«Δεν θα γίνω μέρος της μαυρίλας»: Η Denisa μιλά χωρίς φίλτρο στο «Talk to Mad»

Η Denisa-Λυδία Μπαϊρακτάρι μιλά στο «Talk to Mad» για τη δημοσιογραφία, τα social media, την αυτοπεποίθηση, το body positivity και τη νέα της ζωή ως content creator

Με μια ματιά Η Ντενίσα Μπαϊρακτάρι προτιμά αυθεντικότητα και χιούμορ στο content creation, αντί για τελειότητα.

Η αυτοπεποίθηση χτίστηκε στα 15, αποδεχόμενη τον εαυτό της παρά τα πρότυπα.

Δεν θέλει το TikTok να γίνει επαγγελματική πίεση, αλλά προσωπικό και χαλαρωτικό περιεχόμενο.

Η δημοσιογραφία της προσφέρει οικονομική ασφάλεια, επιτρέποντάς της να μην κυνηγά μόνο τα views. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του «Talk to Mad» υποδέχτηκε στον καναπέ της εκπομπής ένα πρόσωπο που τα τελευταία χρόνια κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους: τη δημοσιογραφία και τα social media. Η Ντενίσα-Λυδία Μπαϊρακτάρι, γνωστή στο TikTok και στο Instagram ως Denise of Greece, συναντήθηκε με την Αθηνά Κλήμη και μίλησε ανοιχτά για τη δουλειά της, το content creation, την αυτοπεποίθηση και τη σχέση της με το κοινό.

Δημοσιογράφος εδώ και περίπου μία δεκαετία, η Ντενίσα έχει τα τελευταία χρόνια προσθέσει έναν ακόμη ρόλο στην καθημερινότητά της: αυτόν της content creator. Μόνο που η δική της προσέγγιση στα social media δεν βασίζεται στην τελειότητα, στα υπερβολικά edits ή στην προσπάθεια να δημιουργήσει μια «τέλεια» online εικόνα. Αντίθετα, προτιμά το αυθόρμητο, το χιούμορ και τις στιγμές που μοιάζουν περισσότερο με μια συζήτηση μεταξύ φίλων.

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Από την εφηβεία και την αυτοπεποίθηση μέχρι το hate στα social, την πίεση των views και το μέλλον της δημοσιογραφίας, η συζήτηση στο Talk to Mad είχε πολλά διαφορετικά κεφάλαια. Και σε αρκετά από αυτά, η Ντενίσα-Λυδία Μπαϊρακτάρι μίλησε με έναν τρόπο που δεν άφησε πολλά περιθώρια για… φίλτρα.

Μία από τις φράσεις που χαρακτηρίζουν τη Ντενίσα είναι αυτή που έχει επιλέξει να γράφει στο bio της: «Είμαι μία σαν όλες τις άλλες». Μιλώντας στην Αθηνά Κλήμη, εξήγησε πως δεν της αρέσει η λογική σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες πρέπει διαρκώς να παρουσιάζονται ως διαφορετικές, μοναδικές ή «καλύτερες» από τις υπόλοιπες. Για εκείνη, η κοινή εμπειρία είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση και αλληλοϋποστήριξη. «Το να είμαστε ίδιες είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε κουλ, τέλειες, γιατί μαθαίνουμε η μία από την άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε και για την ταυτότητά της ως παιδί μεταναστών. Όπως εξήγησε, είναι κάτι που θέλει να είναι ξεκάθαρο σε όποιον την γνωρίζει μέσα από τα social media, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του ποια είναι και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της.

Η αυτοπεποίθηση που ξεκίνησε στα 15

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει από την εικόνα του σώματος και την αυτοπεποίθηση. Η Denisa θυμήθηκε τα εφηβικά της χρόνια και μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνει ως κορίτσι στα zeros, σε μια εποχή που το body positivity δεν είχε τη θέση που έχει σήμερα.

Η ίδια περιέγραψε μια περίοδο κατά την οποία έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στο να συγκρίνει συνεχώς τον εαυτό της με τα πρότυπα που έβλεπε στην τηλεόραση ή να προσπαθήσει να αποδεχτεί αυτό που είναι. Γύρω στα 15 της, όπως είπε, έγινε ένα «switch» στο μυαλό της και αποφάσισε πως θα προχωρήσει στη ζωή της αποδεχόμενη τον εαυτό της.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η αυτοπεποίθηση είναι μια μόνιμη κατάσταση. Η ίδια παραδέχτηκε ότι υπάρχουν μέρες που δεν αισθάνεται καλά με την εμφάνισή της, αλλά και στιγμές που μπορεί να αλλάξει αρκετά ρούχα μέχρι τελικά να επιστρέψει στο… κλασικό τζιν.

