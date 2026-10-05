«Φέτος είναι η χρονιά μου»: Ο Tsede The Real μιλά στο «Talk to MAD» για τα μελλοντικά του σχέδια

Με μια ματιά Ο Tsede The Real δηλώνει ότι φέτος είναι η χρονιά του, με νέα projects και μουσική κυκλοφορία.

Θεωρεί επιτυχία του όταν γονείς του λένε ότι το περιεχόμενό του είναι κατάλληλο για τα παιδιά τους.

Στις 15 Οκτωβρίου κυκλοφορεί νέο, πιο σοβαρό τραγούδι, ενώ ετοιμάζει και σειρά με creators.

Αποκάλυψε ένα νέο, μυστικό project που είναι «πολύ Tsede» και αναμένεται σύντομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tsede The Real ήταν ο νέος καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to MAD», σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ, αποκαλύψεις και αρκετά… spoilers για όσα ετοιμάζει το επόμενο διάστημα. Ο δημοφιλής creator και YouTuber μίλησε για τη σχέση του με το MAD, την πορεία του στα social media, αλλά και τα νέα projects που βρίσκονται ήδη στα σκαριά. Μάλιστα, έκανε μια δήλωση που αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια: «Φέτος θεωρώ ότι είναι η χρονιά μου».

Ο Tsede The Real μετρά περίπου δέκα χρόνια παρουσίας στο YouTube και έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό μέσα από χιουμοριστικό και family friendly περιεχόμενο. Από challenges και δοκιμές φαγητού μέχρι vlogs, ταξίδια και beauty videos, ο Tsede έχει επιλέξει να δημιουργεί περιεχόμενο που τον εκφράζει, χωρίς να περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία. Όπως εξήγησε στην Αθηνά Κλήμη, αυτό που θεωρεί μεγαλύτερη επιτυχία του είναι όταν γονείς τον σταματούν στον δρόμο και του λένε ότι χαίρονται που τα παιδιά τους μπορούν να παρακολουθούν το περιεχόμενό του.

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Η σχέση του με το MAD είναι επίσης ιδιαίτερη, καθώς, όπως ανέφερε, ήταν το πρώτο κανάλι που του έδωσε την ευκαιρία να αφήσει για λίγο το YouTube και να δοκιμαστεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο ίδιος χαρακτήρισε το MAD σαν «σπίτι του», τονίζοντας πως δεν μπορεί να ξεχάσει την ευκαιρία που του δόθηκε τότε. Η Αθηνά Κλημή, μάλιστα, στάθηκε και στο γεγονός ότι ο Tsede έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την επιτυχία του στα social media, αλλά και για τον χαρακτήρα και την επικοινωνία του με τους ανθρώπους του χώρου.

Τα πρώτα βήματα και το ρίσκο που άλλαξε την πορεία του

Ο Tsede θυμήθηκε τα πρώτα χρόνια της διαδρομής του στο YouTube, όταν δημιουργούσε περιεχόμενο περισσότερο ως χόμπι και χωρίς να γνωρίζει αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει επαγγελματική δουλειά. Οι οικονομικές δυσκολίες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, καθώς δεν είχε τον εξοπλισμό που θα ήθελε και έπρεπε να βρίσκει διαφορετικούς τρόπους για να συνεχίσει να δημιουργεί. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε αγοράσει την πρώτη του κάμερα με δόσεις, δίνοντας κάθε μήνα ένα μέρος των χρημάτων.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι το YouTube μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο ήρθε όταν άρχισε να αναγνωρίζεται από τον κόσμο και να βλέπει παιδιά και γονείς να τον πλησιάζουν. Τότε αποφάσισε να αφήσει την προηγούμενη δουλειά του και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο περιεχόμενο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ένα ρίσκο που επέλεξε να πάρει, ακόμη κι αν δεν ήξερε αν θα αποδώσει οικονομικά.

«Δεν θα αλλάξει ποτέ το περιεχόμενό του»

Μιλώντας για το YouTube σήμερα και την τεράστια έκρηξη των creators μέσα από το TikTok και το Instagram, ο Tsede τόνισε πως δεν βλέπει τον αυξημένο ανταγωνισμό ως κάτι απαραίτητα αρνητικό. Για τον ίδιο, το σημαντικότερο είναι να έχει ένας creator τη δική του ταυτότητα και να μπορεί να αντέξει την πίεση που συνοδεύει την έκθεση στα social media. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως ακόμη και τα αρνητικά σχόλια μπορούν κάποιες φορές να τον επηρεάσουν, αν και προτιμά να μην τα διαβάζει και να τα αφήνει γρήγορα πίσω του.

