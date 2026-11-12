Η επιστροφή της Megan στη σκηνή με τις KATSEYE άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων

Η Megan επέστρεψε στη σκηνή με περιορισμένη συμμετοχή, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από τη διάσειση, προκαλώντας ανησυχία στους fans των KATSEYE

Με μια ματιά Η Megan των KATSEYE επέστρεψε στη σκηνή στο Τέξας, αλλά με περιορισμούς λόγω διάσεισης.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε καθιστή, φορώντας γυαλιά, ενώ τα άλλα μέλη ανέλαβαν τις χορογραφίες.

Η εμφάνιση προκάλεσε αντιδράσεις στους fans, που ανησυχούν για την υγεία της Megan και ασκούν πίεση στη διοίκηση.

Το συγκρότημα αντιμετωπίζει δυσκολίες, με απουσίες μελών και προηγούμενους τραυματισμούς της Megan. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή των KATSEYE στη σκηνή δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμεναν οι fans τους. Το συγκρότημα έδωσε ξανά συναυλία στις 10 Νοεμβρίου, στο Austin του Τέξας, έπειτα από τις πρόσφατες ακυρώσεις εμφανίσεών του λόγω του προβλήματος υγείας της Megan. Ωστόσο, η τραγουδίστρια συμμετείχε στο live με σημαντικούς περιορισμούς, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από διάσειση.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Megan εμφανίζεται καθισμένη σε μια καρέκλα στην άκρη της σκηνής, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου, ενώ οι Lara, Daniela και Yoonchae αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χορευτικού προγράμματος. Η ίδια τραγούδησε ορισμένα κομμάτια και συμμετείχε όσο της επέτρεπε η κατάστασή της, χωρίς να ακολουθεί τις έντονες χορογραφίες που χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις του group.

Διάβασε επίσης: Flashback: Το «Stand By Me Now» των Melisses και των Playmen στο MadWalk 2016

Παρά τους περιορισμούς, η επιστροφή της στη σκηνή συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν οι fans, η Megan απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας πως χαίρεται πολύ που βρίσκεται ξανά εκεί, ενώ ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της. Όπως ανέφερε, αισθάνεται ήδη πολύ καλύτερα.

Η ενημέρωση της Megan για την κατάσταση της υγείας της

Λίγο πριν από τη συναυλία στο Austin, η Megan είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της για την πορεία της ανάρρωσής της μέσα από ανάρτηση στο Weverse. Όπως εξήγησε, παρότι αισθάνεται αισθητά καλύτερα, δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τη διάσειση και χρειάζεται να συνεχίσει να λαμβάνει προφυλάξεις.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, οι γιατροί της είχαν συστήσει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα, με λιγότερες χορογραφίες, περιορισμένες κινήσεις και διαλείμματα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψει σε μια εμφάνιση χωρίς περιορισμούς, καθώς θα χρειαστεί να επανεκτιμηθεί η κατάστασή της πριν αναλάβει ξανά το πλήρες performance.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Νοεμβρίου η Megan είχε αποκαλύψει μέσα από Instagram Story ότι υπέστη διάσειση, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις ακυρώσεις των συναυλιών. Είχε μάλιστα τονίσει πως κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αναρρώσει και να επιστρέψει στη σκηνή.

Οι αντιδράσεις των fans και η πίεση προς τη διοίκηση των KATSEYE

Η απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά η συναυλία, με τη Megan να συμμετέχει υπό αυτές τις συνθήκες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές του συγκροτήματος. Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το κατά πόσο ένα περιβάλλον με δυνατή μουσική, έντονα φώτα και συνεχή ερεθίσματα είναι κατάλληλο για μια καλλιτέχνιδα που αναρρώνει από τραυματισμό στο κεφάλι.

Στα social media, αρκετοί fans στράφηκαν κατά της διοίκησης των KATSEYE και των εταιρειών HYBE και Geffen Records, αναρωτώμενοι γιατί δεν επιλέχθηκε η πλήρης αποχή της Megan από τις εμφανίσεις μέχρι να αναρρώσει. Η εικόνα της τραγουδίστριας καθισμένης στην άκρη της σκηνής ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τις απαιτήσεις της περιοδείας και την ανάγκη προστασίας της υγείας των καλλιτεχνών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις δισκογραφικές εταιρείες σχετικά με τις αντιδράσεις. Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται πλέον στο πότε η Megan θα μπορέσει να επιστρέψει στο πλήρες πρόγραμμα εμφανίσεων του group.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι KATSEYE στην περιοδεία τους

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι KATSEYE βρίσκονται ήδη σε μια απαιτητική περίοδο, καθώς εμφανίζονται με περιορισμένη σύνθεση. Η Manon βρίσκεται σε hiatus από τον Φεβρουάριο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής της, ενώ η Sophia είχε γνωστοποιήσει πριν από περίπου 6 μήνες ότι θα απομακρυνθεί προσωρινά από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος, προκειμένου να επικεντρωθεί στην προσωπική της ευημερία. Η επιστροφή της Sophia αναμένεται τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, η Megan είχε αντιμετωπίσει και άλλον τραυματισμό μέσα στη χρονιά, καθώς τον Αύγουστο είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο, γεγονός που είχε οδηγήσει στην ακύρωση της εμφάνισης των KATSEYE στο φεστιβάλ Daisy Chain Fields της Olivia Rodrigo.

Με τόσες απουσίες και προβλήματα υγείας να έχουν επηρεάσει την πορεία του group, η πρόσφατη εμφάνιση στο Austin άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεχίζεται η περιοδεία. Για τους fans, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η επιστροφή των KATSEYE στη σκηνή, αλλά κυρίως να μπορέσουν και τα έξι μέλη να συνεχίσουν τη μουσική τους πορεία με ασφάλεια.

Διάβασε επίσης: