Ο Jeff Bezos αποκαλύπτει πώς η Amazon MGM Studios επέλεξε τον Robert Pattinson ως τον νέο James Bond, παρά τη μεγάλη φήμη του

Με μια ματιά Ο Jeff Bezos είχε ενεργό ρόλο στην επιλογή του Robert Pattinson για τον James Bond.

Η διαδικασία περιλάμβανε δοκιμαστικά με 5 φιναλίστ σε πλήρη ενδυμασία.

Η ερμηνεία του Pattinson στα δοκιμαστικά ξεχώρισε αμέσως, παρά τον αρχικό δισταγμό λόγω της φήμης του.

Ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve δήλωσε ενθουσιασμένος, τονίζοντας την ψυχή και το φρέσκο πνεύμα του ηθοποιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Robert Pattinson αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του James Bond, ο Jeff Bezos αποκάλυψε το παρασκήνιο της απαιτητικής διαδικασίας επιλογής του νέου 007. Μιλώντας στο συνέδριο «Silicon Valley & The World» του Semafor την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, ο 62χρονος εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon παραδέχτηκε πως είχε ενεργό ρόλο στη λήψη της τελικής απόφασης, η οποία κλείδωσε την προηγούμενη Παρασκευή από την Amazon MGM Studios, που έχει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο του franchise.

Όπως εξήγησε ο Jeff Bezos, η αναζήτηση ξεκίνησε από μια μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων και σταδιακά περιορίστηκε σε 5 φιναλίστ. Για την τελική αξιολόγηση, η παραγωγή ακολούθησε την κλασική, παραδοσιακή οδό των δοκιμαστικών μπροστά στην κάμερα. Οι 5 επικρατέστεροι ηθοποιοί φόρεσαν πλήρη ενδυμασία και κλήθηκαν να ερμηνεύσουν 3 διαφορετικές σκηνές στο πλευρό άλλων ηθοποιών, ώστε να φανεί στην πράξη πώς αποδίδουν τον χαρακτήρα.

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Παρότι και οι 5 τελικοί υποψήφιοι διέθεταν εξαιρετικό ταλέντο, η ερμηνεία του 40χρονου Pattinson έκανε τη διαφορά από την πρώτη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης όπου προβλήθηκαν όλα τα δοκιμαστικά, τόσο ο Bezos όσο και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Denis Villeneuve, συμφώνησαν αμέσως και χωρίς καμία αμφιβολία πως είχαν βρει τον άνθρωπό τους.

Μάλιστα, ο Jeff Bezos αποκάλυψε ότι αρχικά υπήρχε ένας μικρός δισταγμός απέναντι στον Pattinson, ακριβώς επειδή είναι ήδη εξαιρετικά διάσημος, σε αντίθεση με την παράδοση του franchise να συστήνει στο κοινό λιγότερο γνωστά πρόσωπα, όπως είχε συμβεί με τον Daniel Craig το 2006. Ωστόσο, μόλις τον είδαν στα δοκιμαστικά, κάθε επιφύλαξη εξαφανίστηκε, καθώς ήταν ξεκάθαρο πως ενσάρκωνε απόλυτα τον James Bond.

Από την πλευρά του, ο Robert Pattinson χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στη σειρά ταινιών ως «την τιμή της ζωής του», ενώ ο 59χρονος Denis Villeneuve δήλωσε ενθουσιασμένος, τονίζοντας πως ο ηθοποιός διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007, φέρνοντας ταυτόχρονα ένα εντελώς φρέσκο πνεύμα. Το σενάριο της νέας ταινίας, η οποία δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, υπογράφει ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Steven Knight, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Amy Pascal και David Heyman.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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