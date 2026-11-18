Η Selena Gomez και η παρέα του Only Murders in the Building ταξιδεύουν στο Λονδίνο για μια νέα υπόθεση φόνου

Με μια ματιά Η 6η σεζόν του "Only Murders in the Building" διαδραματίζεται στο Λονδίνο.

Η Nicola Coughlan κατηγορείται για φόνο και οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητά της.

Συμμετέχει πλούσιο καστ Βρετανών ηθοποιών, ενώ η Meryl Streep επιστρέφει.

Η νέα σεζόν, με τίτλο "Only Murders in London", κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχημένη σειρά μυστηρίου του Hulu, «Only Murders in the Building», ετοιμάζεται για την έκτη σεζόν της, και το πρώτο trailer υπόσχεται μια συναρπαστική βρετανική περιπέτεια. Οι πρωταγωνιστές Selena Gomez, Martin Short και Steve Martin αφήνουν πίσω το Upper West Side της Νέας Υόρκης και ταξιδεύουν στο Λονδίνο για να ξεδιαλύνουν μια νέα υπόθεση φόνου.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, η τριάδα των podcasters αναλαμβάνει να ερευνήσει έναν φόνο που φαίνεται να ενοχοποιεί την Nicola Coughlan, γνωστή από τον ρόλο της στο «Bridgerton». Καθώς οι Charles, Oliver και Mabel πιστεύουν στην αθωότητα της Nicola, σπεύδουν να την επισκεφθούν στη φυλακή, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τις αστείες αντιπαραθέσεις αμερικανικού και βρετανικού ιδιωματισμού που αναμένεται να χαρακτηρίσουν τη σεζόν. «Are you taking the piss;» ρωτάει η Nicola Coughlan με αγανάκτηση, με τον Martin Short, ως Oliver Putnam, να απαντάει με τη δική του χαρακτηριστική σοβαρότητα: «No, I went before I left and once more before I got here».

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Αυτό που ξεχωρίζει ιδιαίτερα στο trailer είναι η εντυπωσιακή λίστα με τους Βρετανούς ηθοποιούς που συμμετέχουν. Από την Olivia Colman και τον David Tennant μέχρι τους Martin Freeman, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Simone Ashley, Jamie Demetriou, Richard E. Grant, Geri Halliwell-Horner και Jennifer Saunders, η νέα σεζόν μετατρέπεται σε μια πραγματική γιορτή του βρετανικού ταλέντου. Επιπλέον, η Meryl Streep επιστρέφει στον ρόλο της Loretta Durkin, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με τον onscreen σύζυγό της, Oliver, και την υπόλοιπη παρέα για την περιπέτεια στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Αφού έφεραν επιτυχώς τον ένοχο στη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά, οι Charles, Oliver και Mabel ξεκινούν την πιο δύσκολη υπόθεση μέχρι τώρα, όταν το επόμενο θύμα φτάνει στο κατώφλι τους, καλώντας τους στο Λονδίνο για να πιάσουν τον δολοφόνο της». Η σεζόν θα φέρει μάλιστα έναν τροποποιημένο τίτλο: «Only Murders in London».

«Το αγαπημένο μας τρίο των podcasters αληθινών εγκλημάτων πρέπει τώρα να περιηγηθεί στον κόσμο της αστυνομικής μυθοπλασίας, με μια εντελώς νέα συλλογή ύποπτων και ιδιαίτερα Αγγλο-εκκεντρικών χαρακτήρων», συνεχίζει η σύνοψη. «Μπορούν όμως να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας που ξεκίνησε τα πάντα για αυτούς… χωρίς η ιστορία τους να τελειώσει όπως η δική της;»

Η Selena Gomez, η οποία υποδύεται την Mabel Mora, μοιράστηκε επίσης το trailer στο Instagram, γράφοντας «Our series has left the building.» Η σειρά «Only Murders in the Building» έκανε πρεμιέρα στο Hulu το 2021 και έχει αποσπάσει επτά βραβεία Emmy σε πέντε σεζόν. Η έκτη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου, με νέα επεισόδια να κυκλοφορούν εβδομαδιαίως κάθε Τρίτη.

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