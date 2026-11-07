Life 07.11.2026

Red & green flags: Τα κρυφά σημάδια που προδίδουν τον χαρακτήρα κάθε ζωδίου στο πρώτο ραντεβού

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Η παρατήρηση των μικρών κινήσεων, του τρόπου που σου μιλάει και της γενικότερης στάσης του μπορεί να σου γλιτώσει πολύτιμο χρόνο από λάθος επιλογές
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Τα ζώδια της Φωτιάς δείχνουν ενδιαφέρον και χιούμορ. Αποφυγή μονόλογων αυτοπροβολής.
  • Τα ζώδια της Γης εκτιμούν συνέπεια και σεβασμό. Προσοχή στην ακαμψία και την κριτική.
  • Τα ζώδια του Αέρα είναι περίεργα και επικοινωνιακά. Αποφυγή αδιαφορίας και αποφυγής ουσιαστικών τοποθετήσεων.
  • Τα ζώδια του Νερού δείχνουν ζεστασιά και εμπιστοσύνη. Προσοχή στη χειριστικότητα και τη θυματοποίηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρώτο ραντεβού μοιάζει πάντα με μια μικρή οντισιόν όπου και οι δύο πλευρές προσπαθούν να προβάλουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, όμως η γλώσσα του σώματος, ο τρόπος επικοινωνίας και οι αυθόρμητες αντιδράσεις προδίδουν πολύ περισσότερα από όσα λέγονται με λόγια. Αν αναρωτιέσαι αν η αμηχανία του οφείλεται στο γλυκό άγχος της συνάντησης ή αν κρύβει μια προσωπικότητα που θα σε ταλαιπωρήσει στο μέλλον, η αστρολογία έχει τις απαντήσεις που ψάχνεις.

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Pexels

Κάθε ζώδιο κουβαλάει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία εκδηλώνονται από τα πρώτα κιόλας λεπτά της γνωριμίας σας. Το να γνωρίζεις εκ των προτέρων ποια συμπεριφορά αποτελεί πράσινο φως για να συνεχίσεις και ποιο στοιχείο πρέπει να σε υποψιάσει αμέσως, σου δίνει το πλεονέκτημα να προστατεύσεις την ενέργειά σου και να καταλάβεις αν απέναντί σου βρίσκεται μια αξιόλογη προοπτική ή απλώς ένα ακόμα μάθημα ζωής.

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Pexels
Pexels

Τα ζώδια της Φωτιάς: Κριός, Λέων, Τοξότης

Στους εκπροσώπους της φωτιάς, το green flag είναι ο αυθορμητισμός και η διάθεσή τους να σε κάνουν να γελάσεις με την καρδιά σου, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον για τις δικές σου εμπειρίες. Αντίθετα, το απόλυτο red flag εμφανίζεται όταν η κουβέντα περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τα δικά τους επιτεύγματα, μετατρέποντας το ραντεβού σε έναν ασταμάτητο μονόλογο αυτοπροβολής.

Ζευγάρι απολαμβάνει τη φύση, ενώ ο AstroJason αποκαλύπτει τα σημάδια για κάθε ζώδιο στο «Mad Έχεις Άστρο».
Pexels

Τα ζώδια της Γης: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Για τα ζώδια της γης, η πράσινη σημαία είναι η συνέπεια, ο σεβασμός στον χρόνο σου και η προσεγμένη επιλογή του μέρους όπου θα πιείτε το ποτό σας. Το προειδοποιητικό σημάδι που πρέπει να προσέξεις είναι η υπερβολική ακαμψία, η τάση να επικρίνουν τα πάντα γύρω τους ή η φανερή δυσφορία τους όταν κάτι ξεφεύγει από το αρχικό τους πρόγραμμα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Τα ζώδια του Αέρα: Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος

Η αστείρευτη περιέργεια για τη σκέψη σου και η άνεση στην επικοινωνία αποτελούν το καλύτερο green flag για τα ζώδια του αέρα. Από την άλλη πλευρά, αν παρατηρήσεις ότι το βλέμμα τους διασπάται συνεχώς στην οθόνη του κινητού ή ότι αποφεύγουν συστηματικά οποιαδήποτε ουσιαστική τοποθέτηση, τότε βρίσκεσαι μπροστά σε ένα ξεκάθαρο red flag.

Pexels
Pexels

Τα ζώδια του Νερού: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες

Η συναισθηματική νοημοσύνη, η ζεστασιά στο βλέμμα και η ικανότητά τους να δημιουργούν αμέσως ένα κλίμα εμπιστοσύνης είναι το πράσινο φως που αναζητάς στα ζώδια του νερού. Το κόκκινο καμπανάκι χτυπάει όταν παρατηρήσεις μια τάση χειριστικότητας, υπερβολικής μυστικοπάθειας ή όταν προσπαθούν να θυματοποιηθούν αναφερόμενοι σε παλαιότερες σχέσεις τους.

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