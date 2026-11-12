Μουσικά Νέα 12.11.2026

Νέες ακυρώσεις στη περιοδεία των Usher & Chris Brown – 6 συναυλίες εκτός προγράμματος

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Οι Usher και Chris Brown ακυρώνουν 2 ακόμη συναυλίες της The R&B Tour, ανεβάζοντας σε 6 τον συνολικό αριθμό των ματαιωμένων εμφανίσεων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ακυρώθηκαν δύο επιπλέον συναυλίες της περιοδείας "The R&B Tour" των Usher και Chris Brown.
  • Οι ακυρωμένες συναυλίες αφορούν το Λος Άντζελες (16 Νοεμβρίου) και το Μαϊάμι (6 Δεκεμβρίου).
  • Ο συνολικός αριθμός των ακυρωμένων συναυλιών της περιοδείας ανέρχεται σε έξι.
  • Δεν έχει υπάρξει επίσημη εξήγηση για τις ακυρώσεις, ενώ οι προηγούμενες αναφέρονταν σε λόγους υγείας και ευημερίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Usher και Chris Brown προχώρησαν στην ακύρωση 2 επιπλέον ημερομηνιών της κοινής τους περιοδείας, με τίτλο «The R&B Tour». Συγκεκριμένα, οι συναυλίες που επηρεάζονται είναι αυτές που είχαν προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες και για τις 6 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή εξήγηση από τους δύο καλλιτέχνες ή τους εκπροσώπους τους σχετικά με τους λόγους πίσω από αυτές τις νέες ακυρώσεις.

Ο Usher με δερμάτινο μπουφάν με γούνα, προετοιμάζεται για την εκρηκτική R&B περιοδεία με τον Chris Brown.
https://www.instagram.com/usher/

Η Ticketmaster, πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων, έχει ήδη ενημερώσει για τις ματαιώσεις, αφήνοντας τους θαυμαστές να αναρωτιούνται για την πορεία της περιοδείας. Η «The R&B Tour» αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου, και οι τελευταίες ακυρώσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των συναυλιών που έχουν ακυρωθεί σε έξι. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ακυρωμένες εμφανίσεις αφορούν επιπλέον ημερομηνίες που είχαν προστεθεί στην περιοδεία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

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Τον περασμένο Οκτώβριο, είχαν προηγηθεί ακυρώσεις συναυλιών σε Βαλτιμόρη, Ιντιανάπολη, Σινσινάτι και Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας. Τότε, οι διοργανωτές της περιοδείας είχαν αναφέρει σε δήλωσή τους, όπως μεταδόθηκε από το Complex, ότι οι ακυρώσεις γίνονταν «για να δοθεί προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του περιοδεύοντος καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού».

Ο Chris Brown σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial

Επιπλέον, η πηγή αναφέρει ότι ο Chris Brown αναμενόταν να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 26 Οκτωβρίου για υπόθεση επίθεσης σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου το 2023. Ο καλλιτέχνης είχε δηλώσει ένοχος για το αδίκημα της συμπλοκής τον Ιούλιο, ωστόσο, η δικαστική απόφαση του επέβαλε ανασταλτική ποινή φυλάκισης, χωρίς να του επιβληθεί επιπλέον χρόνος κράτησης.

Η επιστροφή της περιοδείας στη σκηνή μετά από μια σύντομη παύση, με την έναρξη της πενταήμερης παραμονής τους στην Ατλάντα στις 5 Νοεμβρίου, δεν ήταν εντελώς ομαλή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συναυλία είχε ξεκινήσει με καθυστέρηση άνω των δύο ωρών, ενώ οι δύο συν-επικεφαλής της περιοδείας, Usher και Chris Brown, δεν ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί. Ωστόσο, οι επόμενες τρεις συναυλίες στην Ατλάντα κύλησαν πιο ομαλά, με απρόσμενες εμφανίσεις καλεσμένων, όπως οι Jeezy, Bow Wow και Sexyy Red.

Η «The R&B Tour» έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη εμπορικά, όντας η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα και τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων για τον μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard Boxscore, η κοινή περιοδεία απέφερε 77,4 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 423.000 εισιτήρια σε δέκα εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του μήνα.

Επιπλέον, η περιοδεία αυτή έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς οι δύο καλλιτέχνες, Chris Brown και Usher, ετοιμάζουν την πιο εκρηκτική R&B περιοδεία της δεκαετίας, όπως είχαμε αναφέρει και παλαιότερα.

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Chris Brown TOUR Usher
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