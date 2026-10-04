Social & Tech 04.10.2026

3 λειτουργίες του smartwatch που δεν ήξερες και θα κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από την κάμερα μέχρι την εύρεση του κινητού, δες 3 smartwatch λειτουργίες που μπορούν να σου φανούν πραγματικά χρήσιμες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Χρησιμοποιήστε το smartwatch ως τηλεχειριστήριο για την κάμερα του κινητού για ομαδικές φωτογραφίες ή selfies.
  • Το smartwatch μπορεί να βρει το χαμένο κινητό ενεργοποιώντας έναν ήχο, εφόσον είναι συνδεδεμένα.
  • Ορισμένα smartwatches υποστηρίζουν χειρονομίες για γρήγορες ενέργειες, χωρίς να πατάτε την οθόνη.
  • Το smartwatch προσφέρει περισσότερες λειτουργίες πέρα από ειδοποιήσεις και μέτρηση βημάτων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το smartwatch σου πιθανότατα βρίσκεται στον καρπό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά πόσες από τις δυνατότητές του χρησιμοποιείς πραγματικά; Για τους περισσότερους έχει γίνει το gadget που δείχνει ειδοποιήσεις, μετρά βήματα και μας θυμίζει ότι πρέπει να… σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα. Κι όμως, μπορεί να κάνει αρκετά περισσότερα.

Γυναίκα με καστανά μαλλιά και έξυπνο ρολόι να εργάζεται σε φορητό υπολογιστή
Πηγή: Unsplash

Υπάρχουν λειτουργίες που μπορούν να σου φανούν χρήσιμες σε τελείως καθημερινές στιγμές: από εκείνο το λεπτό που ψάχνεις πανικόβλητος το κινητό σου μέχρι τη στιγμή που θέλεις να βγάλεις μια φωτογραφία χωρίς να ζητήσεις από κάποιον περαστικό να γίνει φωτογράφος. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περίπλοκο.

Διάβασε επίσης: 3 fitness gadgets που πρέπει να εντάξεις στην προπόνησή σου

Οπότε, πριν το smartwatch καταλήξει να χρησιμοποιείται μόνο για να κοιτάς την ώρα και τα notifications, αξίζει να γνωρίσεις τρεις λειτουργίες που μπορεί να έχει ήδη. Μικρά tricks, αλλά από αυτά που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου λίγο πιο εύκολη.

 

1. Κάνε το smartwatch τηλεχειριστήριο της κάμερας

Pexels
Pexels

Η ομαδική φωτογραφία έχει πάντα το ίδιο πρόβλημα: κάποιος πρέπει να κρατάει το κινητό. Με ένα συμβατό smartwatch, όμως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρολόι σου ως remote control για την κάμερα του smartphone.

Τοποθετείς το κινητό σε ένα σταθερό σημείο, ανοίγεις την αντίστοιχη λειτουργία στο smartwatch και, όπου υποστηρίζεται, βλέπεις τι πρόκειται να τραβήξεις και πατάς από τον καρπό σου για τη λήψη. Ιδανικό για group photos, selfies από απόσταση ή ακόμη και για εκείνη τη φωτογραφία που θέλεις να τραβήξεις μόνος σου χωρίς να στηρίζεις το κινητό πάνω σε… βιβλία.

Το συγκεκριμένο feature διαφέρει ανάλογα με το smartwatch και το κινητό που έχεις, αλλά αξίζει να το ψάξεις στις εφαρμογές ή στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.

2. Έχασες το κινητό; Το smartwatch μπορεί να το βρει

Pexels
Pexels

Το «πού είναι το κινητό μου;» είναι ένα από τα πιο συχνά mini panics της ημέρας. Ειδικά όταν ξέρεις ότι το είχες πριν από δύο λεπτά και τώρα έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Πολλά smartwatches διαθέτουν λειτουργία Find My Phone, η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει έναν ήχο στο smartphone σου όταν οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες και βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση. Έτσι, αντί να ψάχνεις κάθε γωνιά του σπιτιού, πατάς τη σχετική επιλογή από το ρολόι και ακολουθείς τον ήχο.

Και κάπως έτσι, το «πού το έβαλα;» μετατρέπεται σε υπόθεση λίγων δευτερολέπτων.

