Μουσικά Νέα 12.11.2026

Η επιστροφή της Megan στη σκηνή με τις KATSEYE άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Megan επέστρεψε στη σκηνή με περιορισμένη συμμετοχή, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από τη διάσειση, προκαλώντας ανησυχία στους fans των KATSEYE
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Megan των KATSEYE επέστρεψε στη σκηνή στο Τέξας, αλλά με περιορισμούς λόγω διάσεισης.
  • Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε καθιστή, φορώντας γυαλιά, ενώ τα άλλα μέλη ανέλαβαν τις χορογραφίες.
  • Η εμφάνιση προκάλεσε αντιδράσεις στους fans, που ανησυχούν για την υγεία της Megan και ασκούν πίεση στη διοίκηση.
  • Το συγκρότημα αντιμετωπίζει δυσκολίες, με απουσίες μελών και προηγούμενους τραυματισμούς της Megan.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή των KATSEYE στη σκηνή δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμεναν οι fans τους. Το συγκρότημα έδωσε ξανά συναυλία στις 10 Νοεμβρίου, στο Austin του Τέξας, έπειτα από τις πρόσφατες ακυρώσεις εμφανίσεών του λόγω του προβλήματος υγείας της Megan. Ωστόσο, η τραγουδίστρια συμμετείχε στο live με σημαντικούς περιορισμούς, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από διάσειση.

https://www.instagram.com/katseyeworld/
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Megan εμφανίζεται καθισμένη σε μια καρέκλα στην άκρη της σκηνής, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου, ενώ οι Lara, Daniela και Yoonchae αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χορευτικού προγράμματος. Η ίδια τραγούδησε ορισμένα κομμάτια και συμμετείχε όσο της επέτρεπε η κατάστασή της, χωρίς να ακολουθεί τις έντονες χορογραφίες που χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις του group.

Διάβασε επίσης: Flashback: Το «Stand By Me Now» των Melisses και των Playmen στο MadWalk 2016

Παρά τους περιορισμούς, η επιστροφή της στη σκηνή συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν οι fans, η Megan απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας πως χαίρεται πολύ που βρίσκεται ξανά εκεί, ενώ ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της. Όπως ανέφερε, αισθάνεται ήδη πολύ καλύτερα.

Η ενημέρωση της Megan για την κατάσταση της υγείας της

Λίγο πριν από τη συναυλία στο Austin, η Megan είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της για την πορεία της ανάρρωσής της μέσα από ανάρτηση στο Weverse. Όπως εξήγησε, παρότι αισθάνεται αισθητά καλύτερα, δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τη διάσειση και χρειάζεται να συνεχίσει να λαμβάνει προφυλάξεις.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, οι γιατροί της είχαν συστήσει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα, με λιγότερες χορογραφίες, περιορισμένες κινήσεις και διαλείμματα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψει σε μια εμφάνιση χωρίς περιορισμούς, καθώς θα χρειαστεί να επανεκτιμηθεί η κατάστασή της πριν αναλάβει ξανά το πλήρες performance.

Η Yoonchae και οι φίλες της υιοθετούν απρόσμενες μεταμφιέσεις για το Halloween, εντυπωσιάζοντας με τις στολές τους.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Νοεμβρίου η Megan είχε αποκαλύψει μέσα από Instagram Story ότι υπέστη διάσειση, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις ακυρώσεις των συναυλιών. Είχε μάλιστα τονίσει πως κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αναρρώσει και να επιστρέψει στη σκηνή.

Οι αντιδράσεις των fans και η πίεση προς τη διοίκηση των KATSEYE

Η απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά η συναυλία, με τη Megan να συμμετέχει υπό αυτές τις συνθήκες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές του συγκροτήματος. Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το κατά πόσο ένα περιβάλλον με δυνατή μουσική, έντονα φώτα και συνεχή ερεθίσματα είναι κατάλληλο για μια καλλιτέχνιδα που αναρρώνει από τραυματισμό στο κεφάλι.

Στα social media, αρκετοί fans στράφηκαν κατά της διοίκησης των KATSEYE και των εταιρειών HYBE και Geffen Records, αναρωτώμενοι γιατί δεν επιλέχθηκε η πλήρης αποχή της Megan από τις εμφανίσεις μέχρι να αναρρώσει. Η εικόνα της τραγουδίστριας καθισμένης στην άκρη της σκηνής ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τις απαιτήσεις της περιοδείας και την ανάγκη προστασίας της υγείας των καλλιτεχνών.

