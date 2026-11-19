Η Danae και ο Stelios Koudounaris ετοιμάζονται για το MadWalk 2026 by Three Cents και το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα του fashion act

Με μια ματιά Το mad.gr παρακολούθησε την πρόβα του act της Danae με τον Stelios Koudounaris για το MadWalk 2026.

Η Danae ανέλαβε τη μουσική επένδυση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σκηνική συνάντηση με τον σχεδιαστή.

Η φωνή και η ενέργεια της Danae έδωσαν ρυθμό στην παρουσίαση, προσφέροντας μια πρώτη γεύση.

Η συλλογή του Koudounaris για τη σεζόν Autumn/Winter 2026-27 παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις και σύγχρονη θηλυκότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το mad.gr βρέθηκε στο Κλειστό Tae Kwon Do για την πρόβα του act του Stelios Koudounaris με τη Danae, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents και παρακολούθησε από κοντά την προετοιμασία τους λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά. Η Danae ανέλαβε τη μουσική επένδυση του fashion act, δημιουργώντας μαζί με τον σχεδιαστή μια ξεχωριστή σκηνική συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η Danae δοκίμασε την παρουσία και την κίνησή της στη σκηνή, ενώ παράλληλα διαμορφωνόταν η συνολική εικόνα του act. Η φωνή και η ενέργειά της έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στην παρουσίαση, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από όσα πρόκειται να δούμε στο φετινό MadWalk.

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Η μουσική παρουσία της Danae συναντά τη σχεδιαστική ταυτότητα του Stelios Koudounaris, ο οποίος για τη σεζόν Autumn/Winter 2026-27 παρουσιάζει μια συλλογή με έντονες αντιθέσεις, δυναμικές γραμμές και διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης θηλυκότητας. Ένα fashion act που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική και δίνει χώρο στην προσωπική έκφραση.

Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα, κατέγραψε στιγμές από την προετοιμασία και μεταφέρει όλη την ενέργεια από τα παρασκήνια του MadWalk 2026 by Three Cents. Μείνε συντονισμένος στο mad.gr για περισσότερες backstage στιγμές, αποκλειστικές εικόνες και όλα όσα συμβαίνουν λίγο πριν από το μεγαλύτερο fashion music project της χρονιάς.

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