να χάνει τον έλεγχο, καταφεύγοντας στο ποτό και στις υπερβολές. Την ίδια στιγμή, η Άννα γοητεύεται από τη ζωή στη βίλα, προκαλώντας την ανησυχία του Νικόλα, ενώ η Ναταλία συγκρούεται ξανά με τη μητέρα της για τη συμπεριφορά της απέναντι στη μικρότερη κόρη της.

Γιάννος Περλέγκας, Ιάσονας Χρόνης

Η Αρετή περιμένει την ευκαιρία να επιστρέψει στη βίλα και να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, ενώ ο Λεωνίδας εξακολουθεί να βασανίζεται από το μυστικό που τον συνδέει με μια μυστηριώδη γυναίκα. Όταν ο μεθυσμένος Αλέξης ετοιμάζεται να οδηγήσει, η Ναταλία παίρνει το τιμόνι για να τον προστατεύσει. Μια στιγμή απροσεξίας, όμως, αρκεί για να καταλήξουν οι δυο τους με το αυτοκίνητο σε ένα χαντάκι.

Επεισόδιο 6

Οι παρεξηγήσεις στο σπίτι των Κεχαγιάδων παίρνουν διαστάσεις, όταν η Φαίη βλέπει την Άννα να κοιμάται στο κρεβάτι του πατέρα της και βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Η Ξένια βρίσκει την ευκαιρία να στραφεί εναντίον της Αρετής, όμως η είδηση του τροχαίου αλλάζει τα πάντα. Ο Αλέξης βρίσκεται στο νοσοκομείο και η οικογένειά του μαθαίνει σοκαρισμένη ότι μαζί του ήταν η Ναταλία.

Ασημένια Βουλιώτη, Γεωργία Μεσαρίτη

Ενώ όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί, η Άννα δίνει αίμα για να σώσει τον Αλέξη. Ο Κωνσταντίνος, από την πλευρά του, αρχίζει να υποψιάζεται πως η παρουσία της Αρετής και των κοριτσιών της στη ζωή της οικογένειάς του δεν είναι τυχαία και ζητά να ερευνήσουν το παρελθόν τους. Η ένταση κορυφώνεται όταν η Ναταλία πηγαίνει στο νοσοκομείο και έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κωνσταντίνο, τον άντρα που την είχε ταπεινώσει στο παρελθόν.

Οι εξελίξεις της Τρίτης 13 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 7

Η Ναταλία ξυπνά στο νοσοκομείο και το πρώτο πράγμα που θέλει να μάθει είναι αν ο Αλέξης έχει επιβιώσει. Όταν συνειδητοποιεί ότι ο άνθρωπος που τη βοήθησε είναι ο Κωνσταντίνος, τον οποίο μισεί για όσα της έκανε, έρχεται αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που δεν έχει ξεπεράσει. Παράλληλα, το τροχαίο γίνεται πρωτοσέλιδο και η ίδια παρουσιάζεται από τα μέσα ως η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Αλέξη Κεχαγιά.

Μαριάννα Τουμασάτου, Ασημένια Βουλιώτη, Γεωργία Μεσαρίτη 1

Η Αρετή βλέπει στη δημοσιότητα μια ευκαιρία να πετύχει τους στόχους της και κινείται παρασκηνιακά για να επιστρέψει στη βίλα. Την ίδια στιγμή, ο Λεωνίδας ξεκαθαρίζει πως η σχέση τους έχει τελειώσει, αλλά εκείνη δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τόσο εύκολα την προσπάθειά της. Η Άννα και ο Νικόλας συμφιλιώνονται, ενώ η Ναταλία και ο Κωνσταντίνος συναντιούνται ξανά, ανταλλάσσοντας βλέμματα που προμηνύουν νέες συγκρούσεις.

Επεισόδιο 8

Η Ναταλία αποκαλύπτει στην Άννα την αλήθεια για τον Κωνσταντίνο και δηλώνει αποφασισμένη να τον κάνει να πληρώσει για την ταπείνωση που υπέστη. Την ίδια ώρα, η Αρετή επιστρέφει απρόσκλητη στη βίλα και έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ξένια, η οποία την κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από τη διαρροή της είδησης στους δημοσιογράφους. Ο Λεωνίδας, ωστόσο, συγκινείται από την εξομολόγησή της και της επιτρέπει να επιστρέψει προσωρινά στη δουλειά, προκαλώντας την οργή της οικογένειας.

Γιάννος Περλέγκας, Γεωργία Μεσαρίτη

Οι εξελίξεις δεν σταματούν εκεί. Ο Νικόλας έρχεται σε βίαιη αντιπαράθεση με τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η απόδοσή του σε ένα κρίσιμο tryout. Παράλληλα, ο Αλέξης κάνει μια δήλωση στους δημοσιογράφους που προκαλεί σοκ και ανοίγει τον δρόμο για νέες εντάσεις. Το μεγάλο ραντεβού, όμως, είναι αυτό της Ναταλίας με τον Κωνσταντίνο στη βίλα. Εκείνη αποφασίζει να του ανταποδώσει την ταπείνωση που της είχε προκαλέσει, με μια κίνηση που αφήνει τους πάντες άφωνους.

Μυστικά, έρωτες, οικογενειακές συγκρούσεις και μια εκδίκηση που παίρνει σάρκα και οστά συνθέτουν το σκηνικό των νέων επεισοδίων της σειράς «Οι κόρες της Αρετής», τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

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Οι Κόρες της Αρετής
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