Από τα random βίντεο στο TikTok

Το content creation μπήκε στη ζωή της χωρίς ιδιαίτερο πλάνο. Η Denisa ανέβαζε εδώ και χρόνια stories στο Instagram και περιστασιακά βίντεο στο TikTok, χωρίς να σκέφτεται ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε επαγγελματική δραστηριότητα. Οι φίλοι της ήταν εκείνοι που την παρότρυναν να το κάνει πιο συστηματικά, καθώς κάποια από τα βίντεό της είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν αρκετή ανταπόκριση. Κάποια στιγμή, έχοντας δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να βγάλει ένα επιπλέον χαρτζιλίκι, αποφάσισε να δώσει μια πιο οργανωμένη ευκαιρία στο TikTok.

Μάλιστα, είχε θέσει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να καταφέρει να βγάλει τα χρήματα για τις διακοπές της στη Δονούσα, το αγαπημένο της μέρος. Το σχέδιο πήγε τελικά καλύτερα από όσο περίμενε και έτσι το content παρέμεινε στη ζωή της. Παρότι η δημοσιογραφία είναι το βασικό επαγγελματικό της πεδίο, η Ντενίσα επέλεξε συνειδητά να μην κάνει το TikTok μια δεύτερη εκδοχή της δουλειάς της.

Όπως εξήγησε, περνά ήδη πολλές ώρες στο γραφείο κάνοντας ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις. Ήθελε, λοιπόν, το περιεχόμενο που δημιουργεί στο σπίτι της να αποτελεί κάτι διαφορετικό και πιο προσωπικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποφεύγει την επικαιρότητα. Μπορεί να σχολιάσει ένα κοινωνικό ζήτημα την ώρα που βάφεται ή κάνει eyeliner, αλλά δεν θέλει το TikTok να της δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεται διαρκώς σε επαγγελματικό mode.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο περιεχόμενό της είναι το γεγονός ότι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια απολύτως «τέλεια» εικόνα. Στην αρχή, όπως παραδέχτηκε, προσπάθησε να προσέχει περισσότερο το background των βίντεο και να τακτοποιεί το σπίτι πριν τραβήξει content. Κάποια στιγμή, όμως, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να περνά χρόνο μαζεύοντας το σπίτι για ένα βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων.

Έτσι, επέλεξε να δείχνει περισσότερο την πραγματική της καθημερινότητα. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα σχολιάσει πως δεν σιδέρωσε το T-shirt της ή πως το σπίτι της δεν είναι τακτοποιημένο. Και κάπου εδώ έρχεται ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της συζήτησης: «Εμείς είμαστε Βαλκάνιες, κορίτσι μου».

Η σχέση της με τα αρνητικά σχόλια ήταν ένα ακόμη θέμα που τέθηκε στο Talk to Mad. Η Denisa παραδέχτηκε πως στο παρελθόν είχε δεχθεί περισσότερο hate, ειδικά όταν ανέβαζε πιο random περιεχόμενο. Δεν είναι άνθρωπος που αφήνει απαραίτητα μια κακία να πέσει κάτω. Αντίθετα, έχει επιλέξει αρκετές φορές να απαντήσει με χιούμορ, ενώ όταν βλέπει ότι κάποιος επιμένει συστηματικά στην αρνητικότητα, προχωρά στο block.

Για εκείνη, όμως, το σημαντικότερο είναι να μην επιτρέψει στα social media να μετατραπούν σε έναν χώρο που της δημιουργεί άγχος. «Δεν θέλω να νευριάζω για κάτι που έχω επιλέξει ότι θα το κάνω για να με χαλαρώνει και να με χαροποιεί», εξήγησε.

Και αυτή η λογική συνοψίζεται σε μία ακόμη χαρακτηριστική φράση της: «Δεν θα γίνω μέρος της μαυρίλας». Η Denisa αναγνωρίζει ότι υπάρχει ήδη αρκετή αρνητικότητα στα media και στα social και δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσθέσει ακόμη περισσότερη.

Η Denisa γνωρίζει πολύ καλά ότι το περιεχόμενο στα social μπορεί να επηρεάσει το κοινό. Άλλωστε, θυμάται τον εαυτό της ως έφηβη να επηρεάζεται από τα πρόσωπα που έβλεπε τότε στην τηλεόραση. Γι’ αυτό έχει επιλέξει να δημιουργήσει έναν χώρο που θέλει να είναι θετικός, χωρίς όμως να παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα ευτυχίας. Δεν θα προσποιηθεί ότι είναι καλά όταν δεν είναι, αλλά επίσης δεν θεωρεί απαραίτητο να ανοίγει την κάμερα κάθε φορά που έχει κάτι αρνητικό να πει.

Η ίδια παραδέχεται ότι στην πραγματική της ζωή μπορεί να είναι γκρινιάρα, ακόμη και κακή κάποιες φορές. Απλώς έχει αποφασίσει πως αυτά τα κομμάτια του χαρακτήρα της δεν χρειάζεται να αποτελούν το περιεχόμενο που επιλέγει να μοιράζεται δημόσια.