3. Δώσε λύσεις με μια κίνηση του χεριού

crossbody_tsanta_mad_vma
Unsplash

Εδώ είναι ένα feature που αρκετοί αγνοούν επειδή δεν είναι απαραίτητα ενεργοποιημένο από την αρχή. Ορισμένα smartwatches διαθέτουν χειρονομίες, με τις οποίες μπορείς να πραγματοποιήσεις συγκεκριμένες ενέργειες χωρίς να πατάς συνεχώς την οθόνη.

Ανάλογα με το μοντέλο, μια συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστείς ειδοποιήσεις, να απαντήσεις ή να απορρίψεις κάτι ή να ενεργοποιήσεις συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι ιδιαίτερα πρακτικό όταν έχεις τα χέρια σου απασχολημένα ή απλώς θέλεις να κάνεις μια γρήγορη ενέργεια χωρίς να σταματήσεις αυτό που κάνεις.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να δεις ποιες gesture controls υποστηρίζει το δικό σου smartwatch και να τις ενεργοποιήσεις, όπου υπάρχει η σχετική επιλογή.

Το smartwatch σου μάλλον έχει περισσότερα tricks απ’ όσα νόμιζες

Το smartwatch δεν χρειάζεται να είναι απλώς ένα μικρό screen στον καρπό σου για να βλέπεις ποιος σου έστειλε μήνυμα. Με λειτουργίες όπως το remote της κάμερας, η εύρεση του κινητού και οι χειρονομίες, μπορεί να γίνει ένα αρκετά χρήσιμο καθημερινό εργαλείο.

Pexels
Pexels

Φυσικά, οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες σε όλα τα μοντέλα, γι’ αυτό αξίζει να ρίξεις μια ματιά στις ρυθμίσεις της δικής σου συσκευής. Μπορεί να υπάρχει εκεί κάποιο feature που έχεις δίπλα σου κάθε μέρα και απλώς… δεν είχες ιδέα ότι υπάρχει.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

smartwatch λειτουργίες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 βιβλία που θα συζητάει όλο το ίντερνετ: Διάβασέ τα τώρα, πριν γεμίσουν τα σινεμά με spoilers

Τα 4 βιβλία που θα συζητάει όλο το ίντερνετ: Διάβασέ τα τώρα, πριν γεμίσουν τα σινεμά με spoilers

04.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

TikTok: Πώς να διαβάζεις το script σου ενώ τραβάς video χωρίς να φαίνεται
Social & Tech

TikTok: Πώς να διαβάζεις το script σου ενώ τραβάς video χωρίς να φαίνεται

03.10.2026
Ghost-posting: Γιατί η Gen Z κρύβει τα posts της;
Social & Tech

Ghost-posting: Γιατί η Gen Z κρύβει τα posts της;

03.10.2026
«GrandmAIslop»: Το νέο AI trend που προκαλεί οικογενειακές κόντρες
Social & Tech

«GrandmAIslop»: Το νέο AI trend που προκαλεί οικογενειακές κόντρες

03.10.2026
Η μεγάλη στροφή στα smartphones: Το μυστικό όπλο που αντικαθιστά τις κάμερες στη νέα μάχη των κολοσσών
Social & Tech

Η μεγάλη στροφή στα smartphones: Το μυστικό όπλο που αντικαθιστά τις κάμερες στη νέα μάχη των κολοσσών

02.10.2026
Meta VR Glasses: 10 πράγματα που θα μπορείς να κάνεις με τα νέα γυαλιά
Social & Tech

Meta VR Glasses: 10 πράγματα που θα μπορείς να κάνεις με τα νέα γυαλιά

02.10.2026
Το τραγούδι «BAD TIMES» του Imael Angel σπάει τα κοντέρ στο TikTok
Social & Tech

Το τραγούδι «BAD TIMES» του Imael Angel σπάει τα κοντέρ στο TikTok

01.10.2026
Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν
Social & Tech

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

30.09.2026
Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»
Social & Tech

Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»

30.09.2026
Spotify: Παγκόσμιο blackout στην πλατφόρμα – Τι αναφέρουν οι χρήστες
Social & Tech

Spotify: Παγκόσμιο blackout στην πλατφόρμα – Τι αναφέρουν οι χρήστες

30.09.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…