Όσο για το δικό του περιεχόμενο, ο Tsede ήταν ξεκάθαρος: δεν σκοπεύει να αλλάξει τη συνταγή που τον κάνει να περνά καλά. «Για μια ζωή θα δοκιμάζω snacks, για μια ζωή θα κάνω τα ίδια challenge», ανέφερε με χιούμορ, εξηγώντας πως δεν θέλει να δημιουργεί κάτι μόνο και μόνο επειδή θεωρεί ότι θα αποδώσει καλύτερα. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει μια νέα σειρά στο YouTube με καλεσμένους creators από TikTok, Instagram και YouTube, η οποία θα έχει και στοιχεία μαγειρικής.

Νέο τραγούδι στις 15 Οκτωβρίου

Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της συνέντευξης ήρθε όταν ο Tsede μίλησε για τη μουσική. Ο creator αποκάλυψε πως στις 15 Οκτωβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του, κυκλοφορεί νέο τραγούδι, το οποίο χαρακτηρίζει ως το πιο σοβαρό από όσα έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Αυτή τη φορά δεν θα συνοδεύεται από video clip, αλλά θα υπάρξει teaser στο TikTok, ενώ το κομμάτι θα έχει και ένα σημείο που μπορεί να γίνει viral μέσα από χορευτικό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο στίχος μιλά για έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση, ο οποίος δεν χρειάζεται κανέναν για να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει μόνος του. Παρότι ο Tsede ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία τραγουδιστή και ότι τα τραγούδια του έχουν κυρίως χιουμοριστικό χαρακτήρα, παραδέχτηκε πως η μουσική είναι κάτι που του δίνει μεγάλη χαρά. Το νέο τραγούδι, μάλιστα, φαίνεται πως θα έχει και έναν ιδιαίτερο τίτλο-λογοπαίγνιο, τον οποίο δεν θέλησε ακόμη να αποκαλύψει.

Θα πήγαινε Eurovision ο Tsede;

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από τη Eurovision, ειδικά μετά τις προηγούμενες συζητήσεις γύρω από το τραγούδι του. Η Αθηνά Κλήμη τον ρώτησε αν θα σκεφτόταν να συμμετάσχει στο Sing for Greece, με τον Tsede να απαντά ξεκάθαρα πως δεν θα ήθελε να αναλάβει την ευθύνη να εκπροσωπήσει ολόκληρη την Ελλάδα στη Eurovision. Όπως τόνισε, δεν θεωρεί τον εαυτό του τραγουδιστή, παρά το γεγονός ότι θα ήθελε φυσικά να ζήσει την εμπειρία.

Αντίθετα, εμφανίστηκε πολύ πιο θετικός απέναντι σε ένα μουσικό τηλεοπτικό show. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι θα πήγαινε με χαρά σε ένα «Just the Two of Us», ενώ ιδιαίτερα θελκτική βρίσκει και την ιδέα του «Your Face Sounds Familiar», καθώς θα του άρεσε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις μεταμφιέσεις και τις μιμήσεις.

Το νέο μεγάλο project που κρατά κρυφό

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Tsede άφησε ακόμη ένα μεγάλο teaser για το μέλλον. Όπως αποκάλυψε, ύστερα από χρόνια που αναζητούσε μια ιδέα για κάτι δικό του, τον περασμένο μήνα βρήκε επιτέλους αυτό που ήθελε και έχει ήδη ξεκινήσει να το υλοποιεί. Δεν πρόκειται για merch ούτε για κάποιο προϊόν που θα πουλά, αλλά για κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο, όπως είπε, είναι «πολύ Tsede».

Ο creator δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας τους fans να προσπαθούν να μαντέψουν τι ετοιμάζει. Το μόνο που αποκάλυψε είναι πως το project προχωρά δυναμικά και αναμένεται να γίνει γνωστό σύντομα. Μέχρι τότε, το Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη μας έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα του Tsede The Real και αρκετούς λόγους για να περιμένουμε με ενδιαφέρον όσα φέρνει η νέα του χρονιά.

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