Cinema 12.11.2026

Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman – Η σπουδαία διάκριση για την καριέρα της

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Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου αναγνωρίζει την πολυετή προσφορά και το καλλιτεχνικό της στίγμα με ένα ξεχωριστό βραβείο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Nicole Kidman θα τιμηθεί με ειδικό βραβείο César από τη Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου.
  • Η διάκριση αναγνωρίζει την καλλιτεχνική πορεία της, γεφυρώνοντας το Χόλιγουντ με το «auteur» σινεμά.
  • Η Kidman έχει διακριθεί με Όσκαρ, Κύπελλο Volpi και έχει επιτυχημένη πορεία ως παραγωγός.
  • Η ηθοποιός είναι επίσης πρέσβειρα καλής θέλησης του UN Women και δραστήρια σε φιλανθρωπικές δράσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Kidman, η διεθνούς φήμης ηθοποιός και παραγωγός, ετοιμάζεται να τιμηθεί με ένα ειδικό βραβείο César από τη Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τεχνών. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 52ης διοργάνωσης των βραβείων César, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου 2027, στο ιστορικό Olympia του Παρισιού.

Η Nicole Kidman ποζάρει με μπικίνι και τζιν, αποκαλύπτοντας την εμφάνισή της σε νέα φωτογράφιση.
https://www.instagram.com/nicolekidman/

Η Γαλλική Ακαδημία, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Canal+, ανακοίνωσε την τιμητική αυτή διάκριση, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει την πορεία μιας καλλιτέχνιδας που δεν επέτρεψε ποτέ τη φήμη να καθοδηγήσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές. Η Nicole Kidman θεωρείται από πολλούς ως μια εμβληματική φιγούρα, που γεφυρώνει με επιτυχία τον χώρο του αμερικανικού κινηματογραφικού αστέρι και τον κόσμο του «auteur» σινεμά, έχοντας συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Stanley Kubrick, η Jane Campion, ο Lars von Trier, ο Baz Luhrmann και ο Yorgos Lanthimos.

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Μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και εμβληματικούς ρόλους

Η Αυστραλιανή ηθοποιός έκανε το διεθνές της ντεμπούτο με την ταινία «Dead Calm», ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες που άφησαν εποχή, όπως το «Moulin Rouge!», το «Eyes Wide Shut», το «The Others» και το «Dogville». Η ερμηνεία της ως Virginia Woolf στην ταινία «The Hours» της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2003. Πιο πρόσφατα, το 2024, απέσπασε το Κύπελλο Volpi καλύτερης ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ταινία «Babygirl».

Η Nicole Kidman χαμογελάει με λευκό φόρεμα με φτερά, σε μια εκδήλωση στο Παρίσι, σε μια σπάνια εμφάνιση.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πέρα από την υποκριτική της δεινότητα, η Nicole Kidman έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία και ως παραγωγός. Συνίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Blossom Films, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες σειρές όπως το «Big Little Lies», το «The Undoing» και το «Nine Perfect Strangers», στις οποίες η ίδια είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο θέατρο, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για τις παραστάσεις της στο West End του Λονδίνου, όπως το «The Blue Room» και το «Photograph 51».

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Τιμητικές διακρίσεις και κοινωνική προσφορά

Η λίστα των διακρίσεων της Nicole Kidman είναι εκτενής. Έχει ανακηρυχθεί Companion of the Order of Australia το 2006 και έχει λάβει το βραβείο για την 70η επέτειο του Φεστιβάλ Καννών το 2017. Το 2024, το American Film Institute της απένειμε το Life Achievement Award, καθιστώντας την την πρώτη Αυστραλή καλλιτέχνη που λαμβάνει αυτή τη σπουδαία τιμή.

https://www.instagram.com/nicolekidman
https://www.instagram.com/nicolekidman

Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, η Nicole Kidman επιδεικνύει έντονη κοινωνική δράση. Υπηρετεί ως πρέσβειρα καλής θέλησης του UN Women και έχει συμβάλει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για προγράμματα καταπολέμησης του καρκίνου του γυναικείου μαστού, υποστηρίζοντας ιδρύματα όπως το Stanford και το Vanderbilt-Ingram Cancer Center.

Η Nicole Kidman ποζάρει με το διάφανο σύνολο Schiaparelli στο κόκκινο χαλί, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
httpswww.instagram.comnicolekidman

Ο Canal+ θα μεταδώσει ζωντανά και χωρίς κρυπτογράφηση την τελετή απονομής της 25ης Φεβρουαρίου, προσφέροντας σε όλους τους θεατές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την απόδοση φόρου τιμής σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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Nicole Kidman
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