3 λειτουργίες του smartwatch που δεν ήξερες και θα κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη

Από την κάμερα μέχρι την εύρεση του κινητού, δες 3 smartwatch λειτουργίες που μπορούν να σου φανούν πραγματικά χρήσιμες

Με μια ματιά Χρησιμοποιήστε το smartwatch ως τηλεχειριστήριο για την κάμερα του κινητού για ομαδικές φωτογραφίες ή selfies.

Το smartwatch μπορεί να βρει το χαμένο κινητό ενεργοποιώντας έναν ήχο, εφόσον είναι συνδεδεμένα.

Ορισμένα smartwatches υποστηρίζουν χειρονομίες για γρήγορες ενέργειες, χωρίς να πατάτε την οθόνη.

Το smartwatch προσφέρει περισσότερες λειτουργίες πέρα από ειδοποιήσεις και μέτρηση βημάτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το smartwatch σου πιθανότατα βρίσκεται στον καρπό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά πόσες από τις δυνατότητές του χρησιμοποιείς πραγματικά; Για τους περισσότερους έχει γίνει το gadget που δείχνει ειδοποιήσεις, μετρά βήματα και μας θυμίζει ότι πρέπει να… σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα. Κι όμως, μπορεί να κάνει αρκετά περισσότερα.

Υπάρχουν λειτουργίες που μπορούν να σου φανούν χρήσιμες σε τελείως καθημερινές στιγμές: από εκείνο το λεπτό που ψάχνεις πανικόβλητος το κινητό σου μέχρι τη στιγμή που θέλεις να βγάλεις μια φωτογραφία χωρίς να ζητήσεις από κάποιον περαστικό να γίνει φωτογράφος. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περίπλοκο.

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Οπότε, πριν το smartwatch καταλήξει να χρησιμοποιείται μόνο για να κοιτάς την ώρα και τα notifications, αξίζει να γνωρίσεις τρεις λειτουργίες που μπορεί να έχει ήδη. Μικρά tricks, αλλά από αυτά που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου λίγο πιο εύκολη.

1. Κάνε το smartwatch τηλεχειριστήριο της κάμερας

Η ομαδική φωτογραφία έχει πάντα το ίδιο πρόβλημα: κάποιος πρέπει να κρατάει το κινητό. Με ένα συμβατό smartwatch, όμως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρολόι σου ως remote control για την κάμερα του smartphone.

Τοποθετείς το κινητό σε ένα σταθερό σημείο, ανοίγεις την αντίστοιχη λειτουργία στο smartwatch και, όπου υποστηρίζεται, βλέπεις τι πρόκειται να τραβήξεις και πατάς από τον καρπό σου για τη λήψη. Ιδανικό για group photos, selfies από απόσταση ή ακόμη και για εκείνη τη φωτογραφία που θέλεις να τραβήξεις μόνος σου χωρίς να στηρίζεις το κινητό πάνω σε… βιβλία.

Το συγκεκριμένο feature διαφέρει ανάλογα με το smartwatch και το κινητό που έχεις, αλλά αξίζει να το ψάξεις στις εφαρμογές ή στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.

2. Έχασες το κινητό; Το smartwatch μπορεί να το βρει

Το «πού είναι το κινητό μου;» είναι ένα από τα πιο συχνά mini panics της ημέρας. Ειδικά όταν ξέρεις ότι το είχες πριν από δύο λεπτά και τώρα έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Πολλά smartwatches διαθέτουν λειτουργία Find My Phone, η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει έναν ήχο στο smartphone σου όταν οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες και βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση. Έτσι, αντί να ψάχνεις κάθε γωνιά του σπιτιού, πατάς τη σχετική επιλογή από το ρολόι και ακολουθείς τον ήχο.

Και κάπως έτσι, το «πού το έβαλα;» μετατρέπεται σε υπόθεση λίγων δευτερολέπτων.

3. Δώσε λύσεις με μια κίνηση του χεριού

Εδώ είναι ένα feature που αρκετοί αγνοούν επειδή δεν είναι απαραίτητα ενεργοποιημένο από την αρχή. Ορισμένα smartwatches διαθέτουν χειρονομίες, με τις οποίες μπορείς να πραγματοποιήσεις συγκεκριμένες ενέργειες χωρίς να πατάς συνεχώς την οθόνη.

Ανάλογα με το μοντέλο, μια συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστείς ειδοποιήσεις, να απαντήσεις ή να απορρίψεις κάτι ή να ενεργοποιήσεις συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι ιδιαίτερα πρακτικό όταν έχεις τα χέρια σου απασχολημένα ή απλώς θέλεις να κάνεις μια γρήγορη ενέργεια χωρίς να σταματήσεις αυτό που κάνεις.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να δεις ποιες gesture controls υποστηρίζει το δικό σου smartwatch και να τις ενεργοποιήσεις, όπου υπάρχει η σχετική επιλογή.

Το smartwatch σου μάλλον έχει περισσότερα tricks απ’ όσα νόμιζες

Το smartwatch δεν χρειάζεται να είναι απλώς ένα μικρό screen στον καρπό σου για να βλέπεις ποιος σου έστειλε μήνυμα. Με λειτουργίες όπως το remote της κάμερας, η εύρεση του κινητού και οι χειρονομίες, μπορεί να γίνει ένα αρκετά χρήσιμο καθημερινό εργαλείο.

Φυσικά, οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες σε όλα τα μοντέλα, γι’ αυτό αξίζει να ρίξεις μια ματιά στις ρυθμίσεις της δικής σου συσκευής. Μπορεί να υπάρχει εκεί κάποιο feature που έχεις δίπλα σου κάθε μέρα και απλώς… δεν είχες ιδέα ότι υπάρχει.

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