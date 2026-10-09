Celeb World 09.10.2026

Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Harry για την κατάθλιψη: «Ήταν σαν να γκρεμίζονταν οι τοίχοι»

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Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Harry για τη μητέρα του, την ψυχοθεραπεία και τη στιγμή που το άρωμα της Diana ξύπνησε αναμνήσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο πρίγκιπας Harry μίλησε για κατάθλιψη και αίσθημα «αχρηστίας» μετά την αποχώρηση από τα βασιλικά καθήκοντα.
  • Ο θάνατος της μητέρας του, Diana, και οι βασιλικές υποχρεώσεις προκάλεσαν κρίσεις πανικού και δυσκολία επεξεργασίας του πένθους.
  • Η ψυχοθεραπεία, και συγκεκριμένα η μυρωδιά αρώματος της μητέρας του, τον βοήθησε να επανεπεξεργαστεί το πένθος.
  • Ο Harry βρήκε σκοπό στον στρατό και πλέον εφαρμόζει κανόνα για ισορροπία εργασίας και οικογένειας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Harry αποκάλυψε πρόσφατα τις βαθύτερες συναισθηματικές προκλήσεις που αντιμετώπισε μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τα βασιλικά του καθήκοντα, γνωστή ως «Megxit». Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε για την περίοδο αυτή, περιγράφοντας πώς βυθίστηκε σε κατάθλιψη και ένιωθε «άχρηστος», ενώ παράλληλα αποκάλυψε τη συγκλονιστική στιγμή που ένα άρωμα της μητέρας του, της πριγκίπισσας Diana, ενεργοποίησε ξαφνικά έντονα συναισθήματα και αναμνήσεις.

Άνδρας με κόκκινα μαλλιά και γένια, φορώντας σκούρο μπλε σακάκι και ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, ετοιμάζει νέο project για την πριγκίπισσα Diana.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέντευξή του για την αμερικανική εταιρεία MasterClass, ο Harry εξομολογήθηκε ότι η ζωή εντός της βασιλικής οικογένειας δεν του επέτρεψε να επεξεργαστεί ουσιαστικά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Diana, ο οποίος συνέβη όταν εκείνος ήταν μόλις 12 ετών. Οι συνεχείς επίσημες υποχρεώσεις και οι βασιλικές εμφανίσεις συχνά του προκαλούσαν κρίσεις πανικού, με αποτέλεσμα να νιώθει σαν να τον «στραγγαλίζουν» ή να τον «πνίγουν» όταν φορούσε επίσημα ρούχα.

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«Θα πίστευε κανείς ότι είχα την καλύτερη δυνατή βοήθεια στον κόσμο. Είμαι πρίγκιπας, για όνομα του Θεού, αλλά εξακολουθούσα να πενθώ και δεν είχα πού να διοχετεύσω αυτά τα συναισθήματα», ανέφερε, περιγράφοντας τη δυσκολία να διαχειριστεί τα αισθήματα που κουβαλούσε για περίπου δύο δεκαετίες.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και τη μετακόμισή τους στον Καναδά, ο πρίγκιπας Harry περιέγραψε μια απότομη πτώση της αδρεναλίνης, την οποία δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά. «Ήταν σαν να χρειαζόμουν το άγχος για να λειτουργήσει ο εγκέφαλός μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε αντιμέτωπος με κατάθλιψη και αδυναμία λειτουργίας. «Έγινα άχρηστος μέσα στο σπίτι. Έπεσα σε κατάθλιψη για περίπου δύο εβδομάδες και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αδρεναλίνη», συμπλήρωσε.

 

Ο Harry τόνισε τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή του, η οποία τον βοήθησε να επανεξετάσει τον τρόπο που βίωνε το πένθος του. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν, ακολουθώντας τη συμβουλή ενός θεραπευτή, ψεκάστηκε με το άρωμα της μητέρας του. Αυτή η ενέργεια, όπως περιέγραψε, λειτούργησε σαν να «γκρέμιζονταν τοίχοι», επιτρέποντας σε ξεχασμένες αναμνήσεις και συναισθήματα να επανέλθουν στην επιφάνεια. «Ήταν σαν να μεταφέρθηκα σε μια άλλη εποχή. Ξεκλείδωσε όλα όσα ήταν κλειδωμένα μέσα μου», είπε χαρακτηριστικά.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρίγκιπας Harry δήλωσε ότι η μητέρα του, πριγκίπισσα Diana, είναι μια διαρκής πηγή έμπνευσης. «Ό,τι κάνω, οτιδήποτε στο οποίο αφιερώνω την ενέργειά μου, ελπίζω να κάνει τη μητέρα μου περήφανη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το έργο προς το οποίο τον τραβάει η καρδιά του μοιάζει πολύ με εκείνο που έκανε εκείνη.

Η «άδεια» να νιώσει ευτυχισμένος

Μιλώντας σε συνομιλία με τη νευροεπιστήμονα Δρ. Mary-Frances O’Connor, ο Harry αποκάλυψε ότι για σχεδόν 20 χρόνια δεν έκλαιγε μετά τον θάνατο της μητέρας του. «Δεν έκλαψα όταν μου είπαν ότι πέθανε η μητέρα μου. Έκλαψα μόνο στην ταφή της και μετά δεν ξαναέκλαψα για σχεδόν δύο δεκαετίες», δήλωσε. Θεωρούσε αυτή την συναισθηματική αποστασιοποίηση ως δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένας τρόπος να κρύβει τα τραύματά του. Η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να καταλάβει ότι η μητέρα του, η πριγκίπισσα Diana, θα ήθελε απλώς να είναι ευτυχισμένος. Αυτή η συνειδητοποίηση του έδωσε «την άδεια να πενθήσει» και του προσέφερε μια νέα οπτική για τη ζωή.

 

Ο Harry αναφέρθηκε επίσης στη θητεία του στον στρατό, η οποία του έδωσε την αίσθηση ενός σκοπού και τον βοήθησε να αποσπάσει την προσοχή του από τα εσωτερικά του προβλήματα. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι απομακρυνόταν από φίλους και προτιμούσε την απομόνωση, νιώθοντας πιο άνετα στο σπίτι.

Η αναζήτηση βοήθειας δεν ήταν πάντοτε εύκολη, καθώς αρχικά αρκετοί γιατροί δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι να τον υποστηρίξουν, προτείνοντας κυρίως συμβουλές ή φαρμακευτική αγωγή, κάτι στο οποίο ο ίδιος ήταν αντίθετος. Η εμπειρία του στο Αφγανιστάν, όπως είπε, ενεργοποίησε περαιτέρω τραύματα, αλλά η ψυχοθεραπεία του έδωσε την «άδεια να πενθήσει» και την εμπιστοσύνη να ανοιχτεί σε έναν ξένο.

Ο πρίγκιπας Harry μίλησε επίσης θετικά για την ψυχεδελικά υποβοηθούμενη θεραπεία, τονίζοντας ότι η σύγχρονη ιατρική κοινότητα αρχίζει να την αποδέχεται ευρέως ως μια μέθοδο που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του μετατραυματικού στρες.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle περπατούν χέρι-χέρι, καθώς ετοιμάζουν νέα δραματική σειρά για το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρίγκιπας Harry, μαζί με τη σύζυγό του Meghan, εφαρμόζει πλέον έναν αυστηρό «κανόνα των 10 ημερών» για να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της δουλειάς του, της αίσθησης σκοπού και του ρόλου του ως πατέρα και συζύγου, δίνοντας προτεραιότητα στον χρόνο με την οικογένειά του.

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