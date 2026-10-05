«Ένας χρόνος χωρίς έρωτα»: Ο Papazó στο «OK Themis!» και το δίλημμα που τον έβαλε σε σκέψεις

Όσα αποκάλυψε ο Papazó στο «OK Themis!» για τα νέα τραγούδια, τις εμφανίσεις του και τη ζωή του μακριά από τη μουσική

Με μια ματιά Ο Papazó ξεκίνησε ειδικότητα στην Οφθαλμολογία παράλληλα με τη μουσική του καριέρα.

Το μουσικό project «Μπαλκόνι» έχει φτάσει τα 80 επεισόδια και κυκλοφορεί σε album.

Ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται για νέες εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου με προσθήκη τσέλου και φλάουτου.

Ο Papazó επέλεξε έναν χρόνο χωρίς έρωτα αντί για έναν χρόνο χωρίς τραγούδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Papazó ήταν ο καλεσμένος του νέου επεισοδίου του «OK Themis!» και μίλησε στον Θέμη Γεωργαντά για τη μουσική, την ιατρική, τα νέα του σχέδια αλλά και όλα όσα ετοιμάζει το επόμενο διάστημα. Ο καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει μέσα από τις ιδιαίτερες μουσικές διασκευές του, αποκάλυψε πως παράλληλα με τη μουσική έχει ξεκινήσει ειδικότητα στην Οφθαλμολογία. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, αν και οι δύο κόσμοι μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί, δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς κανέναν από τους δύο.

Ο Papazó βρίσκεται εδώ και έξι με επτά μήνες στο Γεννηματά, όπου κάνει την ειδικότητά του, ενώ συνεχίζει κανονικά τη μουσική του δραστηριότητα. Όπως είπε στον Θέμη, ο ελεύθερος χρόνος του είναι πλέον ελάχιστος, όμως όταν ασχολείται με το ένα από τα δύο, του λείπει το άλλο. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμα και όταν βρίσκεται στη σκηνή, σκέφτεται κάποιες φορές τους ασθενείς που έχει αναλάβει και αναρωτιέται πώς είναι.

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Η μουσική, φυσικά, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καθημερινότητάς του. Το «Μπαλκόνι», το project που ξεκίνησε σχεδόν τυχαία από το σπίτι του στην Αθήνα, έχει πλέον φτάσει αισίως τα 80 επεισόδια, με τον Papazó να παρουσιάζει κάθε εβδομάδα διαφορετικές διασκευές μαζί με αγαπημένους καλλιτέχνες. Τώρα, μέσα από τη συνεργασία του με τη Minos, δέκα από αυτά τα κομμάτια κυκλοφορούν ολοκληρωμένα, ενώ στο tracklist βρίσκονται και δύο δικές του δημιουργίες, το «Ατελιέ» και το «Διακοπές στη Σελήνη» με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Από το «Μπαλκόνι» στη σκηνή του Σταυρού του Νότου

Ο Papazó δεν σταματά όμως εκεί. Λίγες ημέρες πριν από την εκπομπή, έδωσε live εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο», σε μια συναυλία που συγκέντρωσε περίπου 3.500 ανθρώπους. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα μαγευτική, αφού η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε τις προσδοκίες του.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του είναι ήδη προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο, όταν θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στον Σταυρό του Νότου. Το νέο live πρόγραμμα θα έχει και αλλαγές στην μπάντα, με την προσθήκη τσέλου και φλάουτου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο μουσικό του project.

Η ζωή του εκτός μουσικής και το «γρήγορο» παιχνίδι

Ο Θέμης θέλησε να γνωρίσει και την πιο προσωπική πλευρά του Papazó, ρωτώντας τον μεταξύ άλλων αν κατάφερε να κάνει διακοπές. Η απάντηση ήταν σχεδόν αναμενόμενη, αφού με τόσο γεμάτο πρόγραμμα ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε να φύγει για μεγάλο διάστημα, παρά μόνο για λίγες ημέρες στην Άμφισσα, από όπου κατάγεται η μητέρα του.

Στη συνέχεια, ο Papazó βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα διαφορετικό challenge, καθώς κλήθηκε να απαντήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «εργασιομανή, φροντιστικό και ρομαντικό», αποκάλυψε ότι το παρατσούκλι του από μικρός ήταν φυσικά… «Παπαζώος» και ανέφερε πως τα αγαπημένα του σημεία στο σπίτι είναι το στούντιό του και το μπαλκόνι του.

Σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, ο Θέμης τον ρώτησε αν θα πήγαινε στη Eurovision. Ο Papazó απάντησε πως θα μπορούσε να δώσει ένα τραγούδι, καθώς έχει ήδη δεχτεί σχετική πρόταση, όμως το να ανέβει ο ίδιος στη σκηνή του διαγωνισμού θα ήταν πιο δύσκολη απόφαση.

«Ένας χρόνος χωρίς έρωτα ή ένας χρόνος χωρίς τραγούδι;»

Το μεγάλο δίλημμα ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού και δεν ήταν καθόλου εύκολο: ένας χρόνος χωρίς τραγούδι ή ένας χρόνος χωρίς έρωτα; Ο Papazó χρειάστηκε να το σκεφτεί, όμως τελικά επέλεξε έναν χρόνο χωρίς έρωτα, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη υπάρξει στη ζωή του μια τέτοια περίοδος, αλλά ποτέ ένας χρόνος χωρίς τραγούδι.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως υπάρχει ένα παράδοξο, αφού χωρίς έρωτα ίσως να μη γράφει κανείς τόσο εύκολα τραγούδια. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή του ήταν ξεκάθαρη και το δίλημμα ολοκληρώθηκε με μία ακόμη πιο προσωπική απάντηση.

Το νέο επεισόδιο του «OK Themis!» έδωσε έτσι την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει ακόμη καλύτερα έναν καλλιτέχνη που φαίνεται πως δεν χωρά εύκολα σε μία μόνο κατηγορία. Ο Papazó συνδυάζει την ιατρική με τη μουσική, συνεχίζει να εξελίσσει το «Μπαλκόνι» και ετοιμάζεται για νέες εμφανίσεις, αποδεικνύοντας πως όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, βρίσκεις τρόπο να χωρέσεις… δύο ζωές σε μία.

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