Παρότι αρχικά αντιμετώπιζε τα TikTok της σχεδόν σαν stories, σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει, καθώς το content έχει αποκτήσει και επαγγελματική διάσταση. Η ίδια παραδέχεται ότι πλέον υπάρχουν στιγμές που κοιτάζει περισσότερο τα views και τα likes και μπορεί να αναρωτηθεί γιατί ένα βίντεο που θεωρούσε πολύ αστείο δεν πήγε όσο καλά περίμενε. Ωστόσο, θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι έχει παράλληλα και τη δημοσιογραφία. Η οικονομική της ασφάλεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την απόδοση ενός TikTok, κάτι που της επιτρέπει να κρατά μια μεγαλύτερη απόσταση από το κυνήγι των αριθμών.

Τα μελλόντικά της σχέδια

Όταν η συζήτηση έφτασε στα μελλοντικά σχέδια, η απάντηση της Ντενίσα ήταν μάλλον… anti-hustle. Δεν ονειρεύεται να δουλεύει ασταμάτητα ούτε θεωρεί ότι η επιτυχία απαιτεί απαραίτητα 12 ή 16 ώρες δουλειάς καθημερινά. Για εκείνη, εξίσου σημαντικός είναι ο χρόνος που μένει μετά τη δουλειά για τους ανθρώπους της, την ξεκούραση και την προσωπική της ζωή.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε δεκαέξι ώρες την ημέρα για να πάμε μπροστά», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως αγαπά τα χρήματα και αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν, αλλά δεν θα θυσίαζε εύκολα τον προσωπικό της χρόνο για να κερδίσει περισσότερα.

Ως δημοσιογράφος, η Denisa δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει και την αλλαγή που συντελείται στον χώρο των media. Η ίδια χαρακτήρισε τη σημερινή εποχή δύσκολη για τα media τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, ενώ θεωρεί πως η ενημέρωση θα μεταφέρεται όλο και περισσότερο μέσα από το video και τα social media. Κατά τη γνώμη της, όσο πιο γρήγορα αντιληφθούν αυτή την αλλαγή οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τόσο καλύτερα θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες και για τους ίδιους τους δημοσιογράφους.

Αν μπορούσε να ζήσει για μία εβδομάδα τη ζωή κάποιου άλλου…

Στο πιο fun κομμάτι της συνέντευξης, η Αθηνά Κλήμη έβαλε τη Ντενίσα σε ένα διαφορετικό challenge με αυθόρμητες ερωτήσεις. Αν μπορούσε να ανταλλάξει ζωή με έναν διάσημο άνθρωπο στην Ελλάδα για μία εβδομάδα, δεν επέλεξε κάποιον σύγχρονο influencer ή celebrity. Η απάντησή της ήταν Καίτη Γαρμπή στα ’90s.

Η ίδια εξήγησε ότι θα ήθελε να ζήσει την εποχή των τότε νυχτερινών κέντρων, την pop κουλτούρα των ’90s και όλη αυτή την περίοδο από κοντά. Μάλιστα, δήλωσε ότι ζηλεύει που δεν ήταν τότε 20 ετών για να ζήσει την εποχή των μπουζουκιών όπως ακριβώς ήταν. Και στο ερώτημα ποιο επάγγελμα θα ήθελε να κάνει έστω για μία ημέρα, η απάντηση ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη: εισοδηματίας. «Δουλεύω γιατί πρέπει να δουλεύουμε», είπε με χιούμορ, εξηγώντας πως η φυσική της τάση είναι περισσότερο προς το… καθισιό. Μπορεί να κάνει καλά τις δουλειές της, αλλά δεν κρύβει ότι προτιμά να έχει χρόνο για τη ζωή της.

Η επιλογή για το έρημο νησί

Στο τελευταίο challenge, η Ντενίσα κλήθηκε να επιλέξει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιβιώσει σε ένα έρημο νησί. Η απάντηση ήρθε χωρίς δεύτερη σκέψη: η αδερφή της. Όπως εξήγησε, η σχέση τους είναι τόσο δυνατή που δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάποιο άλλο πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση. Ακόμη και αν τελικά δεν κατάφερναν να βρουν τροφή ή να οργανώσουν την τέλεια επιβίωση, τουλάχιστον θα είχαν η μία την άλλη και, όπως είπε η Ντενίσα, θα γελούσαν πολύ.

Το νέο Talk to Mad με τη Ντενίσα-Λυδία Μπαϊρακτάρι είχε από όλα: social media, δημοσιογραφία, αυτοπεποίθηση, body positivity, hate comments, TikTok, αλλά και αρκετό χιούμορ. Μια συζήτηση που απέδειξε πως πίσω από το Denise of Greece υπάρχει μια δημοσιογράφος που θέλει να παραμένει αυθεντική, να δημιουργεί χωρίς υπερβολική πίεση και, κυρίως, να κρατά χώρο και για τη ζωή που υπάρχει μακριά από την οθόνη.

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