Η Lara Raj, η Yoonchae, η Daniela Avanzini και η Megan Skiendiel των KATSEYE παρουσιάζουν τη νέα επέκταση του Wildworld Tour 2027.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις δισκογραφικές εταιρείες σχετικά με τις αντιδράσεις. Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται πλέον στο πότε η Megan θα μπορέσει να επιστρέψει στο πλήρες πρόγραμμα εμφανίσεων του group.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι KATSEYE στην περιοδεία τους

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι KATSEYE βρίσκονται ήδη σε μια απαιτητική περίοδο, καθώς εμφανίζονται με περιορισμένη σύνθεση. Η Manon βρίσκεται σε hiatus από τον Φεβρουάριο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής της, ενώ η Sophia είχε γνωστοποιήσει πριν από περίπου 6  μήνες ότι θα απομακρυνθεί προσωρινά από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος, προκειμένου να επικεντρωθεί στην προσωπική της ευημερία. Η επιστροφή της Sophia αναμένεται τον Ιανουάριο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Παράλληλα, η Megan είχε αντιμετωπίσει και άλλον τραυματισμό μέσα στη χρονιά, καθώς τον Αύγουστο είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο, γεγονός που είχε οδηγήσει στην ακύρωση της εμφάνισης των KATSEYE στο φεστιβάλ Daisy Chain Fields της Olivia Rodrigo.

Με τόσες απουσίες και προβλήματα υγείας να έχουν επηρεάσει την πορεία του group, η πρόσφατη εμφάνιση στο Austin άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεχίζεται η περιοδεία. Για τους fans, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η επιστροφή των KATSEYE στη σκηνή, αλλά κυρίως να μπορέσουν και τα έξι μέλη να συνεχίσουν τη μουσική τους πορεία με ασφάλεια.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Katseye Megan
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ετοιμάσου για το απόλυτο Duachella: Η Dua Lipa κατακτά πρώτη φορά τη σκηνή του Coachella 2027

Ετοιμάσου για το απόλυτο Duachella: Η Dua Lipa κατακτά πρώτη φορά τη σκηνή του Coachella 2027

12.11.2026
Επόμενο
«You’ve Got Mail»: Η Meg Ryan και ο Tom Hanks επιστρέφουν μέσα από το remake της θρυλικής ταινίας

«You’ve Got Mail»: Η Meg Ryan και ο Tom Hanks επιστρέφουν μέσα από το remake της θρυλικής ταινίας

12.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Flashback MadWalk 2017: Όταν οι «Κούπες» της Μαρίνας Σάττι συνάντησαν τη μόδα στην πασαρέλα
MadWalk

Flashback MadWalk 2017: Όταν οι «Κούπες» της Μαρίνας Σάττι συνάντησαν τη μόδα στην πασαρέλα

12.11.2026
Ετοιμάσου για το απόλυτο Duachella: Η Dua Lipa κατακτά πρώτη φορά τη σκηνή του Coachella 2027
Μουσικά Νέα

Ετοιμάσου για το απόλυτο Duachella: Η Dua Lipa κατακτά πρώτη φορά τη σκηνή του Coachella 2027

12.11.2026
Το Battle of the Best επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 21η χρονιά
Μουσικά Νέα

Το Battle of the Best επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 21η χρονιά

12.11.2026
Ο Anyma επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας για 2 μεγάλα shows το 2027
Μουσικά Νέα

Ο Anyma επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας για 2 μεγάλα shows το 2027

12.11.2026
Νέες ακυρώσεις στη περιοδεία των Usher & Chris Brown – 6 συναυλίες εκτός προγράμματος
Μουσικά Νέα

Νέες ακυρώσεις στη περιοδεία των Usher & Chris Brown – 6 συναυλίες εκτός προγράμματος

12.11.2026
Η Λένα Ζευγαρά έρχεται για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 – Οι επιτυχίες που την καθιέρωσαν
Life

Η Λένα Ζευγαρά έρχεται για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 – Οι επιτυχίες που την καθιέρωσαν

12.11.2026
Fashion meets Revolution: Η ανατρεπτική συνάντηση των Deux Hommes με την Κατερίνα Λιόλιου στο MadWalk 2026
Life

Fashion meets Revolution: Η ανατρεπτική συνάντηση των Deux Hommes με την Κατερίνα Λιόλιου στο MadWalk 2026

12.11.2026
Ο Prince ζωντανεύει ξανά στη σκηνή: Η συναυλία του στο Λας Βέγκας έρχεται στους κινηματογράφους!
Μουσικά Νέα

Ο Prince ζωντανεύει ξανά στη σκηνή: Η συναυλία του στο Λας Βέγκας έρχεται στους κινηματογράφους!

12.11.2026
Florence + The Machine: Κυκλοφόρησαν το πρώτο ολοκληρωμένο live album της καριέρας τους
Μουσική

Florence + The Machine: Κυκλοφόρησαν το πρώτο ολοκληρωμένο live album της καριέρας τους

11.11.2026
Φτιάξε τη δική σου πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι – Είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι!

Φτιάξε τη δική σου πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι – Είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι!

Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Είναι αλήθεια ότι καταπίνουμε αράχνες στον ύπνο μας;

Είναι αλήθεια ότι καταπίνουμε αράχνες στον ύπνο μας;

Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες