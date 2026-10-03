TikTok: Πώς να διαβάζεις το script σου ενώ τραβάς video χωρίς να φαίνεται

Αν ξεχνάς τα λόγια σου κάθε φορά που γυρίζεις TikTok υπάρχει φίλτρο που σου επιτρέπει να έχεις το script μπροστά σου όσο τραβάς το video

Με μια ματιά Το TikTok προσφέρει το φίλτρο "Teleprompter" για να εμφανίζει το script κατά την εγγραφή βίντεο.

Το φίλτρο επιτρέπει την εισαγωγή ή επικόλληση κειμένου και τη ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης.

Το κείμενο και το πλαίσιο του teleprompter δεν εμφανίζονται στο τελικό βίντεο.

Το φίλτρο είναι χρήσιμο για βίντεο με πολύ κείμενο, όπως storytimes ή tutorials. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις γράψει το τέλειο script για το επόμενο TikTok, πατάς record και ξαφνικά… blank; Όσο καλά κι αν έχεις προετοιμαστεί, το να θυμάσαι κάθε λέξη ενός κειμένου ενώ κοιτάς την κάμερα δεν είναι πάντα εύκολο. Το TikTok, όμως, έχει ένα μικρό trick που μπορεί να κάνει την εγγραφή πολύ πιο απλή. Με το Teleprompter filter, το κείμενό σου βρίσκεται μπροστά σου την ώρα που τραβάς το video, χωρίς να χρειάζεται να το αποστηθίσεις.

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και γίνεται απευθείας μέσα από το TikTok. Όταν είσαι έτοιμος να γυρίσεις το video σου, άνοιξε την κάμερα δημιουργίας περιεχομένου και μπες στα Filters/Εφέ. Στη συνέχεια, κάνε αναζήτηση για το «Teleprompter» και επίλεξέ το.

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Μόλις ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί ένα γκρι πλαίσιο στην οθόνη σου. Εκεί μπορείς να πληκτρολογήσεις το κείμενο που θέλεις να πεις ή, ακόμα πιο εύκολα, να κάνεις copy-paste το script που έχεις ήδη ετοιμάσει στις σημειώσεις του κινητού σου. Έτσι, όλο το περιεχόμενο που χρειάζεσαι βρίσκεται μπροστά σου τη στιγμή που ξεκινά η εγγραφή.

Ρύθμισε την ταχύτητα και… πάτα record

Το επόμενο βήμα είναι να βρεις τον ρυθμό που σε βολεύει. Το Teleprompter σου επιτρέπει να επιλέξεις την ταχύτητα με την οποία κυλάει το κείμενο, ώστε να συμβαδίζει με τον τρόπο που μιλάς. Κάνε πρώτα ένα σύντομο test και προσαρμόσέ την μέχρι να νιώθεις ότι το script κινείται φυσικά.

Όταν είσαι έτοιμος, πάτησε record και ξεκίνα να μιλάς. Το κείμενο θα μετακινείται στην οθόνη και εσύ θα μπορείς να το ακολουθείς καθώς κοιτάς την κάμερα. Το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο φυσικό από το να κοιτάς συνεχώς σημειώσεις ή να σταματάς την εγγραφή κάθε φορά που ξεχνάς μια φράση.

Το καλύτερο trick; Δεν φαίνεται στο video

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο χρήσιμο κομμάτι του feature. Το γκρι πλαίσιο και το script δεν εμφανίζονται στο τελικό video. Όταν ολοκληρώσεις την εγγραφή και κάνεις publish, οι θεατές βλέπουν μόνο το κανονικό σου TikTok, χωρίς κανένα ίχνος του κειμένου που είχες μπροστά σου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα video που δείχνει σαν να μιλάς αυθόρμητα στην κάμερα, ενώ στην πραγματικότητα έχεις έναν μικρό βοηθό να σου θυμίζει κάθε ατάκα. Ειδικά για storytimes, tutorials, reviews, ενημερωτικά videos ή περιεχόμενο με πολλές πληροφορίες, το Teleprompter μπορεί να γίνει πραγματικά game changer.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα έχεις ένα μεγάλο script και δεν θέλεις να κάνεις 15 διαφορετικά takes μέχρι να το πετύχεις, θυμήσου το συγκεκριμένο TikTok hack. Βρες το Teleprompter, κάνε paste το κείμενό σου, ρύθμισε την ταχύτητα και πάτα record. Μπορεί να μην φαίνεται πουθενά στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά θα είναι εκεί για να σε βγάλει ασπροπρόσωπο.

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